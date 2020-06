Pětadvacet let byl ajťák. Od loňska podniká a jeho chléb už znají ve světě

Jeho podnikatelský příběh začal před osmi lety. Chtěl dobrý chleba, který by voněl a chutnal, takový ale v obchodě nenašel. Když pak dostal darem domácí pekárnu, řekl si, že upéct vlastní chleba nebude až takový problém. Zpočátku to ovšem byla spíše metoda pokus-omyl. „Někdy se zadařilo, někdy ne a já nevěděl proč. Bylo jasné, že budu muset zjistit, jak funguje kváskování,“ vzpomíná Lubomír Kobéda.

Nejjednodušší cestou bylo zeptat se někoho, kdo chleba pekl, a to byla babička. V její době patřilo pečení chleba mezi základní dovednosti hospodyňky. Každé mladé děvče, když se chtělo vdávat, muselo umět vařit a samozřejmě upéct chleba. Šel ale ještě dál, sehnal si odborné publikace, aby pochopil kvásek i z pohledu biochemika. „Pak už to byla hračka, už víte, jak se to má dělat, víte, co přesně v kvásku probíhá a pečení chleba se začalo dařit,“ popisuje své začátky Kobéda.

Péct chleba pro rodinu je jedna věc, ale vy jste začal pořádat kurzy pečení...

Pořádání kurzů byla jedna velká náhoda. Hledal jsem nějaký kurz pro sebe, chtěl jsem se něco nového naučit, ale nic zajímavého jsem nenašel. Až jsem se dostal na stránky naučmese.cz a tam mě zaujalo tlačítko Staň se lektorem, já kliknul a tam stálo: „Hledáme někoho, kdo umí péct kváskový chléb a je z velkého města“. Přihlásil jsem se a od té doby učím péct chleba, a už je to hezkých osm let.

Byl o kurzy zájem?

Zájem o kurzy je celou dobu a jsem tomu moc rád. Byla by velká škoda, kdybychom přišli o tak krásnou dovednost. Na každém kurzu je jedinečná a velmi pozitivní atmosféra. Dodnes si pamatuji na dědu Juru, jednoho z prvních účastníků. Nad hlavou držel upečený bochník a křičel „Už může být válka, já už umím upéct chleba“. (smích)

Kurzy plánujeme ještě rozšířit a dělat vícero typů s určitým zaměřením. Brno je stálice, ale můj kurz je vytvořen tak, že stačí nabalit potřebné věci do auta a můžu jej uspořádat kdekoli. Hodně často jezdím na Slovensko, do Prahy, i do firem. Stačí zasedačka a už to voní chlebem. Teď mám jednu úplně novou zkušenost, pečení chleba v mateřské školce, kde dětem vysvětlujeme, jak vznikne chléb od zrníčka obilí až po krajíc chleba. To jsem si opravdu užil a kdykoli to rád zopakuji.

Vydělal jste na kurzech?

O zisk mi ani moc nešlo, samozřejmě kurzovné vždy muselo pokrýt náklady s pořádáním kurzu. Já ale nějak tušil, že je to správný krok k něčemu většímu, musel jsem si počkat, ale nakonec to přišlo.

Tím myslíte založení firmy Kváseček, psáno KváseCZECH, která prodává balíčky pro výrobu kváskového pečiva?

Přesně tak. Firmu jsem založil vloni, bylo to 13. 9. v pátek a můžu potvrdit, že pověra o neštěstí v tento den je jenom výmysl. (smích)

Chtěl jsem vytvořit něco opravdu tradičního s využitím původních receptur. Zaměřil jsem se na jednoduchost, aby vše bylo připraveno k použití s jasným postupem. A samozřejmě jsem přibalil něco, co jinde budete těžko hledat. Zážitek, kdy vlastníma rukama dokážete vyrobit to nejlepší kváskové pečivo.

Měl jsem vymyšlený produkt, ale vůbec jsem netušil, jestli o něj bude zájem. Musel jsem se toho opravdu hodně naučit, a to velmi rychle. Přihlásil jsem se do programu Start it ČSOB, prošel jsem sítem a to mě posunulo dál. Získal jsem velké množství kontaktů, ke kterým bych se jako začínající firma dostal mnohem později nebo vůbec. Díky workshopům a konzultacím jsem se dozvěděl, co a jak mám udělat. A navíc, protože zájemce o program hodnotí odborníci, bylo to pro mě prvním potvrzením, že můj projekt má smysl a šanci na úspěch.

Lubomír Kobéda (45 let) Vystudoval vojenskou školu, deset let aktivně sloužil v armádě.

Vždy pracoval v oblasti IT.

Od roku 2012 pořádá kurzy pečení chleba.

V pátek třináctého (13. září 2019) založil firmu KváseCZECH, který vyrábí a prodává balíčky pro domácí pečení kváskového chleba.

