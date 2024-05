V O2 areně prochází voda magnetickou rezonancí. Zlepší led pro MS v hokeji

Je pondělí odpoledne a v libeňské hale to nevypadá jako někde, kde by se za pár týdnů měly hrát zápasy těch nejlepších světových hokejistů. Všude je „pracovní nepořádek“, po aréně jsou roztahané kabely a to hlavní: chybí led.

Podle organizátorů ale bude pro turnaj vše připraveno perfektně, o artikl pro hokejisty nejcennější, tedy ledovou plochu, se nově stará také technologie HIPPOTRON ICE firmy Boson Distribution SE, která má ledu pomoci rychleji zmrznout.

„Tato technologie simuluje přírodní procesy a takzvaně aktivuje vodu,“ říká pro iDNES.cz Fero Hudák, který se ve firmě stará o obchodní rozvoj. Voda získává díky technologii nové vlastnosti, což je příznivé mimo jiné pro její chlazení. Zkrátka rychleji zmrzne, což si pochvalují například rolbaři.

MS v hokeji 2024 Mistrovství světa v hokeji začíná v pátek 10. května. Hrát se bude v Praze a Ostravě. Program a všechny informace najdete na webu iDNES.cz v sekci Sport.

Technologii testují na svém stadionu od minulého léta například v HC Kobra Praha. „Ledaři si to chválí, led rychleji mrzne a plocha je kvalitnější. I trenéři tvrdí, že kvalita je znát, led je tvrdší. A naší povinností je připravit jim kvalitní led,“ uvádí Miloslav Šeba, ředitel zimního stadionu.

Nová technologie, pro kterou bude mistrovství v hokeji zatěžkávací zkouškou, zabraňuje také praskání ledu, na což si hokejisté v minulosti často stěžovali. „Led je rychlejší a puk na něm lépe klouže,“ popisuje Hudák.

Technologie podle něj funguje na podobném principu jako magnetická rezonance, akorát použitá na vodu. Zařízení vypadá jako obyčejný kus železa z kterého koukají trubky, uvnitř ale probíhají sofistikované procesy.

„Při průchodu vody zařízením působí na vodu elektromagnetické vlny. Ta díky tomu získá specifické uspořádání molekul, které mnohem rychleji reaguje na chlad a rychleji tedy mrzne,“ vysvětluje Hudák. Dodává, že důležité je, aby se takto upravená voda dostala co nejrychleji do rolby a poté na led, aby neztratila „vylepšené“ vlastnosti.

Fero Hudák má ve firmě Boson na starosti technologii, která se zaměřuje na zvyšování kvality ledových ploch hokejových stadionů a umožňuje snížení nákladů na výrobu a úpravu ledu.

Třicet let výzkumu

Technologie, kterou aktuálně využívají na více než třiceti zimních stadionech v Česku, navazuj na téměř třicetiletý výzkum zaměřený na zlepšování kvality vody. Před jedenácti lety se začala zkoušet na prvních zimních plochách na Slovensku, letos se poprvé představí na tak velké akci jako mistrovství světa.

Prostředí v podobných multifunkčních arénách je podle Hudáka velmi náročné na chlazení ledové plochy. „Pro hokejisty je zde velmi teplo, pro diváky se udržuje teplota kolem 20 stupňů. Instalace technologie trvá běžně maximálně tři hodiny,“ informuje Hudák.

Nová technologie chlazení ledu není jediná vychytávka, kterou organizátoři pro MS v hokeji připravují. Po vypadnutí Sparty z hokejového play off a superfinále florbalu nyní halu připravuje na jednu z největších akcí letošního roku velký tým. „V týmu pro mistrovství je až 700 pracovníků. Stále sháníme brigádníky například do kuchyně,“ přibližuje Zuzana Krejčíková, mluvčí O2 areny.

Jídlo a pití je pro akce typu hokejového zápasu povinnost, na posledním zápase hokejové ligy, který byl druhý nejdelší v historii, dokonce občerstvení došlo. „Už docela chápu, proč začali hrát už v jednu odpoledne, už to trvá jak schůze Sněmovny, kdy Okamura předčítá pohádky,“ komentoval situaci fanoušek Pavel v diskuzích na iDNES.cz.

Aby nedošel alespoň „tekutý chléb“, mají v O2 areně již dvacet let fungující pivní hospodářství. Systém z dílny Pivovarů Staropramen umí načepovat 30 tisíc piv za patnáct minut. V hale mají dokonce svého vlastního sládka, který se o pivo stará. Dohlíží mimo jiné na údržbu, pravidelné čištění systému a kontrolu kvality piva.

V O2 areně funguje již dvacet let pivní hospodářství. Nejvíce piva se vypije na MS v hokeji.

Nepasterizovaná tanková desítka se dostává ze Smíchova do areny velmi rychle. Od jejího stočení do cisterny v pivovaru se v pivním systému haly ocitne většinou do jedné hodiny. V O2 areně je pak pivo přečerpáno do čtyř tanků ve sklepě podobném tomu pivovarskému s ideální teplotou čtyř stupňů. Odtud vede 2,7 kilometrů pivního vedení v osmi okruzích. Na pivovod je napojeno celkem 168 rychlovýčepů a 24 standardních výčepů.

Pivní hospodářství vzniklo v roce 2004 při prvním mistrovství světa v hokeji. Před devíti lety, kdy se hokejový svátek konal v Česku naposledy, hokejoví fanoušci ze 16 zemí světa vypili celkem 280 tisíc litrů piva, což je o 100 tisíc litrů více než při prvním turnaji.

„Očekáváme, že letošní mistrovství by mělo přilákat rekordní návštěvnost,“ uvádí Krejčíková.