Opravy havárií v domácnostech fungují, řemeslník přijde v roušce

V době epidemie a stavu nouze neexistuje žádný zákaz zavolat si pomoc k poruchám a haváriím v domácnosti. Takové výjezdy se dějí i v současnosti, i když jich není tolik jako obvykle. Problémem ale může být čekací doba.

Když budete volat řemeslníka napřímo, může se stát, že opravář nebude stíhat vyřešit problém během několika hodin a na opravu můžete čekat i několik dní. V případě, že máte domácnost pojištěnou a něco se u vás porouchá, vyplatí se zkontrolovat, zda je v pojistce zahrnutá i asistenční služba.

Tyto zásahy k poruchám nebo havarijním stavům v domácnosti bývají většinou provedeny rychle během několika hodin a často i bezplatně v rámci sjednaného asistenčního programu.

„Asistenční služby u našich pojištění nadále fungují bez omezení, platí to i pro pojištění majetku. Nejvíce jsou poptávané výjezdu zámečníků v souvislosti se zabouchnutými dveřmi nebo poškozenými zámky včetně zalomení klíčů. Následují výjezdy kvůli vodovodním škodám či rozbitým sklům, dále pak poruchy elektrospotřebičů,“ říká Honza Marek, mluvčí Generali Česká pojišťovna.

Jak dodává, některé asistenční zásahy je možné poskytnout i na dálku přes telefon. „Jedná se například o IT nebo právní asistenci.“

Nejčastější jsou zásahy zámečníků

„Naše asistenční služba vyjíždí ke všem havarijním stavům domácnosti, nejvíce k zabouchnutým dveřím, haváriím vody a tepla a poruchám spotřebičů,“ dodává Petr Milana, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

„Pokud jde o servis elektrospotřebičů, dochází zde k takzvaně bezkontaktnímu předání. Zákazník spotřebič připraví za dveře bytu či domu, kde si jej poskytovatel služby dezinfikuje a odveze k opravě. Stejným způsobem probíhá i zpětné předání po opravě elektrospotřebiče,“ přibližuje Václav Bálek, mluvčí Allianz.



„V době epidemie a vyhlášeného nouzového stavu vidíme mírný pokles zásahů v domácnostech, lidé jsou odpovědní a opravdu se snaží omezovat mezilidský kontakt především na nezbytné situace. Od začátku března bylo přes 80 % zásahů buď havarijních, nebo šlo o neodkladnou pomoc zámečníka,“ přibližuje Lenka Sedláková z asistenční služby Europ Assistance, která běžně zařizuje pomoc v nepřetržitém provozu asi stovce domácností denně.

„Řešíme nejen havarijní stavy, ale i běžné opravy. Jsme si vědomi, že za stavu, kdy jsou obyvatelé České republiky nuceni zůstávat v domácnostech, je nutné zabezpečit fungování oprav v rámci domácí asistence na profesionální úrovni,“ říká Petr Konečný, jednatel servisní firmy B-land, která kromě autoservisu řeší například i opravy kotlů, topení nebo vody.

Řemeslník bude mít ochranné prostředky

Jestliže potřebujete vyřešit havárii a přivolat řemeslníka, dbejte na hygienu, používejte ochranné prostředky a chtějte to i po řemeslnících. „Je vhodné, aby řemeslník měl kromě roušky nasazeny rukavice a případně i ochranné brýle,“ říká Michaela Špačková ze Státního zdravotního ústavu.

„Můžeme potvrdit, že naši dodavatelé asistenčních služeb jsou velmi dobře proškoleni a využívají i celou řadu opatření nad rámec těch povinných. V tuto chvíli tak děláme maximum proto, aby asistenční zásahy proběhly ke spokojenosti klientů a byla zabezpečena potřebná hygienická opatření na obou stranách,“ poznamenává mluvčí Generali Česká pojišťovna Marek.

„Naši technici mají ochranné prostředky. Rukavice a roušky jsou samozřejmostí. Snažíme se také zkrátit čas, který u zásahu stráví. Naši technici proto jezdí ke klientům s vybavenými vozy, aby byli většinou schopni vyřešit havárii hned při první návštěvě,“ přibližuje jednatel servisní firmy B-land Konečný.

„Pokud výjezd proběhne profesionálně s dostatečnými preventivními opatřeními před a během zásahu, s dodržením všech hygienických opatření, není důvod, aby si lidé odříkali standard v podobě fungujících zařízení ve své domácnosti,“ dodává Sedláková z asistenční služby Europ Assistance.

Před příchodem vyvětrejte, nepodávejte ruku

Když máte příjezd řemeslníka do vaší domácnosti domluvený, snažte se ochránit sebe i samotného řemeslníka. Státní zdravotní ústav například radí před jeho příjezdem vyvětrat. „Pokud to dává smysl, v domácnosti je vhodné před příchodem také dezinfikovat nejvíce používané plochy a povrchy, toaletu, umyvadlo a jiné, s nimiž by řemeslník přišel do styku,“ říká Michaela Špačková ze zdravotního ústavu. Stejné úkony doporučujeme i po odchodu řemeslníka.

Ideální je, když se s řemeslníkem potká jen jeden člen domácnosti a pokud to není možné, pak i ostatní členové domácnosti by po dobu opravy měli mít nasazenou ochrannou roušku a dodržovat bezpečný odstup dvou metrů.

„Základem je minimalizovat osobní kontakt. Pokud oprava probíhá na malém prostoru, měl by se v něm pohybovat pouze řemeslník a ideálně by se prostory měly průběžně větrat. Návštěva se také v tuto chvíli bude muset obejít bez podání ruky,“ dodává Honza Marek. „Příjemným bonusem je, když zákazníci pro řemeslníka mají připravené dezinfekční mýdlo,“ doporučuje Václav Bálek.

Pokud jste sami nemocní, požádejte o pomoc blízké

Jiná situace platí, pokud by měl řemeslník dorazit do domácnosti klienta, který je v nařízené karanténě anebo má prokázané onemocnění. Dispečeři některých opravářských služeb si tuto informaci nyní předem ověřují.

„Od klientů zjišťujeme, zdali je v obývané domácnosti někdo s již potvrzeným onemocněním nebo s možnými příznaky. Zatím jsme se vždy setkali s tím, že jsou klienti zdravotně v pořádku,“ popisuje svou zkušenost Petr Konečný ze společnosti B-land. Případnou návštěvu u pozitivně testovaného klienta by podle svých slov operativně řešil s krajskou hygienickou stanicí.

„Naši řemeslníci i klienti jsou před každým zásahem asistenční službou dotázáni, zda se oni nebo jiný člen v jejich domácnosti nenachází v nařízené karanténě, zda nepřišli do styku za posledních 14 dní s někým, komu byla potvrzena nákaza koronavirem a zda u některého člena domácnosti nejsou příznaky virového onemocnění, tedy zvýšená teplota nebo kašel. Jestliže zjistíme problém, hledáme s klientem řešení, abychom uskutečnili asistenční zásah a byli v souladu se zákonem na ochranu veřejného zdraví,“ přibližuje Petr Milata. Stejný postup potvrzuje i Václav Bálek z Allianz.

„Pokud by v domácnosti potřebovaly pomoc osoby s prokázanou nákazou, bude se postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice,“ potvrzuje Michaela Špačková. Hlavní je, aby nemocný nepřišel do přímého kontaktu s řemeslníkem. Nejlepší je tedy požádat o pomoc někoho blízkého, stejně jako v případě nákupů či pochůzek, nebo méně závažné opravy v domácnosti odložit na později.