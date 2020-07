Podnikají teprve pár měsíců, jejich recepty i výroba už přinášejí úspěch

Firmu jste založili letos, souvisí to nějak s tím, že tento rok oba slavíte Kristova léta a tak jste chtěli změnit profesi?

Tomáš S.: To je spíš náhoda a přirozený vývoj. Nicméně první půlrok 2020 je pro mě zatím dost jízda. V lednu jsme založili Seneb s.r.o. a učili se, jak firmu řídit. Plány pro letošní rok ovšem vzaly v březnu s covidem za své. Naštěstí máme spolupráci s online supermarkety, které pomohly asi nejen nám.

Kromě Seneb navíc pracuji jako manažer vývojových projektů v české biotechnologické firmě, která se zabývá vývojem PCR diagnostických kitů, kterými se právě mimo jiné covid-19 testuje. Takže i tady bylo rušno. V červnu jsem se i ženil, a kvůli karanténě jsme naplánovali hned několik variant svatby. Kdo už to má za sebou asi ví, že i jedna varianta stačí.

Pojďme ale k začátkům vašeho podnikání, Tomáš Starý je vzděláním biochemik, Tomáš Novák tělocvikář. Jak se z vás stali výrobci pomazánek?

Tomáš S.: Vždy jsem chtěl vyzkoušet, co obnáší podnikat, jen nepřicházel ten správný nápad. Když jsem dělal doktorát se specializací na rostlinnou biochemii, kolegyně z fakulty se tehdy zrovna vrátila po delší době do ČR a říkala, že se u nás složitě shání kvalitní rostlinné potraviny, kde by nebyla sója, konzervanty, nebo různé jiné „dobroty“ a které by hlavně měly dobrou chuť. A protože můj švagr Tomáš je výborný kuchař, řekl jsem mu o svém nápadu. Tomáš to vzal jako výzvu a vyrobil první pomazánku – dýňovou s jablkem a petrželkou. Ta měla v našem okolí takový úspěch, že záhy vzniklo dalších pět druhů a to už jsme věděli, že by se to mohlo povést.

Tomáš N.: Já jsem vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích. V Senebu tedy neděláme nic, co bych jako sportovec nejedl sám. (smích). Nicméně předtím jsem vystudoval obor kuchař-číšník na hotelové škole a mám asi 10 let praxe z profesionálních kuchyní. Když jsem dostal nabídku na zajímavou spolupráci v Olomouci, přišel Tom s nápadem na rostlinné pomazánky a musel jsem se rozhodnout, čemu dám přednost. Jak to dopadlo, asi tušíte.

Co na to říkaly vaše rodiny?

Tomáš N.: Moje rodina je převážně masožravá, takže s podporou z jejich strany byl zpočátku trochu problém. (smích) Nicméně dnes už nás všichni velice pomáhají, za což jim moc děkujeme.

Tomáš S.: Má žena a má sestra nám zdatně pomáhají vypořádávat se s nástrahami podnikání. Manželka je dětská lékařka, takže s ní probíráme různé výživové aspekty a sestra vystudovala hygienu, což se zase hodí při řešení výroby a provozu.

Jak přísná jsou pravidla a podmínky pro provoz? Kolik jste museli vyřídit razítek, abyste mohli vyrábět a prodávat?

Tomáš N.: Jelikož nezpracováváme žádné živočišné produkty (tedy med, mléko vejce apod.), tak podléháme Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). Musíme splňovat pouze to, co je běžné pro normální provoz profesionální kuchyně. Je nutné nastavit hygienická pravidla a uvedení finálního výrobku na trh SZPI oznámit. Většinu znám ze své kuchařské praxe, s tím ostatním pomůže žena. Naši první provozovnu jsme museli zkolaudovat z kanceláře na kuchyň, ale teď už jsme ve větším provozu bývalé, a tedy naštěstí již zkolaudované, závodní kuchyně.

