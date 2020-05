Začínali podnikat v bytě, dnes má rodinná firma tři tisíce zaměstnanců

Soukromé firmy, které se předávaly z generace na generaci, u nás dříve nebyly ničím výjimečným. Jenže tato tradice byla na několik desítek let přetrhána. Navázat na ni po roce 1989 nebylo nic jednoduchého. Vše se vytvářelo postupně a dosti bouřlivě. Firem, které tyto divoké začátky přežily a úspěšně se rozvíjely, proto tolik není.

A těch, které by navíc zůstaly až do dnešních dnů v rukou původních zakladatelů nebo jejich potomků, je ještě méně. Ale existují. Patří mezi ně i společnost SSI Group, kterou na podzim roku 1990 založil Václav Vodrážka. O čtyři roky později už v ní pracoval i jeho syn. Tehdy byla firma klasickou bezpečnostní agenturou s pár desítkami lidí a jmenovala se Special Service.

Dnes je SSI Group stále rodinnou firmou, jen výrazně větších rozměrů. Zajišťuje komplexní služby IFM (pozn. red. Integrovaný Facility Management), tedy bezpečnost, údržbu, energetiku a úklid nemovitostí, má zhruba 3 tisíce zaměstnanců a roční obrat přesahuje miliardu korun. V čele firmy stojí Jan Vodrážka, syn zakladatele firmy.

Jste velká, ale rodinná firma, na trhu působíte už 30 let. Jaké byly začátky vašeho podnikání v době těsně po převratu?

Začátky byly složité, se soukromým podnikáním jsme neměli žádné zkušenosti. Také nebyly mobilní telefony, takže veškeré mimořádné situace z objektů, hlášení zaměstnanců do směn a podobně se volaly k nám domů. Nejednou se můj táta probouzel se sluchátkem od pevné linky na uchu. A snadné to nebylo ani pokud jde přímo o segment, v němž jsme podnikali, tedy bezpečnosti. Několikrát jsme se dostali i do situace, kdy jsme byli nuceni bránit svoje „území“.

Mnohým podnikatelům se v takovém prostředí uspět nepodařilo. Vám ano. Čemu to připisujete?

Získali jsme si pověst firmy, která vždy plní řádně svoje závazky a dokáže pro klienty udělat ještě něco navíc. Postupně se nám tak podařilo se propracovat mezi nejvyhledávanější bezpečnostní agentury v České republice.

Jan Vodrážka (46 let) Polovinu svého života je spojen se značkou SSI. Do firmy nastoupil v roce 1994.

Dnes Jan firmu řídí, je zodpovědný za strategii a obchod SSI Group.

Základy nynějšího holdingu s obratem takřka 1 miliardy korun ročně, položil v roce 1990 Janův otec, Václav Vodrážka.

Původně ryze bezpečnostní agentura patřila k prvním na trhu a soustředila se především na pražské hotely.

Od té doby se firma mnohonásobně zvětšila k nynějším bezmála 3 tisíce zaměstnancům.

Volný čas věnuje především rodině. Rád sportuje, hraje golf, tenis a squash. V zimě si zlepšuje fyzičku v boxerském ringu nebo na horách.

Řada rodinných firem končí prodejem, protože nemá kdo „převzít otěže“. U vás se to ale podařilo. Jaká byla vlastně vaše cesta do rodinného podniku?

Do firmy jsem nastoupil v roce 1994. Zkraje jsem ještě chodil do školy, ale nakonec jsem upřednostnil práci pro firmu a studium ukončil. Všechno jsem se učil za pochodu. Firma měla tehdy kolem 50 zaměstnanců. Pamatuji si jako dneska, jak sedím v kuchyni na Břevnově, to byla naše první kancelář, a dělám rozpisy směn, páskuji peníze, připravuji pracovní smlouvy a výplatní pásky. Zajišťoval jsem nábor, controlling, lepil mezery, kde bylo potřeba. Nebylo nic, co bych nedělal.

Takhle živelně ale firma mohla fungovat jen pár let, ne?

To je pravda. Jak naše firma rostla, cítil jsem, že potřebujeme jasně daná pravidla fungování, abychom se mohli věnovat dalším klientům a zároveň dodržovat standard a kvalitu naší služby u těch stávajících. Víceméně jsem začal na čistý papír psát procesy, směrnice, standardy, zkrátka vše, co bylo potřeba pro úspěšné fungování společnosti. Pomáhal nám k tomu mimo jiné i obyčejný selský rozum. Díky tomu jsme začali pomalu rozvíjet obchod, až jsme ho rozvinuli do dnešních rozměrů.

Jak proběhlo předání vedení firmy ze starší na mladší generaci?

Probíhalo to absolutně přirozeně a kontinuálně, ani bych to nenazval předáním. Když jsem vstoupil do firmy, byla teprve třetím rokem na světě. V podstatě jsme vše budovali společně. Jakkoliv bylo jasné, že táta byl šéf a já jeho syn.

