Bohatí Češi očekávají krizi do dvou let a mění investiční strategie

Za růstem bohatství českých dolarových milionářů stojí především jejich podnikání a příjem z něho plynoucí. Polovina z nich však uvádí, že je pro ně stále náročnější udržet si bohatství. Investují přitom dlouhodobě a pravidelně a ve většině případů nejde o spekulanty, spekuluje pouze pět procent bohatých.

„Jsou to lidé, kteří přemýšlejí hodně dopředu a jsou lakmusovým papírkem pro budoucnost. Mají velké zdroje informací, které analyzují, zajímají se o to, co se děje doma i v cizině,“ říká Jaroslav Cir ze společnosti Perfect Crowd, který se s některými dolarovými milionáři osobně setkal i během letošní sondy, aby zjistil více detailů o jejich životním stylu a investičním chování. Letos si nechalo do svého soukromí nahlédnout celkem 165 bohatých Čechů.

Podstatným zjištěním je, že zatímco od roku 2013 bohatí Češi ekonomice v naší zemi fandili a považovali situaci pro své investice za příznivou, letos tomu tak není. Jejich důvěra v současnou tuzemskou ekonomiku ochlazuje. Začínají mít obavy, že se blíží mračno a ekonomika zpomalí. Příchod změny či ekonomické krize odhadují v horizontu dvou let. Na krizi jsou ale připraveni. „Krizi vidí i jako příležitost vydělat a zhodnotit majetek,“ poznamenává Alena Tkáčová, ředitelka privátního bankovnictví J&T Banky.

Jak bohatí letos investují

A kde vidí příležitost pro nejlepší zhodnocení svých peněz? Za nejvýnosnější považují dlouhodobě investice do stavebních pozemků a rezidenčních a jiných nemovitostí. „Zároveň sledují pečlivě problémy na nemovitostním trhu. V případě pozemků je očekávání vyššího výnosu hnáno především klesajícím počtem těchto investičních možností, a to zejména v oblasti hlavních a krajských měst a jejich okolí,“ říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Za slibná odvětví, ve kterých mají zainvestováno, označují také energetiku a IT služby. K potřebě investovat je přitom žene touha zajistit si současný životní standard i do vzdálené budoucnosti. Nejužitečnějším zdrojem informací při investování je jejich bankéř, pracovní kontakty či obchodní partneři.

Sonda však ukázala, že bohatí Češi letos do určité míry mění investiční strategie. Zatímco ještě loni měli chuť investovat do start-upů, což uvádělo 35 % bohatých, letošní rok je ve znamení odstupu od těchto investic. Do těchto začínajících firem je nyní ochotno investovat již jen 19 % z nich. „Příčinou může být nejen očekávané zpomalení ekonomiky, ale také fakt, že investice do začínajících firem jsou časově i finančně náročné a nemusí pokaždé dojít k pozitivnímu výsledku,“ poznamenává Petr Sklenář.

Sonda naznačila i odklon od kryptoměn, které ač nejsou vázány třeba na kvantitativní uvolňování centrálních bank, nenaplnily očekávání dolarových milionářů z hlediska nezávislé měny a bezpečné investice. „Jako bezpečnější alternativu volí bohatí raději zlato, do kterého investuje nyní 15 procent z nich, což je oproti loňskému roku o 10 procent víc,“ dodává Sklenář.

Co považují bohatí za zajímavou investici Investice 2019 (v %) 2018 (v %) Stavební pozemky 41 39 Rezidenční nemovitosti 36 29 Jiné nemovitosti 26 20 Alternativní investice 21 20 Akcie zahraničních firem 20 20 Zemědělská půda 20 18 Start-upy 19 35 Korporátní dluhopisy 18 16 Zlato 15 5 Akcie českých firem 12 9 Směnky 9 11 Komodity 5 8 Podílové fondy 5 5 Kryptoměny, bitcoin 3 8 Obchody s měnami 3 5 zdroj: Wealth Report 2019

Kde vidí další investiční možnosti

Velký potenciál pro další investice v blízké budoucnosti vidí čeští milionáři v oborech jako odpadové hospodářství nebo v sociálních službách a v péči o seniory. Vnímají, že je v Česku nedostatek sociálních služeb, domů pro seniory a chybí i kapacita pro odbornou péči. Sami totiž na tyto palčivé problém narážejí, protože jejich rodiče a blízcí takovou péči potřebují. O soukromých investicích do sociálních služeb a péče o seniory proto uvažuje 20 % z nich.

A kdo jsou vlastně čeští dolaroví milionáři? Je jim v průměru 53 let, jsou to převážně muži s vysokoškolským vzděláním, kteří mají podnikání v žilách. V rozmezí 40–49 let je přibližně třetina dolarových milionářů a mladých do 40 let necelých 10 %. Žen je dlouhodobě ve vodách našich úspěšných a bohatých lidí kolem 10 %.

V mezinárodním srovnání jsou čeští dolaroví milionáři stále mladí, těm větovým je v průměru 61 let. Jejich disponibilní majetek je však stejný, nejméně jeden milion dolarů, tedy v přepočtu na koruny přes 23 milionu korun.