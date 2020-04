Daně jsou odloženy. Víte, kdy odevzdat daňové přiznání a kdy uhradit daň?

V dnešním díle seriálu Daně a jak na ně zodpovíme základní otázky týkající se posunutého termínu pro odevzdání daňového přiznání.

Daňové přiznání Využijte zdarma chytré interaktivní formuláře

Kdy nejpozději musím podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019?

Do 1. července 2020. Podle Generálního finančního ředitelství se těm, kdo odevzdají daňové přiznání v tomto termínu, prominou pokuty i případný úrok z prodlení.

Komora certifikovaných účetních upozorňuje, že prominutí pokut a penále není to samé jako posun termínu podání daňového přiznání, od kterého se odvíjejí termíny k odevzdání přehledů správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Zde se situace vyřeší v nejbližších dnech.

Musím o prominutí sankcí žádat?

Nikoli, prominutí sankcí je plošné a není třeba podávat speciální žádost.

Pro ty, kdo měli standardně odevzdávat daňové formuláře do konce června (ve spolupráci s daňovým poradcem), se nic nemění? Jejich termín zůstává?

Ano, zde zůstává termín 1. červenec 2020, dále se neposunuje.

Jak to bude s pokutami a penále po 1. červenci?

Těm, kdo nepodají daňové přiznání do 1. dubna 2020, nebudou účtována žádná penále. Pokud však nedodrží pozdější stanovený termín, budou počítány pokuty a penále standardně.

Jak je to s vrácením přeplatků? Když někdo odevzdá daňové přiznání dříve než 1. července, do kdy může počítat s vrácením peněz, pokud si vypočetl přeplatek?

Přeplatek vznikne k datu vyměření daně, tedy k 1. dubnu 2020. Od následujícího dne začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To samozřejmě platí jen v případě, že je daňové přiznání úplné a nevznikne pochybnost o jeho správnosti.

Nezapomeňte, že pokud žádáte o vrácení přeplatku, je potřeba daňový formulář podepsat dvakrát – jednou jako přiznání k dani a podruhé jako žádost o vrácení přeplatku. Na obojí je na tiskopise speciální kolonka.

Podal jsem daňové přiznání a zatím nezaplatil doplatek na dani. Jaký termín pro platbu se na mne vztahuje?

Daňové přiznání je třeba podat do 1. července 2020 a nejpozději v tomto termínu daňovou povinnost také zaplatit. I když jste podal daňové přiznání do původního termínu, zaplatit můžete až do 1. července. Finanční správě o tom nemusíte nic dokládat.

Podnikám a mám dva zaměstnance. Vztahuje se posunutý termín i k jejich zúčtování daně z příjmu?

Nikoli. Za zaměstnance musíte správci daně odevzdat Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Na toto podání (ani na úhradu daně) se žádná výjimka nevztahuje. V případě pozdního podání a uhrazení platí všechny sankce v podobě pokuty za opožděné potvrzení daně podle § 250 daňového řádu a úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu. A pozor, termín byl 20. března 2020.

Do kdy je potřeba informovat finanční úřad o mimořádných nezdanitelných příjmech?

U příjmů nad pět milionů korun platí, že i když jsou od daně z příjmů osvobozeny, je třeba o nich informovat správce daně (finanční úřad). Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů.

Částka každého takového příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat se nemusí jen příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání, stačí poslat běžný dopis. U této povinnosti není žádný časový posun, platí termín 1. dubna 2020.

Mění se i termíny pro podání přehledů a zaplacení doplatků pro zdravotní pojišťovny?

Standardní termín k podání přehledu pro zdravotní pojišťovny je pro ty, kdo nevyužívají služeb daňového poradce, 4. května 2020. A pozor: pro ty, kdo nemají povinnost podávat daňové přiznání vůbec (třeba proto, že si jako podnikatelé nevydělali víc než 15 000 korun za rok), je termín už 8. dubna 2020. Vzhledem k situaci se tato data posunují: přehled je třeba podat do 3. srpna, doplatek pak uhradit do 11. srpna 2020.

Přesněji: o posunutí termínu doplatku se aktuálně jedná, výše uvedené datum je předpoklad. Podle současného zákona platí poněkud krkolomný postup: penále za pozdní úhradu by bylo vyměřeno, podnikatel by si podal žádost o odstranění tvrdosti zákona a pojišťovna by sankci odpustila. Příští týden přineseme v daňovém seriálu aktualizované informace.

Mění se i termíny pro podání přehledů a zaplacení doplatků pro ČSSZ?

Termín pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 letos připadá na 4. května 2020, což je až za šest týdnů. V době uzávěrky článku zatím nebylo známo, zda toto datum zůstane, či dojde k posunu.

Kde se informovat, když si něčím nejsem jistý?

Finanční správa zřídila na svém webu speciální stránku Nouzový stav (COVID-19). Naleznete na ní odpovědi na nejčastější dotazy ohledně současných opatření v oblasti daní, průvodce pro daňové poplatníky a další důležité informace.

Funguje také mimořádná telefonní infolinka 224 041 111, která je v pracovních dnech v provozu od 9 do 17 hodin. Až do odvolání budou úřední hodiny podatelen finančních úřadů pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Je proto lepší využít dálkovou formu komunikace a daňové přiznání podat buď elektronicky, nebo poštou, bez nutnosti návštěvy úřadu.