Tomáš Novák (33) Vyučil se jako kuchař – číšník, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

Působí jako učitel předmětu Technologie vaření na hotelové škole v Pelhřimově.

Je jednatelem společnosti Seneb, kterou založil společně se svým švagrem Tomášem Starým.

Je hlavním autorem receptur a technologických postupů, ve firmě má na starosti výrobu, nákup a expedici.

Mezi jeho koníčky patří běhání, fotbal a gastronomie.

Je ženatý.

Tomáš S.: Nejnáročnější ale asi bylo pochopit podnikání jako celek. Principy, fakturaci, daně, nastavit si dodavatelské vztahy, najít distributory s pravidelnými odběry. Což vlastně řešíme neustále a je nejnáročnější doteď.

Co znamená název Seneb?

Tomáš S.: Seneb je egyptský výraz ve smyslu „být zdravý“, „cítit se dobře“. Symbol Seneb vypadá jako hůlka, kterou můžete vidět jako zelenou křivku i v našem logu. Není to tedy žádná zkratka, jak si občas někdo myslí. Když jsme hledali název pro firmu, našel jsem toto slovo v jednom časopise. Líbilo se mi jako slovo, líbil se mi význam a ještě navíc, Seneb neměl českou doménu. Takže bylo rozhodnuto.

Pomazánky vyrábíte jen z rostlinných surovin, jste vegetariáni? A nebáli jste se, že si zákazníci nekoupí řepovou či dýňovou, protože by raději vepřovou?

Tomáš S.: Vegetariáni nejsme, ale jsme přesvědčení, že se masa konzumuje mnohem víc, než je nutné. A že jeden z důvodů může být i to, že nejsou k dostání chuťově plnohodnotné potraviny rostlinného původu. To je naše výzva u každého produktu: Musí chutnat! Nechceme ale primárně vytvářet alternativy k masovým produktům a nemáme ambici působit nějak ideologicky. Chceme prostě ukazovat, že i čistě rostlinný výrobek může být dobrý.

Tomáš N.: Vždy se najde někdo, kdo by raději škvarkovou. Což respektujeme, ale dělat jí nebudeme, budeme dál ctít naše heslo „čistě rostlinná chuť“. Do budoucna bychom chtěli rozšířit naši produktovou řadu o další výrobky a dát tak lidem možnost pestřejšího výběru kvalitních rostlinných produktů.

Kdo vymýšlí recepty? A překvapili vás někdy zákazníci, že například druh, o kterém jste byli přesvědčeni, že to bude tutovka, propadl?

Tomáš N: Základní inspiraci čerpám ze svých kuchařských zkušeností, finální verzi potom dáváme dohromady všichni společně. Samozřejmě máme bestsellery jako je celerová a řepová pomazánka, ale jinak je to úplně nevyzpytatelné. Záleží i na prodejním kanálu. Kde nakupují více muži, letí fazolová s chilli, případně čočková. Vyložený propadák ale asi nemáme.

Tomáš S.: Příchutě dáváme dohromady kolektivně i s našimi partnerkami. Třeba čočková pomazánka se sušenou švestkou vychází z rodinného receptu mojí manželky. Navíc všichni jsme hodně mlsní a interní kontrolou kvality jen tak něco neprojde. (smích)

Tomáš Starý (33) Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a podnikovou ekonomiku a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Působí jako manažer vývojových projektů v biotechnologické firmě .

Je jednatelem společnosti Seneb, kterou založil společně se svým švagrem Tomášem Novákem.

Má na starosti celkový management firmy, obchod a finance.

Mezi jeho koníčky patří horské kolo, kytara, cestování a podnikání.

Je čerstvě ženatý.

Suroviny nakupujete nebo něco i sami pěstujete?

