Z outsidera tahounem. Cestovní ruch se v Albánii stává páteří ekonomiky

Polstrovaná lehátka na písečné pláži, vyhlídkové plošiny s výhledem na moře, houpačky nad tyrkysově modrou vodou. Tak vypadá kulisa pro dokonalou dovolenkovou fotografii. Podle albánského statistického úřadu přijelo v loňském roce do této země více než 10 milionů cizinců. Ještě v roce 2014 to přitom byly necelé 4 miliony.

Zatímco dříve sem přijížděli cestovatelé hlavně z jiných balkánských zemí, zejména pak ze sousedního Kosova, které je obýváno převážně etnickými Albánci, nyní se do středomořské země sjíždějí i občané EU, píše rakouský deník Kurier.

„Rok 2021 byl pro zemi jako bomba. Najednou se sem sjeli turisté z celého světa,“ říká 28letý Albánec Musa z přímořského letoviska Saranda na jihu země. Pracuje jako realitní makléř a těží z rostoucího zájmu o zemi ze strany cizinců. Jen Saranda je nyní krásně zrekonstruovaná a živější, s elegantními bary a restauracemi. Loni se zde dokonce podle něj poprvé konaly vánoční trhy: „Dříve lidé v zimě ani nevycházeli ven, protože neměli co dělat, letos zimě se zde konaly dokonce vánoční trhy, promenáda byla plná,“ pochvaluje si Albánec.

Sklízíme, co jsme zaseli

Zahraniční turisté loni v Albánii utratili 4,2 miliardy eur (101 miliard Kč), to je o 2,8 miliardy eur (68 miliard Kč) více než v roce 2022, uvedla ministryně cestovního ruchu Mirela Kumbarová. Albánskému cestovnímu ruchu podle ní prospěla především vládní politika a široká mezinárodní medializace, zejména pokud jde o pláže v zemi.

„Albánie dnes začíná konečně sklízet výsledky úsilí zahájeného před lety. Přispěl k tomu právní rámec, který jsme vytvořili a který zmírnil daňové zatížení investic do cestovního ruchu. Zahrnuje například snížení sazby daně z přidané hodnoty z 20 procent na 6 procent pro všechna ubytovací zařízení od malých penzionů a agroturistických podniků až po zařízení vyšší kategorie,“ dodala ministryně.

„Prioritou vlády je přeměnit Albánii v luxusní turistickou destinaci,“ uvedla již loni na podzim ministryně cestovního ruchu Kumbarová.

Politická změna přinesla ovoce

Současná albánská vláda se na turistický ruch zaměřuje a podobné plány má i v dalších letech. Již více než deset let stojí v čele albánské vlády proevropský socialista Edi Rama, který je poměrně hojně kritizován za svůj autoritativní styl vedení. Odborníci ale zároveň dodávají, že včas poznal, jaké výhody a přednosti Albánie má.

Albánský premiér začal hojně investovat do zvelebování veřejného prostoru a úspěšně využívá zkušenosti, které v politice už před nástupem do funkce předsedy vlády získal. Dlouhá léta totiž řídil chod albánského hlavního města Tirany, kde kladl důraz mimo jiné na obnovu parků a další zeleně.

Do budoucna ale před Albánií stojí mnoho výzev. Týká se to například emigrace. Po roce 1991 totiž zemi opustilo už více než 1,5 milionu lidí, kteří zamířili zejména na bohatší Západ. To je téměř polovina tamní populace, která albánské ekonomice aktuálně chybí.

Země se také dlouhodobě snaží o členství v Evropské unii. Přihlášku ekonomika podala už v roce 2009 a od roku 2014 je kandidátskou zemí. Přístupová jednání o vstup do Evropské unie se Albánii podařilo zahájit v roce 2022, samotný vstup do EU je však ještě během na poměrně dlouhou trať.