Podílí se ještě váš otec na chodu firmy?

Myslím, že to bude zhruba 17 let, co se táta aktivně nepodílí na řízení firmy, ale stále je její důležitou součástí. Je to můj nejlepší kamarád a zároveň mentor, a to nejen pro mě, ale i spoustu dalších lidí ve firmě.

A co někdo další z rodiny?

Měli jsme to štěstí, že ano. Ve firmě působí nebo působili můj děda, strýc, teta, bratr, bratranec, tedy celá plejáda rodinných příslušníků. V neposlední řadě je to pak spousta lidí, kteří jsou ve firmě 15, 20 nebo dokonce 25 let a působí přímo ve vedení nebo v provozu. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale i ty beru jako rodinu.

Když jste jako rodina v soukromí i v práci, není to trochu moc?

Není. Myslím si, že právě díky tomu, že jsme rodina, dobře se známe a nemusíme dělat poradu pro poradu, tak nám to velmi klape a funguje. Je skvělé, že se o věcech můžeme bavit kdykoliv a nemusíme se dívat, jestli je večer, ráno nebo víkend.

Vedete firmu „po svém“, nově nebo se spíš držíte firemních tradic, jak je nastavil váš otec?

Doslova a do písmene je to kombinace obojího. Tradice a historie každé firmy je strašně důležitá. Hodnoty, které můj táta nastavil jsou status quo. Ale samozřejmě je také důležité sledovat dění na trhu a přizpůsobovat vývoj a řízení firmy její velikosti. Dnes patříme mezi společnosti, které určují nové trendy a směry v oboru. Troufnu si dokonce říct, že celá řada korporátních firem opisuje od nás.

Dnes máte okolo 3 000 zaměstnanců, přesto se pořád považujete za rodinnou firmu. Co vás k tomu vede?

Určitě jsme rodinná firma. Podle mého názoru je důležitá vzájemná sounáležitost. Není to jen o pracovní době, trávíme společně i volný čas a prolíná se to. Známe se mezi sebou a můžeme si kdykoliv zavolat, vynadat nebo se vyplakat.

V jaké pozici na pracovním trhu jsou podle vás rodinné firmy v současné době?

To nelze jednoznačně říct, velmi záleží na tom, jak je daná firma nastavená. Pokud jde o rodinný podnik, který funguje na principu tzv. one man show, nemusí to být vždy dobře, ale když jde o rodinnou firmu, která má již zaběhnutá pravidla a procesy a zároveň umí flexibilně reagovat na potřeby trhu nebo je udávat, mohou být dle mého názoru na trhu práce v určité výhodě.

V čem podle vás spočívá přednost rodinné firmy oproti korporátu?

Ve všem. V kompaktnosti, sounáležitosti, kultuře, v tahu na bránu. Jsme flexibilnější a schopni rychle rozhodovat. Víc nám na klientovi a dobře odvedené práci záleží.

Jaká je vaše zkušenost, jsou zákazníci rodinným firmám nakloněni víc než v minulosti?

To je hrozně individuální. Některému klientovi to je úplně jedno a neřeší, jakého dodavatele služeb IFM na svých budovách má, rozhodující je pro něj například jen nízká cena. Pak jsou tu ale také klienti, kterým skutečně záleží na tom, jakým způsobem spravuje své portfolio a těm je často bližší rodinná firma. Zejména právě díky flexibilitě a pak také – kdykoliv řeší nějaký problém, mohou vzít telefon a zavolat přímo majiteli. Na druhou stranu jako rodinná firma musíme držet krok s velkými světovými korporáty, abychom dokázali uspokojit všechny potřeby a nároky klienta. Proto neustále investujeme do nákupu nových technologií, rozšiřujeme portfolio služeb a podobně.

Z jakých oblastí jsou vaši klienti?

Staráme se o obchodní centra, retailové řetězce, hotely, administrativní budovy, výrobní a logistické areály, bytové areály, SVJ a další.

Obchodní centra, hotelové řetězce – to jsou obory, které jsou kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru postiženy snad nejvíce. Promítlo se to a vůbec celá situace kolem covid-19 do vašeho podnikání?

Určitě ano, mezi naše klienty spadá 42 hotelů a kolem 50 obchodních center. Už teď samozřejmě vidíme, že škody budou značné, ale sčítat je v tuto chvíli ještě neumíme. Teď se snažíme pro naše klienty připravit celou řadu úsporných opatření, abychom jim toto období co nejvíce usnadnili.

Jak vidíte fungování své firmy v příštích měsících či řekněme roku až dvou? Myslíte, že se bude muset nějak změnit?

