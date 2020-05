Vyrábějí z vlastního ovoce. Perou se s přírodou, ale daří se jim i bez dotací

S vlastním podnikáním začal Tomáš Kořínek v roce 1990, prodával zemědělskou techniku. Jeho dva synové, Tomáš a Matěj, ve firmě pracovali už od útlého mládí, natírali obrubníky, sekali trávu, uklízeli. V průběhu vysoké školy nastoupili na plný úvazek, s novou generací přišel i nový směr podnikání a vznikl Ovocňák. „Chtěli jsme, aby už z názvu byla patrná naše filozofie, tedy vytvářet z lokálních surovin, v české firmě, pro českého (slovenského) spotřebitele,“ říká Tomáš Kořínek mladší.

Není to trochu skok od prodeje traktorů k výrobě ovocných moštů?

Tomáš ml.: Je, ale ještě navíc my jsme se k moštům vlastně dostali přes mléko. (smích) Čerstvé mléko místních farmářů jsme zákazníkům dodávali prostřednictvím našich mlékomatů. Díky tomu jsme zjistili, jak obrovský rozdíl je to oproti mléku, které se prodává v obchodech. A viděli jsme paralelu i u dalších potravin, až jsme narazili na mošty. V té době se totiž u nás skoro nedaly koupit mošty, které by byly kvalitní, české a opravdu šetrně konzervované. A protože jsme měli spoustu kontaktů na lokální pěstitele, začali jsme od nich vykupovat ovoce, jednu z našich hal jsme přestavěli na výrobu, pořídili jsme lis, filtry, paster, plničku a začali vyrábět.

Byla výhoda, že zde již byla fungující firma vašeho tatínka?

Tomáš ml.: To určitě ano, co se týče financí, první tři roky jsme byli v červených číslech, protože jsme obchodně tlačili, tátova firma nás držela z vlastního profitu. Pak jsme to ale otočili a dnes již pevně stojíme na vlastních nohou. Samozřejmě máme provozní financování a stále splácíme investice do technologií v řádech milionů. Jsme ale pyšní na to, že jsme nečerpali žádné dotace. Dnes máme zhruba 20 lidí, vlastní obchodní tým a sklady v rámci České a Slovenské republiky. Loni jsme dosáhli obratu 35 milionů.

Tomáš Kořínek (starší) Místo, rok narození : Frýdek-Místek, 1960

: Frýdek-Místek, 1960 Rodinný stav : ženatý

: ženatý Děti : 3 (Tomáš, Matěj a Jitka)

: 3 (Tomáš, Matěj a Jitka) Vzdělání : vysokoškolské, Mendelova univerzita (mechanizátor)

: vysokoškolské, Mendelova univerzita (mechanizátor) Pozice v Ovocňáku : mentor, finance

: mentor, finance Koníčky: zahrada, cestování karavanem, literatura faktu, fajfky a vnoučata

Jakým pravidlům a podmínkám podléhá potravinová výroba a co musíte splnit a dodržet?

Tomáš ml.: Musíme se striktně držet legislativy. Naštěstí není tak přísná jako pro živočišnou výrobu, ale má svá specifika. Hodně klademe důraz na vstupní surovinu, naše dodavatele známe, víme, jak ovoce pěstují. Všichni jsou členy svazu Integrované produkce, která dbá na ochranné lhůty a používání jen nezbytného množství ochrany. Díky tomu můžeme plnit i přísné limity těžkých kovů nebo reziduí pesticidů, které jasně definuje vyhláška pro „speciální potraviny” kam patří výrobky pro děti do tří let, což jsou právě i naše pyré. Naše sady od loňska nabíhají do režimu BIO a věříme, že jestli půjde vše dobře, mohli bychom certifikaci získat už letos.

Proč jste založili vlastní sady? Nebylo kvalitní ovoce?

Matěj: Ovocňák docela pěkně rostl a my si říkali, že abychom měli nad kvalitou stoprocentní kontrolu, bylo by skvělé mít opravdu vlastní ovoce. Navíc jsme v rodině měli někoho, kdo na to má vzdělání, ví jak na to, chce to dělat a má kde (smích). Takže jsem se ujal výsadby sadů na naší farmě a o ty se nyní starám. Trvalo to pár let, ale teď už máme vlastní meruňky, hrušky, švestky, rakytník, višně a další. Jen jablek se u nás v okolí pěstuje tolik a tak skvělých, že je nadále kupujeme od okolních pěstitelů.

Dnes nevyrábíte jen mošty, ale i pyré a ovocné sušené plátky. To je váš nápad, nebo si o to řekli zákazníci?

