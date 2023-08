Sparťanská výzva. Miliony, prestiž i zážitky, na které Letná čeká osmnáct let

Asi žádný výraz nemůže úplně přesně vystihnout, co pro sparťany znamená každý krok, kterým se blíží Lize mistrů, přepychové soutěži pro vyvolené, kam už osmnáct let ani škvírou nenakoukli.

Teď se mohou přiblížit na dohled.

Když doma porazí dánskou Kodaň, po bezbrankové remíze v úvodním zápase poskočí do závěrečného play-off, kde číhá jeden z dvojice Aris Limassol – Raków Čenstochová. A to vypadá jako velmi schůdná cesta do základní skupiny i k pohádkové prémii.

ONLINE: Sparta - Kodaň odveta 3. předkola Ligy mistrů v podrobné reportáži od 19:00

Už dnes se hraje o hodně: když Sparta postoupí, získá jistotu, že jí na účet přiskočí 200 milionů.

„To se mnou nic nedělá. Peníze pro mě nehrají roli,“ přesvědčoval v pondělí kouč Brian Priske novináře, zatímco ho před začátkem strahovského tréninku smažilo dopolední slunce. Ani mu moc nevadilo, když ho během rozhovoru přímo na trávníku zkropilo pár kapek ze zavlažovací trysky: v pražském horku, které má vydržet minimálně týden, se každé osvěžení hodí.

Ale věříte Priskemu, že s ním opravdu tlak ani trochu nemává?

Vlastně není důvod nevěřit, protože dánský trenér za rok a půl na Letné ještě ani jednou nepopřel svou pověst kliďase. I v pondělí velmi přesvědčivě vysvětloval: „S tlakem umím žít a mí hráči také. Vědí, co je čeká, a mají chuť poznat nejvyšší evropskou úroveň.“

Sparta má tu výhodu, že si díky silnému majiteli Křetínskému může dovolit finanční stránku postavit na druhou kolej. Po osmnácti letech je pro ni prvořadé být znovu VIP: získat vstupenku do společnosti, kam dřív patřila, a pak z ní hlavně vinou vlastních chyb nadlouho vypadla.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín v utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Kodani obešel i brankáře Kamila Grabaru, pak upadl.

Je v docela jiné pozici než Plzeň, která loni prostřednictvím bosse Šádka zahrála nesmírně riskantní all-in. Kdo ví, co by s ní bylo teď, kdyby do Ligy mistrů neproklouzla a nedostala finanční injekci, která ji zachránila. Že pak proti nadupaným soupeřům schytala za šest zápasů čtyřiadvacet gólů a neurvala jediný bod? No bože, hlavně že kasa už není prázdná! Žijeme!

Sparta logicky uvažuje jinak a kromě milionů ji velmi zajímá i prestiž. A tak celkem věříte i kapitánovi Krejčímu, když tvrdí: „Pod tlakem jsem od chvíle, co jsem ve Spartě, ale o penězích nepřemýšlím. Zbytečná zátěž.“

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí v akci při utkání o Ligu mistrů v Kodani.

Sparťanům nejde o existenci, nemusí se třepat, že by jim v případě, že Ligu mistrů neuhrají, přestala chodit výplata. Spíš si uvědomují, že kdyby postup klapl, peníze, o které se hraje, by jim mohly velmi příjemně přilepšit. Ale minimálně stejně lákavá je šance zahrát si proti evropské honoraci a poslouchat před zápasem magickou znělku, která zaduní z reproduktorů nejen v hlavní fázi, ale už v play off.

K tomu je potřeba přetlačit Kodaň, skandinávskou jedničku, jež z posledních sedmnácti sezon v Evropě patnáctkrát proklouzla do základní skupiny. Zatímco Sparta opakovaně narážela, tým se lvem ve znaku hrál Ligu mistrů pětkrát, sbíral zkušenosti a ví, co a jak.

Snad proto v pondělí přicestoval do Prahy až kolem půl sedmé večer a na Letnou dorazil jen na tiskovku, bez předzápasového tréninku. Jako by si trenér Neestrup byl jistý, že ho v Praze nemůže nic překvapit.

Přitom sparťanská sestava je s otazníkem, Priskemu musel zamotat hlavu sobotní zápas v Jablonci a suverénní první poločas, který Sparta i s osmi novými jmény v základní jedenáctce vyhrála 5:0.

Sparťanský fotbalista Jaroslav Zelený brání jednu z opor Kodaně Dioga Goncalvese.

Co třeba Albánec Laci, který se blýskl třemi asistencemi? Neuvažuje o něm kouč? „Určitě ano, jako vždycky. Odehrál u nás spoustu skvělých zápasů.“

Nebo pravý bek Wiesner, dopředu výraznější než konkurent Mejdr, který hrál v Kodani? „Složité rozhodování, každý vyniká v něčem jiném. Volím podle toho, co budeme v zápase potřebovat.“

Co bude Sparta potřebovat večer, je celkem jasné: v porovnání s prvním zápasem výraznější výkon směrem dopředu, efektivnější standardky a zároveň ostražitost.

Priske tuší: „To, co jsme ukázali v Jablonci, ze sebe potřebujeme dostat znovu.“

Pokud se to podaří, přitečou miliony. A přiblíží se i zážitky, o kterých Sparta sní osmnáct let.