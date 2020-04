Klesly vám příjmy? Řešením může být dočasné snížení stálých plateb

Současná situace ekonomicky dopadá na velkou část domácností. Dokládá to i průzkum, který v rámci projektu Život během pandemie provedla na přelomu března a dubna agentura PAQ Research, iniciativa IDEA AntiCovid a agentura NMS.

Podle tohoto průzkumu jistou redukci příjmů potvrzuje okolo poloviny domácností. Šestnáct procent dotázaných přišlo o polovinu svých původních příjmů, nebo i více. Jsou to výpadky příjmů u OSVČ, zkrácení úvazků a snížení platů u zaměstnanců (včetně těch, které se projeví v dubu), přechod na ošetřovné, výpadek příjmů z dohod o provedení práce (DPP), pronájmu a podobně.

S rezervami to přitom u velké části domácností není žádná sláva. Podle průzkumu má 38 procent domácností úspory, které by jim při výpadku příjmů vydržely maximálně měsíc.

Řadě lidí tak nezbývá než hledat, kde by se dalo uspořit. Alespoň dočasně, než se situace začne vracet k normálu. Možností se nabízí více.

Odklad splátek úvěrů a hypoték

Ještě během března začaly banky koronavirovou situací postiženým klientům umožňovat odklad splátek hypoték a dalších úvěrů, obvykle na tři měsíce. Pravidla si ale jednotlivé finanční instituce nastavovaly samy.

Praxi by mělo sjednotit moratorium na splátky úvěrů a hypoték, které schválila 1. dubna vláda. V těchto dnech se jím zabývá také Parlament, po schválení a nabytí účinnosti bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Podle moratoria bude moc kdokoliv požádat o odklad splátek hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, a to na tři měsíce nebo půl roku. Volba bude záležet na žadateli.

Po dobu přerušení splácení se nebudou platit ani úroky, ani jistina a finanční společnosti si za tento úkon nebudou účtovat žádné poplatky. Dlužná částka se však i nadále bude úročit. Splátky i úroky tak samozřejmě vždy zaplatíte, pouze se placení přesune až na konec úvěru (adekvátně se prodlouží).

Zájemci budou muset banku o odklad aktivně požádat. „Neexistuje automatický nárok, nestačí jen přestat dočasně splácet,“ zdůrazňuje Renáta Fialová, finanční ředitelka RE/MAX. Vždy je tak třeba vyplnit žádost. Většinou již nyní banky používají jen jednoduchý online formulář.

Dobrou zprávou je i to, že přerušení splácení úvěrů nepovede k negativnímu zápisu do registrů. Případné další žádosti o úvěru v budoucnu by tak odklad splátek zkomplikovat nikomu neměl.

Pozor ale! Na kreditní karty, kontokorenty, revolvingové úvěry a operativní leasingy se moratorium nevztahuje. V těchto případech je situaci potřeba řešit s finanční institucí individuálně.

Platby na penzijko lze bez problémů přerušit

Další položkou, na které lze dočasně ušetřit, jsou platby na penzijní spoření. Příspěvek je možné si libovolně snížit. Dokonce můžete platby přerušit úplně. „Žádné sankce za to nejsou, smlouva běží pořád dál,“ potvrzuje Jan Sedláček z Asociace penzijních společností.

Samozřejmě to ale může mít vliv na výši státního příspěvku nebo daňový odpočet. Statní příspěvek totiž dostanete jen k částce zaslané za konkrétní měsíc. Pokud si tedy například za duben pošlete místo tisícikoruny jen 300 korun, připíše se vám místo 230 korun jen 90 korun státního příspěvku. A více nezískáte, ani kdybyste později peníze dorovnali. Naopak daňový odpočet je možné si uplatnit i v případě, že byste uložili celou částku třeba až v prosinci (maximální odpočet 24 000 korun je při měsíční úložce ve výši 3 000 korun).

Upravit lze i platby na životní pojištění

Snížit lze také pravidelně placené částky na životní pojištění. „Kdykoliv během trvání pojistné smlouvy je možné požádat o změnu pojistné částky, úpravu parametrů či vyloučení jednotlivých rizik nebo pojištěných osob na smlouvě, snížit pojistné na dožití,“ popisuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. Úpravu smlouvy lze vrátit zpět, jakmile důvody pro snížení plateb pojistného pominou.