Tomáš ml.: To je přirozený vývoj. Nové produkty zkrátka táhnou. Viděli jsme na trhu díru, která zapadala do filozofie mladých rodin, a to dávat dětem zdravé dobroty namísto cukrů a barviv. Jak pyré, tak plátky pořád splňují to, za čím si jako značka stojíme - používají se na ně úplně stejné ingredience jako na mošty, ve stejné kvalitě a neobsahují nic jiného než česko-slovenské ovoce. Žádný přidaný cukr, konzervanty, škrob, barviva. A všechno ideální pro děti. Ale teda hlavně s plátky jsme dost uspěli i u dospělých. Rychlá a zdravá svačinka, na kolo nebo do přírody. Říkáme tomu s oblibou „lepší křížala“. (smích)

Tomáš Kořínek (mladší) Místo, rok narození : Český Krumlov, 1986

: Český Krumlov, 1986 Rodinný stav : ženatý

: ženatý Děti : Tomík 4,5 a Kornélie 2 roky

: Tomík 4,5 a Kornélie 2 roky Vzdělání : Vysokoškolské, Mendelova univerzita a CAH Dronten (NL) - ekonom

: Vysokoškolské, Mendelova univerzita a CAH Dronten (NL) - ekonom Pozice v Ovocňáku : obchodní ředitel, nebo také CXO

: obchodní ředitel, nebo také CXO Koníčky: děti a čas s nimi, lukostřelba, cestování, dobrá knížka, když se najde čas, čaje

Ovocňák je rodinná firma. Jste vždy zajedno, nebo máte nějak rozdělené kompetence?

Tomáš st.: Pravomoci máme jasně stanovené. Hlavní slovo má Tomáš, ostatní mají spíš poradní funkci při strategickém rozhodování. A Tomáš toho má tolik, že nestíhá do práce mluvit Matějovi a opačně, takže je klid (smích). Ale vážně, lehké to někdy není, ale funguje to. To vám asi řekne každý, kdo má děti ve firmě. Je tady samozřejmě generační rozdíl, zkušenosti versus dravé mládí, ambice, nové technologie a nápady. Umíme se občas hezky chytnout, ale vždy z toho vyjde domluva a kompromis, a toho si cením.

Matěj: No a pak je tady maminka, ta má na starosti provozní agendy a stará se o rodinu, je to takový náš zákulisní hráč, který naše spory umí diplomaticky řešit a tmelí celou rodinu.

Za své výrobky jste získali řadu ocenění. Kterých si nejvíce vážíte?

Tomáš st.: Upřímně? Získali jsme jich už hodně, ale nejvíce si cením těch od zákazníků. Strašné klišé, co? Ale když mně opravdu nejvíc potěší dítě na ulici, které svírá v ruce naší kapsičku a chutná mu. Protože to dítě žádné ocenění neřeší, prostě mu chutná, nebo ne. Hodně si ale vážíme těch ocenění, která jsou vázaná na region, ve kterém jsme doma, protože věříme, že si z toho regionu nejen bereme, ale zároveň mu i vracíme.

Jak se vás dotkla koronavirová epidemie?

Tomáš ml.: Zasáhla nás hodně a ještě pořád s ní bojujeme. Zákazníci kupují mnohem méně, a když už, tak hlavně velká výhodná balení moštů a pyré na doma a k tomu produkty s rakytníkem, protože je plný vitamínu C a podporuje imunitu. Dřív byly hlavní páteří sortimentu kapsičky, které jsou ideální na ven, do kabelky, do kočárku. Všechnu energii teď napínáme do podpory prodeje online, kde se učíme mílovými kroky, protože je rozdíl odbavit denně 10 balíků, anebo 200.

Matěj K.: No a aktuálně kvete většina sadů, příroda žádnou pauzu neřeší, takže hodně sledujeme předpovědi počasí a připravujeme se na sezonu.

Až se bojím zeptat, jak to v sadech vypadá. Nepomrzly meruňky?

Matěj: Letos to zatím musím zaklepat. Jediné mrazíky meruňky přežily, tak doufám, že už máme toto nebezpečí za sebou. S přírodou se potýkáme jako všichni zemědělci. Na to, že je to teprve pět let, už jsme toho zažili dost: totálně zmrzlé meruňky, šílené nálety špačků, naprosté sucho. Naštěstí aspoň proti suchu se dá bojovat, už před dvěma lety jsme investovali do zavlažování.

Matěj Kořínek Místo, rok narození : Český Krumlov, 1989

: Český Krumlov, 1989 Rodinný stav : ženatý

: ženatý Děti : Terezka 3 roky, Markétka 1 rok

: Terezka 3 roky, Markétka 1 rok Vzdělání : vysokoškolské, Mendelova univerzita (zootechnik)

: vysokoškolské, Mendelova univerzita (zootechnik) Pozice v Ovocňáku : řízení výroby šťáv a pyré, starost o sady a sklizeň

: řízení výroby šťáv a pyré, starost o sady a sklizeň Koníčky: děti, pes, technologie, fantasy knihy, farmaření

Co je pro úspěch v podnikání podle vás nejdůležitější?

Tomáš ml.: Ovocňák mě naučil, že je třeba být flexibilní, otevřený a brát každou změnu situace nebo novou konkurenci prostě jako výzvu. Nestresovat se, ale bavit se hledáním řešení. Protože jinak bychom se z toho ve světě, kdy je každý měsíc doporučované a zatracované něco jiného, zbláznili (smích).

Tomáš st.: Ale do toho je důležité si vždycky stát za tím, co děláme. My jsme od vzniku Ovocňáku nezměnili svůj přístup, složení, ani recepturu. Nechceme se honit za každým trendem, ale budovat něco stabilního, na co se zákazníci můžou vždycky spolehnout, že nikdy nezmění svou kvalitu.

Matěj: Já považuju za úspěch, že to všichni spolu zvládáme a funguje to. Do podnikání jako takového moc nezasahuju, ale jsem rád, že se díky Ovocňáku můžu živit prací na farmě, v sadech a výrobou něčeho hmatatelného.