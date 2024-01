Benátky zpřísňují podmínky ke vstupu. Za návštěvu centra zaplatíte

Úřady v italských Benátkách spustily v úterý internetový portál na prodej vstupenek do centra města. Turisté starší 14 let, kteří dorazí do města na vodě ve vybraných termínech mezi dubnem a červencem, musí zaplatit za jednodenní pobyt pět eur (124 korun). Zavedení poplatku přichází poté, kdy UNESCO doporučilo zařadit město na seznam ohrožených památek, částečně i kvůli masovému turismu.