Před pár dny měli skvěle fungující gastropodnik, dnes bojují o přežití

Gastronomie a příprava pohoštění Petru Pavičovou vždycky bavila. Dlouhou dobu však pro ni byla pouze koníčkem. Svoji profesní dráhu cílila jiným směrem. Vypracovala se až na pozici CSR manažerky v telekomunikační společnosti.

Před pár roky se však odhodlala pro razantní změnu. Společně s manželem, který pochází ze Srbska, založila cateringovou společnost FoodIN catering a připravují originální pohoštění s příběhem lokálních dodavatelů.

Byla jste manažerkou ve velké telekomunikační firmě. Co vás přimělo svět korporátu opustit?

Práce v korporátu pro mě znamenala neustálý stres, tlak na vyšší výkon za každou cenu. To se podepisovalo na mé psychice nedostatkem životní pohody. Byla jsem hodně vyčerpaná a rozhodla jsem se to změnit. Chtěla jsem svou energii věnovat něčemu, v čem bych spatřovala větší smysl.

Od telekomunikací ke gastronomii, to je pořádný skok. Proč zrovna tento obor?

K jídlu jsme v naší rodině měli vždycky blízko, můj manžel pochází z Balkánu, tam byl zvyklý, že si lidé spoustu potravin připravují doma sami. Třeba domácí sýry, jogurty nebo pršuty. A já to mám podobně. Navíc jsem ve své původní profesi pracovala na projektu podporujícím drobné podnikání, a tak jsme tyto naše dva zájmy propojili v našem současném podnikání, které je úzce propojené s malými českými pěstiteli, farmáři a malovýrobci.

Petra Pavičová 5 let pracovala jako CSR manager v T-Mobile, kde se mimo jiné věnovala projektu Rozjezdy roku, šlo o podporu lokálních podnikatelů v jednotlivých krajích

V roce 2014 s manželem Predragem, který pochází ze Srbska, založila Společnost FoodIN catering

Ovládá čtyři jazyky: chorvatštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu

Jak se dá vůbec začít podnikat v oboru, který vás sice baví, ale nemáte s ním žádné zkušenosti a vlastně ho reálně moc neznáte?

Začátky byly těžké, bylo to o improvizaci a hledání té správné cesty. Náš kamarád nás přivedl k myšlence pořídit si food truck a vyjet s ním po České republice. Nebylo to vůbec snadné, lidé se chtěli hlavně za málo peněz hodně najíst. Nakonec byly dny, kdy jsme nepokryli ani naše náklady.

Ale na druhé straně jsem získala velké zkušenosti s vařením, byť za cenu velkého fyzického vypětí. Naštěstí se nám tou dobou začali ozývat zájemci, zda bychom jim nepřijeli uvařit na různé oslavy a firemní akce. To nás přivedlo ke cateringové službě a food truck jsme pak časem prodali.

Kdo byli vaši zákazníci na začátku?

První poptávky po našem cateringu přišly z řad mých kontaktů z původního zaměstnání. Šlo o malé firemní akce a oslavy, kam jsme přijeli s naším food truckem. Postupně jsme pak začali oslovovat i další firmy a nabízeli jim dovoz snídaní, coffee breaků, obědů přímo do jejich kanceláří. Tím, že naše služba je jiná, podařilo se nám oslovit a uspět i u tak významných firem na trhu, jako je Microsoft, IKEA, HP, Swarovski, LMC či Škoda.

To jsou určitě dobří klienti. Přesto, šlo všechno opravdu tak hladce, nebo byly i okamžiky, kdy jste si třeba říkala, jestli to „nezabalit“?

Museli jsme zvládnout začátky s hledáním té správné cesty. Pak už to šlo snad až překvapivě hladce. Jen nějakou dobu nám trvalo, než jsme našli pro nás ty nejvhodnější prostory. Naše první kamenná provozovna byla na Harfě, ale prostor nám byl brzy malý. Dlouho jsme pátrali po reprezentativním prostoru, kde by kromě výrobny bylo i vhodné zázemí pro pořádání školení a eventů. Našli jsme ho teprve loni.

Dnes sídlíme v Battistově cihelně v pražských Bohnicích. Tento prostor kromě zázemí pro naši výrobu nabízí i velkorysé prostory v podobě proskleného horního patra se dvěma balkony, které je vhodné pro prezentace, semináře, menší konference, výstavy či například svatby. V přízemí je vinárna a restaurace, která se hodí pro pracovní a soukromé obědy, při kterých chtějí mít hosté soukromí. Jako bonus je i venkovní prostor, kde je klidná zahrádka s možností posezení.

Takže z food trucku jste došli až do vlastní velkorysé provozovny…

Povedlo se nám to a já jsem za to velmi vděčná. Na počátku podnikání jsem stála jen já s manželem. Postupně se počet stálých zaměstnanců rozrostl na šest a počet našich klientů je asi čtyři sta. Těch skutečně stálých je zhruba padesát. V současné době je náš roční obrat milion korun.