Je vítězem letošního ročníku soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy T-Mobile.

Je ženatý, má dvě dcery.

Jeho největším koníčkem je pečení chleba z kvásku.

Ve volném čase obuje běžecké boty a jde si zaběhat.

Úspěch vašeho projektu potvrdila i praxe, prodáváte v e-shopu. Co udělá s kváskem přeprava? Neumře? Nebo naopak, nebude to jako v Hrnečku vař, že zavalí celou poštu?

To byla největší výzva. Aktivní kvásek by cestu určitě nepřežil, tak jsem musel vymyslet způsob, jak kvásek uspat. Trvalo mi to rok, než jsem vymyslel a doladil postup výroby tak, aby se probuzení kvásku vždy povedlo. Kvásek je ale jenom první krok k úspěšnému pečení, je potřeba použít do těsta kvalitní ingredience a dodržet předepsaný postup. To vše je v kváskovém balíčku připraveno a pečlivě zabaleno.

Kam nejdál z Brna váš kvásek putuje?

Aktuálně prodáváme v České a Slovenské republice, ale máme potvrzeno, že se náš kváskový balíček už dostal do Indie, Mexika a samozřejmě do USA. Do cizích zemí se většinou dostane z jednoduchého důvodu, Čechům a Slovákům v zahraničí chybí náš chleba a rohlíky.

Nákupy sledujeme, většinou je první nákup na zkoušku, pak následuje větší objednávka a následně objednání předplatného. Holt, když jednou zkusíte poctivě vyrobené kváskové pečivo, tak se velmi těžko vracíte k průmyslovým výrobkům.

Jste asi jedna z mála firem, kterým koronavirová epidemie spíše pomohla.

Je to pravda, v březnu jsme předčasně oslavili Vánoce. (smích) Sníh tedy nebyl, ale objem prodeje tomu nasvědčoval. Bylo velmi náročné zabezpečit dostatek surovin k výrobě, ale naše dodávky zboží se vůbec nezastavily.

A podařilo se nám krásně podpořit atmosféru pečení a pomocí sociálních sítí jsme pomohli stovkám lidí založit kvásek a upéct chleba. Na živém vysílání jsme četli jména kvásků, v druhé vlně už bylo kvásků tolik, že bychom nic jiného ani nedělali. Každý den byl zveřejněn přesný postup zakládání kvásku a na konci se pekl chleba. Nepočítal jsem to, byl to jeden bochník za druhým. Ještě dnes mi chodí fotky.

Četla jsem názor, že když spočítám čas strávený pečením, tak na vlastním pečivu rozhodně neušetřím.

Úplně chápu vaší otázku a ušetřit se nedá. Čas strávený výrobou je opravdu drahocenný, ale já to vůbec nepočítám. Pro mě má pečení vlastního chleba hodnotu, která se nedá penězi vůbec vyčíslit. Já při pečení chleba relaxuji, zpomalím a odtrhnu se od dnešní ukvapené doby, protože spěch kvásku nesvědčí. Vlastníma rukama dokážu nakrmit svou rodinu, a to je k nezaplacení. Dodnes žasnu, jak někdo objevil, že stačí smíchat mouku, vodu a sůl a na konci máte krásně voňavý a křupavý chléb.

Jaké máte plány do budoucna?

Pořád posloucháme zpětnou vazbu od zákazníků, hodně předplatitelů volalo po ještě víc ekologickém balení. A právě nové balení dáváme teď do oběhu, plně kompostovatelný sáček a návod v elektronické formě, ostatní ingredience v balíčku jsou pořád stejné.

K Vánocům (těm opravdovým v prosinci) budou dva nové produkty, ale připravujeme a postupně uvedeme na trh několik desítek dalších a bude to stát za to. A samozřejmě expanze na další trhy. Taky mám v plánu udělat si rekvalifikaci na pekaře. Jenom kvásek Bohouš zůstane napořád můj, mám ho osm let, je to základ mé firmy a nestřeženější know-how.

Stal jste se celorepublikovým vítězem soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy T-Mobile. Moc gratuluji a musím se zeptat, co pro vás toto vítězství znamená a co uděláte s výhrou?

Samozřejmé mám z výhry velkou radost, je to další z důkazů, že můj projekt dokáže zaujmout, je životaschopný a dává mi to obrovskou energii posunout KváseCZECH zase o kus dál. O využití výhry nebylo moc složité rozhodnout. KváseCZECH potřebuje růst, takže určitě využijeme reklamní a mediální podporu, připravíme on-line kampaň. Je to přesně to, co teď potřebujeme a jsem moc rád, že budu mít šanci pracovat s nejlepšími firmami v daném oboru. Finanční částku vyžijeme na výrobu dalších tisíců kváskových balíčků. Dostatek produktů teď bude určitě potřeba.