Ano. Ale já se na to chci dívat pozitivně. Doba byla z hlediska trhu práce a zaměstnanosti neskutečně přehřátá. Velkou příležitost vidím v optimalizaci provozů nemovitostí, které našich služeb využívají a využívat musí i v budoucnu. Jsme schopni řadu procesů zautomatizovat pomocí chytrých řešení a tím tak dané provozy zlevnit, povýšit a zvýšit hodnotu daných budov. Ušetříme až desítky procent v provozních nákladech. V tomto ohledu se trh změní.

Jak takové možnosti úspor v provozních nákladech hledáte?

Máme jednu zásadní filozofii. Snažíme se na každý jednotlivý objekt dívat tak, jako by byl náš. To v praxi znamená, že chceme to nejlepší a nejefektivnější řešení a zároveň neplatit víc, než je třeba.

Myslíte, že by aktuální situace mohla do budoucna rodinným firmám „nahrát“? Že by Češi mohli více dávat přednost českým službám a produktům?

Myslím si, že ano. Je skutečně moc důležité, jak se k tomu kterákoliv firma staví. Nesmíme koukat v tuto chvíli sami na sebe. Uvedu příklad. 16. března 2020 v 10 hodin jsme svolali krizový štáb SSI Group, hlavním tématem štábu byl celý provoz a celý obchod. Úkolem bylo do 20. dubna kompletně zauditovat celé portfolio našich stávajících klientů, tak abychom byli schopni konkrétně navrhnout taková technologická ale i jiná opatření a řešení, která přinesou minimálně 20 procent úspor na straně výdajů za naše služby. Součástí řešení musely být i cenové kalkulace, včetně jejich profinancování naší bankou. Některé úspory dosáhly hranice až 35 procent.

My si tedy zcela dobrovolně snižujeme své objemy obratů, ale víme, že to pomůže našim klientům. Nereportujeme vlastníkům, jako jiné zahraniční firmy, proč máme snížený obrat a zisk, můžeme individuálně přistoupit a reagovat.

Dotkne se to i počtu pracovních míst?

Bohužel, redukce počtu našich zaměstnanců napříč firmou bude nutností. Minimálně dočasně. Z dlouhodobého pohledu zatím nejsme schopni s určitostí říct, jak dalece bude společnost dopady covid-19 ovlivněna.

Vraťme se k jádru vašeho podnikání. Základem vašich služeb jsou bezpečnostní služby. Pod tím si asi většina lidí představí prostě ostrahu. Realita je ale asi jiná, že?

Jak se to vezme. Z jedné strany stále platí, že kvalita bezpečnostních služeb bude vždy začínat a končit s kvalitou vašich zaměstnanců, a to na všech úrovních, tedy včetně pracovníků ostrahy. V tomto ohledu je na trhu asi největší rozdíl mezi velkými zavedenými společnosti a těmi menšími, které nemají dostatečně kvalitní manažerskou strukturu a nastavené procesy.

A z té druhé strany?

Bezpečnostní služby už dlouho nejsou pouze o „ostraze“, je to celý komplex činností, bez kterých by služba nemohla být kvalitně poskytována. Tak to chápe také stále více zákazníků, a to i s ohledem na stále aktuálnější bezpečnostní hrozby jakými jsou například kybernetické útoky a mnohé další. Do hry tak vstupuje třeba umělá inteligence.

Pracovníci ostrahy tedy stále mají svoji nezastupitelnou roli. Myslím ale, že jejich práce není vždy úplně doceňovaná?

Určitě máte pravdu. Přiznám se, že tento obecně zastávaný názor mě velice mrzí a dlouhá léta se nám jej nedaří u veřejnosti změnit. Přitom všichni naši zaměstnanci denně pečují o bezpečnost tisíců našich spoluobčanů. Denně dostávám z provozního útvaru informace o napadení našich zaměstnanců při ostraze majetku našich zákazníků. Nejsou výjimkou útoky železnými tyčemi, obrannými spreji, či dokonce noži. Agresivita lidí bohužel každým rokem roste a práce našich kolegů je více a více náročnější.

Kam byste chtěli firmu směřovat v budoucnosti?

Ke konsolidaci všech činností, které lze v rámci facility managementu nabídnout. Vše budeme realizovat „in house“ s vlastními lidmi. Konec konců je to i důvod, proč jsme firmu nedávno rozšířili o energetickou divizi. Kromě toho bychom chtěli více expandovat do okolních zemí v rámci visegrádské čtyřky. Na Slovensku působíme již šestým rokem, v Maďarsku jsme založili společnost v roce minulém.

A jak vidíte v budoucnu předání firmy další generaci vaší rodiny?

Velmi optimisticky, mám dvě děti – Vašíka a Aničku. Moji nejbližší kolegové, včetně těch rodinných, mají také své děti a pevně věřím, že řada z nich bude šikovná po svých rodičích (směje se). Byl bych moc rád, kdybychom je mohli zapojit do života firmy a časem třeba i do vedení. Jakkoliv budu vždy preferovat, aby si cestu vybrali sami, budu si přát, aby firmu jednoho dne převzali.