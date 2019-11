Den s bankéřem: Jak se z nuly buduje firma s miliardovým obratem

Radomír Lapčík je specialistou na devizové obchody a majitelem skupiny SAB Finance, která působí v Česku, na Slovensku, v Londýně a v New Yorku. Jen vloni dosáhla jeho firma obrat 290 miliard korun a letos za tři čtvrtletí má tržby ve výši 214 miliard. Od roku 2017 je rovněž majitelem FCM Bank na Maltě.

„Ve finančním světě je to hodně o vztazích. Spolupráci musíte průběžně navazovat a vztahy vytvářet,“ říká rodák ze Zlína. Své firmy budoval krok za krokem a jeho pracovní nasazení by zvládal málokdo.

Na svých pracovních cestách stráví Lapčík v letadlech neuvěřitelné množství času a nalétá tisíce kilometrů. Často nestihne spoj a zažívá situace, kdy doletí i s 20hodinovým zpožděním.

„Už si to ani nepřipouštím, je zbytečné se rozčilovat,“ reaguje. Na svou rodinu si ale umí udělat čas a snaží se jí věnovat vždy alespoň dva dny v týdnu. A jak zvládá jeho absenci doma manželka? „Musí,“ říká s úsměvem podnikatel.

Z Prahy do Londýna

Spolu s ním vyrážíme na pracovní cestu, která bude poměrně náročná. Svůj pracovní čas počítá bankéř, pedagog, filantrop a otec čtyř dětí doslova na minuty. Náš let je naplánovaný z Prahy do Londýna a maltské Valletty. V sedm hodin ráno startuje naše letadlo směr Londýn. Míříme do finančního centra, kterým projde 40 procent světových financí. Přistáváme poblíž Londýna, místního času po půl osmé.

V době našeho přistání měl už ve Velké Británii vládnout tvrdý Brexit. Nic z toho se však zatím nekoná. Výstup z Evropské unie se odložil a tisíce pamětních mincí, které byly vyraženy s datem 31. října 2019 na oslavu tohoto rozvodu, vzaly za své. Teď Britové řeší, co dál. Radomír Lapčík má jasno.

„Na Brexit jsme připraveni. Brexit znamená pro zprostředkovatele devizových obchodů spíše nové obchodní příležitosti než komplikace a ohrožení obchodů,“ říká.



Jeho společnost SAB Finance sídlí v londýnském mrakodrapu Swiss Re Tower, kterému se přezdívá Okurka. Běžný smrtelník se sem nedostane, jen na pozvání těch, kteří zde mají firmu. Při vstupu do unikátní budovy procházíme přísnou kontrolou a spolu s Lapčíkem vyjíždíme výtahem na setkání s jeho spolupracovníky a zaměstnanci.

„Jsme malí, proto musíme hodně dřít,“ říká Lapčík.



Jeho londýnská pobočka se specializuje na devizové obchody a platební služby ve Spojeném království a zprostředkovává klientům domácí i zahraniční devizové platby. Aktuálně má SAB Finance přes 17 tisíc klientů. Loni zvýšila čistý zisk o třetinu na 71 milionů korun.



Radomír Lapčík (1969) Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, je absolventem obchodního práva na Nottingham Trent University, kde získal titul Master of Laws.

V roce 1996 založil Moravský peněžní ústav – spořitelní družstvo, z něhož se v únoru 2019 stala Trinity Bank, která má nyní 18 tisíc klientů.

Je majitelem skupiny SAB Finance, do které spadá mimo jiné i maltská banka FCM Bank Ltd.

Vedle podnikání se věnuje také pedagogické a filantropické činnosti.

Je ženatý, má dva syny a dvě dcery.

Jaký je klíč k úspěchu?

„V Londýně je soupeřivé prostředí, o to víc je důležité komunikovat s klienty a získávat si jejich důvěru. Vztahy jsou neocenitelné, nelze na ně nalepit žádnou cenovku. Je třeba vidět dál než z této budovy,“ říká jeden z jeho spolupracovníků, s nimiž se setkáváme prvně ve 29. patře londýnské Okurky.

Pro Lapčíka je kontakt se spolupracovníky a zaměstnanci evidentně důležitý.

„Když přijímáme nové pracovníky, prochází speciálními Hoganovými testy. Je zajímavé, že Britové z nich vycházejí tak, že mají mnohem vyšší sebevědomí než Češi,“ poznamenává bankéř.

Pracovní schůzka končí před jedenáctou hodinou. Po setkání se zaměstnanci vyjíždíme výtahem do restaurace a stoupáme až do 40. patra. V malé chvilce na oddech máme příležitost podívat se na Londýn ze špičky Okurky. 180 metrů vysoký mrakodrap má ikonické kouzlo, pohled je impozantní. Moderní architektura se snoubí s historickými budovami a dává obrovský nadhled.

Z Londýna do Valletty

Čas je sice neúprosný, ale pracovní cesta Radomíra Lapčíka nekončí, má pokračování na Maltě. Vracíme se zpět na letiště a cestou míjíme domy s cihlovou fasádou. Jsou podobné těm, které nechal ve Zlíně postavit Tomáš Baťa. Jak symbolické. Radomír Lapčík je zlínský patriot a tomuto městu patří jeho srdce.

Malta nás po příletu vítá deštěm, který zde nebývá moc častý. Podáváme si ruce s dalšími kolegy a spolupracovníky Radomíra Lapčíka. Jedním z nich je Dušan Benda, i on je bankéř tělem i duší. S Lapčíkem spolupracuje už deset let, pomáhal mu budovat Moravský peněžní ústav, Trinity Bank a teď i maltskou banku FCM Bank.

„Když jsme banku na Maltě přebírali, měla devět zaměstnanců, teď už jich máme šestadvacet. Je to náročná práce, ale jsem na to zvyklý,“ říká Benda. Pod jeho vedením se bance daří získávat nové klienty. „Už jich máme dva tisíce,“ poznamenává, když nás provází bankou.

„Proč jste se rozhodl podnikat i na Maltě?“ ptám se Radomíra Lapčíka. „Je tu příznivé klima, cítím se tu dobře a mluví se tu anglicky. Pokud se v Británii uskuteční Brexit, zůstane Malta jedna ze dvou anglicky mluvících zemí v Evropské unii,“ poznamenává muž, který vystudoval obchodní právo na Nottingham Trent University a angličtina je pro něj v podnikání klíčová. Důležitá je pro něj i víra. „Jsem velmi pracovně vytížený. Víra mi dává vnitřní klid, možnost vyrovnat se se stresem a vypětím,“ svěřuje se bankéř.

Je devátá hodina večerní a 14hodinový pracovní den strávený s bankéřem končí. Na letišti ve Vallettě si podáváme ruce. Čeká nás návrat do Prahy. Radomír Lapčík zůstává na víkend se svou rodinou na Maltě. V pondělí ho ale čeká další let a pracovní povinnosti.

A jaké jsou jeho další sny? „Mít i banku ve Švýcarsku,“ říká. Zda se mu to podaří, ukáže čas. To, že si kolem sebe umí vytvořit tým, na který se dá spolehnout, je dobrý předpoklad, že se tomuto českému podnikateli podaří dál expandovat.