V čem je ten rozdíl oproti klasickému cateringu? Zajímá mě, proč si velké firmy raději vezmou vás než zavedené, dlouholeté cateringové firmy.

Klademe důraz na lokálnost potravin, to nás odlišuje od tradičních cateringových společností nakupujících ingredience od velkých dodavatelů, hypermarketů a přeprodejců. Osobně pečlivě vybíráme všechny suroviny a produkty a nakupujeme je přímo u malých českých farmářů, pěstitelů a malovýrobců. Neustále vyhledáváme nové pěstitele a farmáře, abychom měli jistotu, že nabízíme svým klientům to nejlepší z dané lokality.

Jak takový výběr probíhá?

Se všemi dodavateli navazujeme osobní vztahy. Začínáme vždy tím, že se k nim jedu podívat, abych poznala prostředí, odkud jejich výrobky pocházejí. To mi umožňuje nasát atmosféru a příběhy, které pak při samotné cateringové službě předávám svým klientům. My si vůbec hodně zakládáme na tom, abychom dělali catering s nádechem domácí atmosféry.

Skvělé uzeniny a sýry bereme třeba z farmy Dřevec nebo Držovice. Pršutérie Chovaneček z Litoměřicka zase dělá skvělý jehněčí pršut. Dalšími našimi pravidelnými dodavateli je Tátův sad, Bio Vavřinec – farma Okrouhlice, Farma Oldřiš, Ekologická farma Kozohorský, Kočárovi králíci a další.

Toto všechno platilo ještě před pár týdny. Nyní ovšem gastronomie patří mezi obory podnikání, které jsou kvůli aktuální situaci s pandemií koronaviru na seznamu ohrožených druhů. Jak se to doposud podepsalo na vás?

Současná situace nás zasáhla naplno. Ze dne na den jsme přišli o všechny nasmlouvané akce až do konce roku. Firmy rušily své objednávky a my naplno pocítili dopad současné situace. Ve firmě pracujeme oba s manželem, je to náš hlavní zdroj příjmů, máme zodpovědnost za naše zaměstnance a musíme platit všechny naše závazky… Proto jsme se po počátečním šoku museli rychle zmobilizovat a vymyslet co dál. Během pár dní jsme společnými silami s Petit Forester, kteří nám zapůjčili chladící kontejnery a chladící auto, ve spolupráci s našimi dodavateli dali dohromady e-shop s lokální potravinami od českých výrobců.

Provoz jako takový je tedy uzavřen?

Výrobu jsme museli zcela zavřít, ale všechny naše síly jsme ihned vrhli na přípravu e-shopu. Od našich dodavatelů jsme se dozvěděli, že kvůli zákazům a omezením v souvislosti s koronavirem nemají odbyt pro své produkty, které už měli připravené k distribuci. Nevěděli, co se všemi těmi potravinami. Ihned nás napadl internetový prodej jejich výrobků a během pár dní jsme náš nápad zrealizovali. Teď máme za sebou skoro 14 dní od spuštění e-shopu.

Co se tedy dá na vašem e-shopu sehnat?

V současné době nabízíme produkty od našich prověřených dodavatelů, malých českých producentů, maso, máslo, sýry, mléčné výrobky, uzeniny, pršuty, sezonní zeleninu a ovoce. Postupně se chceme vrátit i k výrobě u nás a nabídnout na e-shopu i naše vlastní produkty. Plánujeme přípravu různých jídel třeba do skleniček.

Předpokládám, že malí výrobci speciálních potravin jsou ve velkém ohrožení…

Ano, všichni se bojí, že bude současná situace pro ně likvidační, ale snažíme se je povzbudit. Ujistili jsme je, že naše spolupráce pokračuje. Velcí producenti dodávají do velkých potravinových řetězců, jako je Tesco, Rohlík nebo Košík, ale malí producenti najednou nemají své pravidelné odběratele. Restaurace jsou zavřené, farmářské trhy se nekonají, i naše cateringové služby skončily. A oni tak rychle hledají odbyt pro své produkty, aby je nemuseli vyhodit. Věřím, že spuštěním našeho e-shopu jsme jim vnesli trochu naděje do těchto těžkých dní.

Zároveň je to ale obrovský tlak, když jste na sebe vzali v podstatě odpovědnost za malé producenty…

Na černé myšlenky není čas. Teď musíme pracovat na e-shopu, co nejdříve ho posunout, vylepšit, vychytat nedostatky. Rozjížděli jsme ho nečekaně ve velkém stresu. Ale velmi nás nabíjí první zpětné vazby od spokojených zákazníků.

Troufáte si již nyní říct, jaké může mít současná situace na firmu dopady, nebo je na nějaké odhady ještě brzy?

Bude to určitě těžké, ale věříme, že se obklopujeme těmi správnými lidmi, malými producenty a společně tu situaci zvládneme.