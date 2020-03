Daně a jak na ně: Danit paušálem, nebo odečítat výdaje?

Loňské změny nepřinesly malým podnikatelům žádné závažné komplikace. Ti, kdo nepočítají konkrétní výdaje, ale vyčíslují je procentem z příjmů, mají dokonce výhodu. Mohou je totiž počítat z příjmů až 2 miliony korun. Přitom platí, že podnikatelé uplatňující výdaje takzvaným paušálem mohou využívat i slevu na vyživovanou manželku či daňové zvýhodnění na děti.

1. Jak vypočítat paušální výdaje

Když daníte paušálem, sečtete všechny příjmy a jako výdaj uvedete patřičné procento z nich. Výhoda paušálních výdajů je hlavně v jednoduchosti. Evidujete jen podnikatelské příjmy a nemusíte se zatěžovat fakturami a paragony za věci potřebné k vašemu podnikání.

Za rok 2019 mohou podnikatelé počítat paušální výdaje z částky až dva miliony korun (loni byl limit jen milion). Co je nad ni, to do daňového základu zahrnou celé. Přitom mohou současně uplatňovat slevu na vyživovanou manželku i daňové zvýhodnění na děti.



Příklad: podnikatel s příjmy 2 300 000 korun a s paušálem 40 % vypočte daňový základ:

příjmy: 2 300 000 korun

výdaje: 2 000 000 x 40 % = 800 000 korun

daňový základ: 2 300 000 – 800 000 = 1 500 000 korun

Paušály se dělí do kategorií:

80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník... Úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona.

60 % ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona.

40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci...

30 % pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor; patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí, třeba automobilu, nějakého stroje...

2. Komu se vyplatí paušální daň

Paušální daň je něco úplně jiného než paušální vyčíslení výdajů. Využívá ji jen málo podnikatelů. Jak funguje? Podnikatel se domluví s finančním úřadem, že na dani z příjmů zaplatí konkrétní částku, nejméně však 600 korun.



O paušální daň se žádá na finančním úřadě do konce ledna daného roku (pro roky 2019 ani 2020 už tedy nepožádáte), úřad o žádosti rozhodne do 15. května. Domluvenou daň je třeba zaplatit do 15. prosince.

K žádosti je nutné doložit předpokládané příjmy a předpokládané náklady (ty musí být minimálně tak vysoké jako příslušné paušální výdaje) a i další informace, jako například předpokládané slevy na dani (ne však daňový bonus na děti), odečitatelné položky.

Výhody:

není třeba podávat daňové přiznání

předpoklad, že k vám nedorazí kontrola z berňáku

paušální daň je možné stanovit až na tři roky.

Nevýhody:

úřadování na počátku, daň alespoň 600 korun i tam, kde by se při normálním provozu nedanilo nic

povinnost evidovat příjmy, pohledávky a majetek

nelze získat daňový bonus na děti (zvýhodnění ano, ale nikoli bonus – tedy peníze navíc)

kdo má nakonec příjmy vyšší, než předpokládal, musí daňové přiznání beztak podat.

3. Co (ne)patří do výdajů?

Když si koupíte propisku, dostanete paragon, zařadíte ho jako výdaj do evidence a je hotovo. Podobné je to s fakturou třeba za správu webových stránek.

Ale jsou náklady, se kterými to podnikatelé nemají tak jednoduché a musí hodně přemýšlet, aby neudělali chybu, kvůli které by jim kontrola z finančního úřadu vyměřila pokutu.

Nájem, energie, komunikace

Máte-li provozovnu mimo bydliště, můžete si výdaje na nájem, vodu, elektřinu, internet apod. uplatnit celé. Když podnikáte z domácí adresy, stanovte rozumný poměr podnikatelských a soukromých nákladů. Ideální je poradit se o tom se svým správcem daně, abyste později nenarazili.

Vhodný poměr stanovte i u telefonního paušálu, těžko totiž budete úředníkům tvrdit, že máte jediný telefon a ten využíváte výhradně k firemnímu telefonování, protože soukromé záležitosti řešíte posíláním poštovních holubů.

Dárky

Pěkná propiska darovaná při podpisu smlouvy. Obojek od výrobce krmiva pro psy. Svinovací metr od řemeslníka. Drobné pozornosti obchodním partnerům či klientům jsou daňově odůvodnitelné. Vejdou se sem propisky, hrnky, trika, diáře, powerbanky, flashky. Musí však jít o předměty do maximální hodnoty 500 korun za kus. A co je důležité, musí být označené logem firmy.

Takže není možné jen tak koupit kytici a předat ji na jednání dámě z partnerské firmy. Tedy možné to samozřejmě je, ale pak takový dárek nezkoušejte uplatňovat jako podnikatelský výdaj. A nesmí jít o věci, které jsou předmětem spotřební daně, jako alkohol a cigarety, výjimkou jsou tichá vína.

Obdarované je třeba evidovat, u dražších dárků jmenovitě.

K čemu jsou odpisy? Když si pro své podnikání koupíte potřeby v hodnotě nad 40 000 korun (za kus), nemůžete to jednorázově uvést jako výdaj z podnikání. Musíte hodnotu rozdělit a odepisovat ji po částech tři až 50 let podle jednotlivých odpisových skupin:



1. odpisová skupina

3 roky, v 1. roce 20 %, dále 40 %

Příklady: nástroje a nářadí, kancelářské stroje a počítače, hospodářská zvířata kromě koní, kancelářské a školní potřeby, televizní kamery, měřicí, zkušební, navigační přístroje, kola...