Tomáš S.: Rádi bychom si je v budoucnu sami pěstovali. Prakticky celé dětství jsem strávil s babičkou a dědou na statku a máma je velká zahradnice. Možná bych v sobě nějaké skryté pěstitelské vlohy našel. Uvažujeme o pěstování moderními způsoby zemědělství, které nejsou tak náročné na obsluhu a prostor. Ale je to zatím organizačně i legislativně složité. Snažíme se tedy aspoň nakupovat od lokálních dodavatelů.

Prodáváte v kamenných obchodech se zdravou výživou i v e-shopech. Kde se prodá více? A víte, kam nejdál vaše pomazánky doputovaly?

Tomáš S.: Donedávna to bylo asi 50 na 50, teď už prodáváme více online, možná i kvůli koronaviru. Kamenné prodejny se ale zase zvedají. Snad se brzy dostanou na původní čísla.

Tomáš N.: Náš trh je zatím ČR a Slovensko. Nakupovali od nás ale i Japonci a teď jsme měli zákazníky z ruské Samary. Ale už máme stálé a věrné zákazníky a moc jim děkujeme za přízeň! A třeba i za druhé místo v celostátním hlasování veřejnosti Rozjezdů.

Když jsme u soutěže Rozjezdy T-Mobile, co uděláte s výhrou a co pro vás úspěch v soutěži znamená?

Tomáš S.: Finanční výhra půjde jednoznačně do vybavení provozovny, do nákupu plničky. Velmi cenná je pro nás výhra různých poradenství v podnikání. Úspěch pro nás znamená ale hlavně ocenění našeho nápadu a práce na něm.

Tomáš N.: Rozhodně musíme koupit plničku!

Nejspíš tedy nepřeháníte, když na svém webu uvádíte, že vše je ruční výroba. Aspoň mixér ale snad máte?

Tomáš S.: Mixér by byl. Tyčový. (smích) A pak nějaký ten kráječ, odšťavňovač citrusů. Výrobní linky, kam vložíte řepu, tymián a vlašáky a vypadne pomazánka, to u nás nenajdete. Opravdu plánujeme jen nákup poloautomatické plničky hotové pomazánky, což je manuálně nejnáročnější a nejdelší činnost. Většina ale je a dlouho bude ruční výroba.

Tomáš N.: Výrobu obstarávám hlavně já, postupně si zaučuji pomocníky, vesměs zatím spíše na přípravné práce. Ale předpokládáme, že od září by mohla být výroba z větší části na nich.

A jak máte práce a kompetence rozděleny vy dva? Jste vždy zajedno?

Tomáš N.: Myslím, že máme docela dobře rozdělené role. Já se starám o výrobu a provoz a management nechávám na Tomovi.

Tomáš S.: Domluvili jsme se, co od podnikání každý z nás očekává a dost často se radíme. Zatím jsme se vždycky dohodli a snad to tak bude pokračovat.

Jaká jsou podle vašich zkušeností největší pozitiva či negativa soukromého podnikání?

Tomáš N.: Určitě jsem získal nové zkušenosti a osvojil jsem si základy podnikání. Přišel jsem o velkou část volného času, ale rozhodně toho nelituji. Vybudovat si vlastní firmu vnímám jako splnění svého snu, a když vás práce baví a děláte na svém, většina negativ se postupně rozplyne.

Tomáš S.: Vést firmu je samozřejmě časově velmi náročné. Podnikání jsem bral jako koníček, díky kterému se naučím spoustu zajímavých věcí. Moje rozhodnutí mají ale už teď vliv na spoustu lidí, takže to s sebou přináší i velkou zodpovědnost. Oba jsme ale dost tvrdohlaví a vytrvalí a odměnou je pro nás rozvíjející se firma.

A co vaše plány do budoucna?

Tomáš S.: Rádi bychom ze Senebu vybudovali stabilní rodinnou firmu, která vyrábí gurmánské rostlinné produkty, které se od konkurence liší především originálním složením a chutí. Určitě nechceme vyrábět pouze pomazánky, nápadů na další produkty je mnoho. Možná se časem pokusíme i o nějakou biotechnologickou inovaci v potravinářství.