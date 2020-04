Šití v Číně je pro ně tabu. Vsadili na české švadleny a dnes slaví úspěch

Česká značka spodního prádla Styx vznikla v roce 1996. Založili ji tehdejší spolužáci, ale hlavně nejlepší přátelé Adam Sýkora a Petr Vlasák. Firmu rozvíjeli 23 let, ale pak se ji rozhodli prodat. Do hry tak vstoupili majitelé portálu Trenýrkárna.cz, Adam Rožánek a Ruslan Skopal. Značku kompletně převzali na přelomu let 2018 a 2019, tedy včetně skladových zásob, zaměstnanců, prodejen a vše kolem toho. A našli se i ve filosofii původních zakladatelů, kteří jim zpočátku pomáhali.