2. odpisová skupina

5 let, v 1. roce 11 %, dále 22,25 %

Příklady: automobily, motorová vozidla pro nákladní dopravu, nábytek, koně, čerpadla a zdviže, chladicí a mrazicí zařízení, prodejní automaty, průmyslové myčky nádobí, traktory, obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro stavební práce, pistole, rozhlasové a televizní přijímače, zdravotnické přístroje a zařízení, přesné váhy, časoměrné přístroje, sportovní potřeby...



3. odpisová skupina

10 let, v 1. roce 5,5 %, dále 10,5 %

Příklady: parní kotle, trezory, klimatizační zařízení, lodě...



4. odpisová skupina

20 let, v 1. roce 2,15 %, dále 5,15 %

Příklady: oplocení, vnější osvětlení budov a staveb, koupaliště, skleníky a fóliovníky...



5. odpisová skupina

30 let, v 1. roce 1,4 %, dále 3,4 %

Příklady: budovy, mosty, kašny, lanovky...



6. odpisová skupina

50 let, v 1. roce 1,02 %, dále 2,02 %

Příklady: hotely, obchodní domy...

Odpisy evidují i ti, kdo využívají paušální výdaje.

Sice je neuplatňují jako výdaj, ale pro případ, že by v budoucnu přešli na vedení účetnictví či daňové evidence, musí být jasné, jakou hodnotu věcí budou odepisovat.



Automobil

Chcete-li provoz auta uplatnit jako náklad, musíte být přihlášeni k silniční dani a platit ji. A to i když vůz nemáte zapsaný v podnikatelském majetku, ale jezdíte svým soukromým nebo půjčeným. Jestli jste se do konce ledna 2019 nestihli k dani přihlásit, už si auto jako náklad za loňský rok neuplatníte. Výše daně je u osobních automobilů 1 200 až 4 200 korun ročně, podle objemu motoru.

Možnosti, jak automobil zahrnout do výdajů:

Paušál: U vozů evidovaných v majetku firmy a používaných jen k firemním účelům je měsíční paušál 5 000 korun; u těch, které používáte i soukromě, je měsíční paušál 4 000 korun. Knihu jízd mít nemusíte, pokud autem jezdíte sami (a nejste plátcem DPH).

Když řídí i zaměstnanci, je vhodné ji vést. Lze uplatnit v prokázané výši výdaje na údržbu, opravy, pojistné a odpisy (u aut v obchodním majetku) či pronájem (u aut pronajatých). Parkovné zahrnout nelze.

Evidence dokladů: Vedete knihu jízd, schováváte si doklady za nákup pohonných hmot i za jiné výdaje spojené s provozem auta. Pokud používáte vůz i k soukromým účelům, musíte vhodně (například poměrem ujetých kilometrů) náklady krátit.



Evidence kilometrů: Používáte vyhlášenou sazbu, ta je pro rok 2019 stanovena na 4,10 koruny za kilometr a náhrada pohonných hmot na 33,60 koruny za litr nafty a 33,10 koruny za litr benzinu 96 oktanů a 37,10 Kč u benzinu 98. Od roku 2020 platí i sazba za 1 kWh elektřiny, je to 4,80 Kč. Nemusíte vést knihu jízd, evidujete jen služební cesty. Nemůžete uplatňovat žádné výdaje spojené s provozem auta.

Strava

Sami sobě můžete platit za jídlo jen u služební cesty mimo provozovnu. Při výjezdu na 5 až 12 hodin je za rok 2019 nárok na stravné 82 korun, při akci trvající 12 až 18 hodin 124 korun, při cestě delší než 18 hodin až 195 korun. O cestách je třeba vést evidenci (datum, od–do, místo a důvod).

Účtenky za pracovní oběd s klientem si do nákladů nedávejte – museli byste prokazovat, že výdaje souvisely s následnou zakázkou, a to není jednoduché.

Vybavení

S technikou, nábytkem či stroji, které potřebujete k provozu, nebude problém, pokud podnikáte jinde, než bydlíte. Jako obvykle platí, že věci by měly mít smysluplné využití (jak co do počtu, tak co do luxusu).

Je normální mít v provozovně osvětlení, nicméně designový lustr za 400 000 korun možná daňově uspěje v noblesním hotelu, v dílně truhláře ale bude působit poněkud podezřele.

Pokud je místo podnikání shodné s vaším bydlištěm, budete opět výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám – třeba když si pořídíte bezpečnostní kameru nebo vyměníte okna v celém domě (tedy i v místnostech, kde máte provozovnu).

Oblečení

Ošacení se dá použít jako daňově uznatelný výdaj z podnikání, přesvědčíte-li úřad, že ho využíváte pouze ke své práci. Nesnažte se argumentovat tím, že podstatou vaší činnosti je získávání kontaktů ve vyšší společnosti a za tím účelem potřebujete tři obleky z renomovaného salonu.

Budete muset trochu papírovat – sepsat si směrnici o využití pracovních oděvů ve firmě. Další podmínkou je, aby oblečení bylo viditelně a neodepnutelně označeno jménem a logem firmy. Odznáček v klopě saka neuspěje, nášivka či potisk na triku a montérkách ano.