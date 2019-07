Vypěstovaly zlatý poklad, jejich bio levandule začíná vynášet miliony

Část pozemků, na kterých začaly levanduli lékařskou v Chodouni pěstovat, dostaly darem od Asociace českého zemědělství jako poděkování za organizaci festivalů pro rodiny s dětmi na farmářských trzích a slavnostech. Další pozemky si koupily na hypotéku. A proč se rozhodly právě pro léčivou levanduli? „Šly jsme do kronik a zjišťovaly, co se na tomto území pěstovalo. Zjistily jsme, že už od Keltů se zde pěstovaly byliny. Jednou z nich byla levandule, takže jsme měly jasno,“ říkají.

Obě ženy, kamarádky od základní školy a vystudované zdravotní sestřičky, mají s bio levandulí velké plány. V Chodouni chtějí vybudovat levandulové lázně, ekologickou manufakturu a navázat na tradici českého bylinkářství. A zdá se, že tento sen se jim krok za krokem začíná plnit.

V levanduli v biokvalitě vidí zlatý poklad, který má obrovský potenciál. „Začaly jsme spolupracovat například s českou firmou, která dodává do celého světa proteinové a raw tyčinky. S naší certifikací jsme společně vytvořili tyčinku s bio levandulí a višní, o kterou je obrovský zájem,“ přibližují podnikatelky. Ve spolupráci s dalšími výrobci se jejich levandule dostává i do dalších produktů včetně přírodní kosmetiky.

O levanduli se říká, že je královnou bylin. Proč je tak ceněná?

Jako zdravotní sestry máme základy v medicíně, víme, že levandule má léčivé účinky, je schopna léčit problémy trávící soustavy včetně zákeřných rakovin žlučníku, slinivky, jater, střev, koliky a kameny. U nervové soustavy léčí úzkosti, deprese, nespavost, stres, přetíženost a vyhoření. Tyto problémy dnes postihují dvě třetiny obyvatelstva naší planety.

Nasadit a vypěstovat bio levanduli ale není snadné. Co byl pro vás největší problém?

Největším úskalím bylo to, že nebyla k sehnání bio levandule. V Evropě prakticky není, Francouzi mají jen malá pole pro vlastní potřebu a stejně tak například i česká firma Nobilis ji má pro vlastní řadu kosmetiky.

Kde jste ji tedy sehnaly?

Musely jsme hledat, jely jsme na veletrh do Německa, objely jsme všechny producenty a pěstitele a radily se s ministerstvem zemědělství. Nakonec jedinou možností bylo vysadit levanduli z ekologického zemědělství, čekat tři roky na pravidelné kontroly a usilovat pěstováním o získání certifikátu BIO. Tři roky jsme nesměly prodávat nic v BIO kvalitě, než jsme dosáhly certifikace a kvality pro export i náš trh.

Vizitka Helena Neumannová (1976) Vystudovala střední zdravotní školu, po studiích začala cestovat a podnikat.

Je vdaná, má dvě děti. Milena Krčálová (1976) Absolventka střední zdravotní školy, jako zdravotní sestra pracovala v Nemocnici na Homolce.

Je vdaná, má dvě děti. Společně začaly podnikat od roku 2008, v pražských Holešovicích mají bistro a manufakturu Creative World.

Levanduli lékařskou pěstují od roku 2014 v Chodouni na třech hektarech.

Z léčivky vyrábějí vlastní výrobky, například oleje, čaje, sušenky, sůl, cukr, třtinový cukr, koření, čaj studený i sypaný, limonádu a s dalšími producenty spolupracují na vývoji přírodní kosmetiky, raw tyčinek a dalších produktů.

Takže tři roky tvrdé práce.

Ano, nakoupily jsme osmi centimetrové sazenice v počtu 30 tisíc kusů, ručně jsme levanduli sázely a pak o ni tři roky pečovaly, aby správně rostla, kvetla a dařilo se jí. Byla plná plevele, byla to dřina. Máme ruce jako dělnice, byly i slzičky, ale nakonec to vyšlo. Dnes je o naši bio levanduli zájem z celého světa – z Ameriky, z Emirátů, Německa. Všichni říkají, že v podstatě bio levandule není k sehnání, je jen konvenční, tedy chemicky ošetřovaná. Češi byli vždycky velmocí v bylinkářství. Myslíme, že jdeme dobrou cestou. S úctou a pokorou k předkům.

Když přišly i slzy, co je vyvolávalo?

To zoufalství, že jsme na to jen dvě. Levanduli jsme sázely s rodinami a studenty, ale plevel jsme vytrhávaly jen s rodinou. Byly jsme v tom průkopnice. Kdo pěstuje bylinky, jde většinou o jednoletky – zasadíte, sklidíte, zoráte a další rok nanovo. My máme trvalku, všechno musíte dělat ručně. Odplevelit 30 tisíc sazenic na třech hektarech opravdu není sranda.

Předpokládám, že sklizeň už samy nezvládáte?

To už by nešlo. Na sklizni se podílí dalších 70 lidí a sklízíme zhruba 30 dní. Minulý rok jsme sklidili 2,5 tuny levandule a letošní sklizeň byla ještě vyšší, dosáhli jsme podle předpokladů 2,8 tuny.

Vše, co jste dosud vydělaly, jste zatím investovaly do postupného rozvoje firmy?

Přesně tak, na drahé dovolené nejezdíme, drahé kabelky si nemůžeme dovolit, vše jde do firmy. Podnikáme tak, že máme vše podloženo analýzami. Minulý rok jsme dosáhly obrat 12 milionů korun a letos doufáme, že to bude víc. Nechceme to zakřiknout, ale máme obrovské poptávky ze zahraničí. Letošní rok je pro nás přelomový. Poprvé bychom mohly docílit toho, že začneme dosahovat zisk.

Vaše levandulové podnikání se tedy obrovsky rozjíždí.

Zdraví a péče o mysl a tělo se dnes skloňuje ve všech pádech, bio levandule má obrovský potenciál. Zájem o levanduli a poptávka po ní začíná být obrovská, například i ve farmacii. Myslíme, že máme v rukou zlato. Například kanadský největší producent želé bonbónů pro usnutí a zklidnění kojenců by stál o celou naši sklizeň. Jenomže my chceme uspokojit i další poptávky v Evropě, proto je musíme odmítnout. Na druhou stranu nás však takový zájem těší, protože můžeme uvažovat o prodeji řízků naší bio levandule, rozšířit ji na další plantáže a do našeho podnikání přizvat i další pěstitele levandule v Čechách.

A jaké máte se svou bio levandulí další plány?

Rády bychom postavily ekologickou manufakturu, potřebujeme nutně linku na levandulové limonády, protože již nezvládáme zajišťovat jejich výrobu ve stávajících podmínkách. Hledáme také investory a držitele dluhopisů, se kterými vybudujeme v Chodouni levandulové lázně. Máme zde k dispozici 66 tisíc metrů čtverečních. Navíc nám to umožňuje územní plán. Chybí nám zatím investice, proto se chceme propojit s partnery a investory. Někteří už nám klepou na dveře a věříme, že to do pěti let dokážeme.