Češi zvolili nejužitečnější strategii, jak zvládnout krizovou situaci

Každý z nás se s aktuální situací pere trochu jinak. Jak se s tím ale vypořádáme jako národ? Sociální sítě i média jsou plná statečnosti lékařů, sestřiček, záchranářů, policistů i hasičů, ale i zdánlivě obyčejných profesí, jako jsou řidiči, prodavači, pracovníci čerpacích stanic a další lidé. Ale i lidé, kteří nejsou v tzv. první linii, se snaží pomáhat, jak jen můžou. Lidé šijí hromadně roušky nejen pro sebe, ale hlavně pro druhé, studenti nakupují seniorům, firmy místo své běžné produkce vyrábí štíty nebo nanofiltry do respirátorů.

Zvolili jsme tu nejužitečnější strategii, jakou jsme mohli, a tou je SDÍLENÍ. Je to strategie, která nám pomáhá situaci řešit a současně si zachovat duševní pohodu. I když nemáme možnost setkávat se osobně, zdvihla se neuvěřitelná vlna vzájemné pomoci a solidarity. Lidé alespoň virtuálně sdílejí příběhy těch, kteří jsou příkladem. Šijí roušky pro zdravotníky, pečou buchty policistům či jinak pomáhají druhým. Opačnou strategií je samostatnost, v extrému pak až izolace. Projevuje se například tak, že se lidé uzavřou ve svých domovech a místo látky na šití roušek si pořídí dobrý zámek a zbraň na ochranu svého majetku a bezpečí před druhými.

Sdílení není jedinou užitečnou strategií, kterou bojujeme se stresem a krizí. Další užitečnou strategií je SEBEKONTROLA. Nepanikaříme, respektujeme nařízení a opatření, se sebedisciplinou jsme během dvou dnů přijali nošení roušek jako standard a samozřejmost. A co je opakem? Smíření až rezignace. Proč se chránit, stejně se nakonec nakazíme všichni.

Barbora Daňková Absolvovala klinickou psychologii na Filosofické fakultě UK. Má bohatou praxi v profesní psychodiagnostice.

Věnuje se poradenství, lektorské činnosti, vedení workshopů a tematických programů.

Ve společnostech TCC a TCC online působí jako senior konzultant a kouč.

Třetí strategie, jíž jsme jako národ známí i za hranicemi, je humor, tedy POZITIVNÍ PŘÍSTUP. Navzdory potížím a obavám neztrácíme optimismus a schopnost dělat si i z vážných věcí legraci. Pomáhá nám to vyrovnat se s problémy, získat si nadhled a dobít se smíchem. A co je opakem? Opačnou strategií je zodpovědnost, která ale v krizových situacích přerůstá ve zveličení a prožívání věcí jako větších a závažnějších, než reálně jsou.



Poslední ze čtveřice z těch neužitečnějších strategií je KONTROLA SITUACE, tedy aktivní řešení. Před problémy neutíkáme, neděláme, že nejsou nebo se nás netýkají, a konáme. Jsme aktivní, pereme se s problémy, snažíme se zvládnout nové role, hledáme řešení, jak vše zvládnout. Problémům se nevyhýbáme, nespoléháme se, že je za nás vyřeší jiní nebo náhoda.

Možná je spousta věcí, které nám dělají na čelech vrásky, a ne na vše jsme my Češi hrdí. Můžeme však být hrdí na to, jak zvládáme, stejně jako již mnohokrát v naší historii, ty opravdu nejtěžší okamžiky a skutečné krize. Možná jsme v době pohody remcalové nebo lenoši. Když ale dojde na nejhorší, umíme si poradit se vším. Společně to opravdu zvládneme!