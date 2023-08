Souboj, který ovlivní náladu v týmu na týdny. Sparta jde do odvety s Kodaní

Ve spalujícím horku se odehrála poslední příprava sparťanů před nejdůležitějším zápasem úvodu sezony. V úterý večer jde do odvety 3. předkola Ligy mistrů proti FC Kodaň s výsledkem 0:0.

„Věřím, že si vytvoříme víc šancí než v Dánsku. A že budeme nebezpečnější ze standardek. Z těch jsme měli v Kodani vymáčknout víc,“ prohlásil Priske.

Sparta - FC Kodaň odveta 3. předkola Ligy mistrů v úterý od 19:00 ONLINE

Před týdnem v Kodani na stadionu Parken měli blíž ke gólu domácí, byť i Sparta si vytvořila tři velmi dobré příležitosti.

Zdá se, že kdo dál gól jako první, bude ve velké výhodě. „Dát ho na začátku, tak to by bylo ideální,“ pronesl s úsměvem sparťanský kapitán Ladislav Krejčí.

Sparta bojuje o Champions League po dvou letech, tehdy za Pavla Vrby nestačila na Monako. Naposled základní část hrála na podzim 2005, čili před osmnácti lety.

Dánský mistr je pro ni první a zároveň předposlední překážkou, tou těžší.

Postoupit přes Kodaň je zásadní ze dvou důvodů: finančního a z pohledu pohárové soutěže, kterou bude klub na podzim hrát.

Když Sparta zvítězí, postoupí do play of Ligy mistrů. I kdyby v něm pak proti lepšímu z dvojice Čenstochová - Aris Limassol neuspěla, dostane bolestné pět milionů eur a zároveň se ocitne v Evropské lize, což je dalších 3,64 milionů eur. V součtu se tak v úterý na Letné hraje o 216 milionů korun.

„O tomhle moc nepřemýšlím, protože by to byla zbytečná zátěž. Pod tlakem jsem od chvíle, co jsem do Sparty přišel,“ podotkl Krejčí.

Čím víc peněz, které jsou důležité pro klubovou ekonomiku, tím kvalitnější soutěž. Nebo chcete-li, čím lepší soutěž, tím víc peněz pro Spartu.

O kolik se s FC Kodaň hraje Postup do 4. předkola Ligy mistrů znamená 5 milionů eur bolestné v případě následného vyřazení a za jistotu základní skupiny Evropské ligy 3,63 milionu eur, což je v přepočtu celkem asi 216 milionů korun. V případě postupu přes Kodaň, Sparta narazí na lepšího z dvojice Čenstochová - Aris Limassol, první duel vyhrál polský tým doma 2:1. V případě porážky sparťané v play off Evropské ligy vyzvou poraženého ze souboje Dinamo Záhřeb - AEK Atény. První duel v Aténách byl odložen, dohrávat se bude až v sobotu po zápase v Chorvatsku.

Souboj s Kodaní rozhodne, jaká bude na Letné v příštích týdnech a měsících nálada, což zároveň může ovlivnit i další průběh sezony.

Sparta v případě neúspěchu bude hrát ještě play off Evropské ligy.

Jenže pokud by v něm proti poraženému z dvojice Dinamo Záhřeb - AEK Atény neuspěla, přesune se do Konferenční ligy, což je pohárová soutěž číslo tři. Menší prestiž, nejmenší finanční bonusy, někdy nepříliš atraktivní soupeři.

„Cíl byl ligový titul, abychom se pak mohli dostat do Ligy mistrů, nebo se poprat o co nejlepší pohárovou soutěž,“ zdůraznil Krejčí.

Priske má k dispozici kompletní tým, v sobotu v lize v Jablonci většině hráčů obvyklé základní sestavy ušetřil síly. Náhradníci se vytáhli a dali soupeři pět branek.

„Vždycky je možné, že uděláme změny,“ připustil Priske.

Sparta je po čtyřech kolech Fortuna ligy stoprocentní, stejnou bilancí se v dánské lize může chlubit i Kodaň. Zápas proti Odense si předehrála už v pátek (2:1).

Do Prahy se vydá až v pondělí v podvečer, výprava má přistát až kolem půl sedmé. Z letiště v Ruzyni se trenér Jacob Neestrup přesune na Letnou na tiskovou konferenci, hráči odjedou na hotel. Trénovat v Praze tým nebude, do utkání půjde z voleje.

„Myslím si, že ten zápas bude podobný jako v Kodani. Soupeř je zvyklý hrát těžké zápasy, jeho hráči dobře znají Ligu mistrů. My máme respekt z jejich ofenzivní fáze, oni zase vědí, že i my můžeme najít způsob, jak je vzadu potrestat,“ přemítal Priske.

Utkání je vyprodané a je považováno za rizikové i vzhledem k potyčkám, které se strhly před týdnem v Kodani. Na pořádek budou dohlížet stovky policistů.„Policisté již dnes a zítra 15. srpna, tedy v den utkání, budou v průběhu dne monitorovat pohyb fanoušků obou celků na území metropole a dohlížet na veřejný pořádek,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.