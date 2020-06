Začínala od nuly, dnes má vlastní kosmetickou značku. Stála ji miliony

Začala jste podnikat už na vysoké škole. Jak vás to napadlo, co vás k tomu vedlo?

Ano, podnikat jsem začala už na vysoké škole. Vždy mě lákala myšlenka být časově i finančně nezávislá. Nevadilo mi riskovat a přála jsem si něco budovat. Myslím, že nejde vždy jen o vydělané peníze, ale také o tu radost, kterou může práce přinášet. Mám pocit, že si lidé často neuvědomují, že by je práce, kde tráví nejvíce hodin, měla i bavit.

Začala jste tehdy dělat výživovou poradkyni. Proč zrovna to?

Poté, co mi onemocněl tatínek, jsem si přála dělat pro lidi něco prospěšného. A tak jsem otevřela pobočku výživového poradenství. Já sama na to nemám potřebnou kvalifikaci, ale zaměstnala jsem vystudované odborníky.

Klára Rott (32 let) Vystudovala Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze.

Během studia začala podnikat, otevřela pobočky výživového poradenství.

Je majitelkou kosmetické firmy KLARA ROTT.

Má čtyřměsíční měsíční dceru Vivien.

Ráda cestuje, vaří a má ráda dobré jídlo.

Byly začátky těžké?

Na začátku bylo důležité vytvořit funkční tým. Najít schopné vystudované výživové poradce, nastavit interní procesy a předat jim mou vizi fungování firmy. K tomu jsem musela najít také vhodné prostory. Pamatuji si, jak jsem se snažila vstupní investice minimalizovat, měla jsem totiž jen stavební spoření, které jsem dostala k osmnáctým narozeninám od rodičů.

U jedné pobočky nezůstalo, přesto jste toto podnikání opustila. Proč?

V oboru jsem podnikala několik let a pak jsem všechny své pobočky s veškerým zázemím i personálem prodala jednomu zájemci. Šlo to velmi rychle, celý proces byl zrealizován v řádu několika měsíců.

A důvod?

Začala jsem se naplno věnovat přírodní kosmetice, ke které mě to táhlo vždy nejvíce. Na vlastní značku ale bylo potřeba dozrát a mít nějaké peníze do začátku, proto jsem to musela vzít trochu oklikou.

Co vás přivedlo ke kosmetice?

Asi více věcí najednou. Zemřel mi tatínek a po té tragické události se mi zhoršila pleť. Kožní lékaři mi neustále předepisovali nejrůznější přípravky, ty ale moc nezabíraly. Začala jsem se tedy hlouběji zajímat o jejich složení a zjistila, že jsou plné chemických látek, které pleti moc neprospívají. A tak jsem se zaměřila na přírodní kosmetiku.

Pravdou ale je, že už v pubertě jsem stále řešila, na co je který krém, jak zabírá ta která pleťová maska a podobně. Prostě jsem to vždycky měla ráda. (smích)

V kosmetice, a to i v té přírodní, je hodně velká konkurence. Nebála jste se jí?

Teď už ano. A myslím si, že se trh v tomto případě hodně posunul a je i mnohem kvalitnější než dřív. Zhruba před sedmi lety, kdy jsem začala s výzkumem a vývojem své přírodní kosmetiky, tady skoro žádná konkurence nebyla.

Vy jste měla svůj vlastní výzkum?

Když jsem se začala do problematiky přírodní kosmetiky ponořovat, zjistila jsem, že bez skutečných odborníků to prostě nemůže fungovat. Věděla jsem, že bez nich bych nevytvořila nic výjimečného, ale jen další kosmetiku, která bude sice přírodní, ale ne příliš funkční. Na začátku jsem navštívila několik univerzit a výzkumných ústavů v Česku a snažila se najít ty správné lidi, kteří můžou mít pro naši kosmetiku zásadní přidanou hodnotu. Poté se už na základě známostí a doporučení spolupráce rozrostla i do zahraničí. Samotné výrobě předcházelo mnoho let výzkumu a vývoje.

Je díky tomu vaše kosmetika jiná než ostatní?

Určitě ano. Vyrábíme přírodní přípravky péče o pleť v bio kvalitě a jinak než všichni ostatní. Jako jediní v Česku si sami vyrábíme bio květinové vody neboli hydroláty i všechny bio bylinné extrakty. Do naší kosmetiky nepřidáváme vodu, nepoužíváme žádné konzervanty. Vyvinuli jsme vlastní samokonzervační systém složený pouze z bylinných extraktů a laktobacilů, který udrží produkty čerstvé minimálně jeden rok. Máme také unikátní dvousložkové sérum, které máme „duševně“ ošetřené. To, že máme veškeré suroviny v bio kvalitě a podporujeme fair trade, považuji za samozřejmost.

Jiné jsou i obaly vašich produktů.

Na obaly jsem kladla velký důraz hned z několika důvodů. Prvním bylo ochránit samotný produkt před vnějšími vlivy, druhým snaha co nejméně zatížit životní prostředí. V neposlední řadě je pro mě důležitý samotný design. Takže jsem zvolila plně recyklované neprůhledné skleněné obaly z opálového skla.

To všechno jistě není levná záležitost. Můžete prozradit, na kolik vás vyšly vstupní investice?

To máte pravdu. Vstupní investice se pohybují v řádech mnoha milionů korun. Padly na to veškeré úspory a museli jsme prodat i rodinnou nemovitost. Když chcete mít svou výrobu, musíte zařídit komplex věcí od výrobních prostorů, výrobní technologie, logistického vybavení, vstupních surovin, obalového materiálu až po personál. Nejsložitější ale si bylo získat všechna legislativní povolení splňující přísné evropské směrnice a nařízení. Jednoduché nebylo ani přesvědčit rodinu, jejíž podporu jsem potřebovala. Ale mám štěstí, věří mi. (smích)

Odkud berete suroviny pro své výrobky?

Suroviny, které používáme do naší kosmetiky, bereme z celého světa. Abych byla konkrétnější, tak například rooibos dovážíme z Jihoafrické republiky, arganový a opunciový olej z Maroka. Část pak nakupujeme od dodavatelů ze Švýcarska a Německa, kde se ukázala kvalita dodávaných surovin mnohem kvalitnější než u nás. Bohužel není bio jako bio.

Zvolila jste i příznačné názvy pro své výrobky. Můžete je prozradit?

Tak například dvousložkové koncentrované sérum dostalo název Harmonie, dvousložková vyživující maska nese jméno Znovuzrození, mycí oleje najdou klienti pod označením Lehkost, odličovací média se jmenují Něha, vyrovnávací bylinná tonika dostala označení Klid. Dalšími názvy jsou ještě Dotek, Samet a Svěžest.

Jste novopečenou maminkou, jak zvládáte roli matky a podnikatelky?

Upřímně, je to těžší, než jsem si myslela. Skloubit rozvíjející se firmu a rodinu není vůbec lehké. Naštěstí mám báječného muže, který mi se vším pomáhá.

Čím se v životě řídíte, jaké máte plány do budoucna?

Mám ráda rčení, že po každé bouřce vyjde sluníčko a věřím, že tak to bude i v případě momentální nelehké situace u nás i ve světě. Mé plány ohledně firmy jsou jasné. Penetrace dalších trhů v zahraničí a hlavně nikdy neslevit z kvality, kterou naše produkty přináší.