Žehličky i televize. Novinka umožní bezplatné opravy elektrospotřebičů

„Chceme lidem ukázat, že nefunkční spotřebič se nemusí vždycky vyhodit, někdy je možné jej nechat opravit. Šetří se tím peníze i životní prostředí,“ uvedla Zdenka Němečková Crkvenjaš, radní Moravskoslezského kraje, který projekt inicioval.

„Opravovat budeme menší elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, ale také televize nebo mikrovlnky. Na místě opravíme i pračky, lednice nebo třeba myčky. Lidé je k nám ale musí přivézt,“ sdělil Vojmír Wallin, servisní technik Opravárny, která na projektu participuje společně s krajem a společností ASEKOL.

Drobné opravy se uskuteční na místě, u těch náročnějších, vyžadujících delší čas, se technik s klientem domluví na dalším postupu.

„Primárně jsme z projektu vyřadili elektroniku, jako jsou mobily nebo tablety, jejich opravny najdete v každém větším městě. Problém je ale nechat někde opravit drobné nebo staré elektrospotřebiče, ta možnost už téměř vymizela,“ vysvětlil Zdeněk Kovařík, regionální manažer společnosti ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení.

Legislativa repasím nepřeje

Podle jeho slov se Evropská unie snaží propagovat možnost opětovného využití elektrospotřebičů, což ale naráží na českou legislativu.

„Kdybychom repasovali spotřebiče odevzdané ve sběrných dvorech a nabídli je lidem k dalšímu použití, museli bychom zodpovídat i za případné škody při jejich využívání. Pokud by tedy někde takový spotřebič například způsobil kvůli neodborné manipulaci požár, mohli bychom být hnáni k zodpovědnosti my. Právníci nám to proto důrazně nedoručili,“ objasnil Kovařík.

Lidé mohou své nefunkční elektrospotřebiče nosit vždy první sobotu v měsíci do chráněných dílen Charity Opava na adrese Přemyslovců 37 od 9 do 17 hodin. Výjimkou bude leden, kdy se akce uskuteční až v sobotu 8. ledna. Projekt potrvá až do července, celkem nabídne devět sobot (podrobněji zde).