U kapitálového a investičního pojištění je možné platby dočasně přerušit i úplně. Podmínkou je ovšem dostatečná výše investiční složky pojištění (tedy kapitálového hodnoty nebo podílového účtu). Pojistné krytí se totiž strhává právě z té. „Výhodou je, že trvá pojistné krytí a není nutné platit pojistné,“ dodává Milan Káňa z Kooperativy. Pozor ale, v okamžiku, kdy dojde k vyčerpání rezervy, je nutné platbu pojistného obnovit. Jinak by došlo k zániku pojistné smlouvy.

V každém případě, je důležité vše s pojišťovnou řešit včas, ještě dříve, než se dostanete do zpoždění s platbou. „Pokud se klient dostane do tíživé situace, budeme se s ním vždy snažit najít řešení, které mu ji pomůže překlenout,“ uvedla Ivana Buriánková z Generali České pojišťovny.

Totéž potvrzují i další pojišťovny. Například u ČPP je možné se v případě složitější situace domluvit třeba na krátkodobém odložení platby pojistného, pomoci může i splátkový kalendář. „A kromě standardních nástrojů aktuálně pracujeme na jejich rozšíření, abychom klientům situaci ulehčili,“ dodává Káňa.

Lidem v potížích vychází vstříc i dodavatelé energií

S protikrizovými opatřeními přichází rovněž někteří dodavatelé energií. Společnost ČEZ Prodej umožňuje zákazníkům zasaženým epidemií covid-19 snížit zálohy na nulu, a to až na tři měsíce.

Není přitom třeba nikam chodit. „Zákazníci si zálohy mohou snížit pomocí internetové aplikace ČEZ ON-LINE na www.cezonline.cz, která funguje podobně jako internetové bankovnictví,“ popisuje Roman Gazdík z ČEZ. Další možností je využít bezplatnou telefonní linku. Pro zákazníky, kteří by se ocitli v potížích na delší dobu, poskytují (i standardně) bezúročné splátkové kalendáře. Rovněž nyní domácnosti s nedoplatky neodpojují.

Rovněž další dodavatel E.ON Energie oznámil, že v tomto vypjatém období nebude odpojovat domácnosti kvůli pohledávkám. „S velkou vstřícností postupujeme v odůvodněných případech i k případnému odkladu plateb či snížení záloh,“ uvedla Martina Slavíková z E.ON Energie. Dodává ale, že jinak budou pochopitelně přistupovat ke klientovi, který vždy pravidelně faktury platil, a teď se dostal do potíží, a jinak k tomu, jehož platební morálka byla již v minulosti zatížená neplacením závazků.

„Pro domácnosti jsme připraveni na základě individuálního posouzení nabídnout snížení tří měsíčních záloh až o padesát procent,“ potvrdil také Martin Chalupský z Innogy. V případě aktuální neschopnosti platit fakturu pak nabízí možnost bezplatného a bezúročného splátkového kalendáře.

Obdobnou cestou se vydala také společnost Bohemia Energy. Se zákazníky, kteří se kvůli koronavirovým opatřením dostanou do vážnějších finančních potíží, řeší vše individuálně. „Jestliže tuto skutečnost zákazník prokáže, výrazně zálohy snižujeme,“ říká Hana Novotná z Bohemia Energy. Vedle toho se zákazníky řeší i možnosti využití splátkového kalendáře nebo odklad splatnosti na nedoplatky z vyúčtovací faktury. Při posuzování jednotlivých případů berou – stejně jako ostatní dodavatelé, v potaz i dosavadní platební morálku zákazníků.

Revize domácího rozpočtu

Kromě těchto stálých plateb je určitě možné najít úspory i jinde. Je proto dobré si udělat podrobnou finanční bilanci. Dejte si dohromady příjmy a výdaje a zaneste si je do tabulky. „Usnadníte si tím jasné určení priorit a zbytných výdajů, které se dají vyškrtat či odložit,“ říká Tomáš Šťastný, finanční plánovač ze společnosti Sirius Finance. Možná budete překvapeni, za co všechno jste doposud utráceli.