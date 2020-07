Začínaly s třiceti tisíci. První milion vydělaly po třech letech

Na začátku vašeho podnikání stála seminární práce na vysoké škole. Je to tak?

Andrea: V podstatě ano, myšlenka na vznik vlastní značky pochází z hodiny obchodního práva, kde jsme měli nahlas před celou třídou říct, v čem bychom rádi podnikali. Všichni jsme sdíleli své nápady a sny. Po hodině jsme si s Togi sedly vedle sebe, protože nás zaujalo to, že obě dvě bychom chtěly mít vlastní módní značku, a tak jsme se zapovídaly.

Togi: Paon pak vznikl mimo školu, ale s přispěním místních profesorů, se kterými jsme budoucnost značky řešily.

Co znamená Paon label a kdo název vymyslel?

Andrea: Paon znamená ve francouzštině páv, ale nebyl to záměr. Dozvěděly jsme se to až potom, co jsme jméno vybraly a ke jménu jsme přišly zcela jednoduše – procházely jsme zajímavá a hezká slova na internetu a Paon nás jednoduše oslovil.

Slovo „label“ jsme pak automaticky přidaly ke jménu na sociálních sítích a už nám zůstalo. Hlavně i proto, že žádná jiná firma v Česku ho neměla a stejně tak doménu. Label k Paonu už jednoduše patří.

Kdy vás napadlo pustit se do podnikání?

Togi: Po několika měsících prosezených v kavárnách od oné hodiny obchodního práva.

Jaké byly začátky a co bylo nejtěžší? Najít materiály, švadleny, prostory, nebo sehnat peníze do startu?

Andrea: Určitě jsme tápaly při hledání švadlen. Než jsme našly tu, která byla ochotná učit se novým věcem a mít pro šití spodního prádla cit, trvalo to skoro rok. Málokdo totiž umí šít spodní prádlo, na školách se to většinou nevyučuje a je to velmi specifická činnost, kdy se pracuje opravdu s mnoha různými materiály s jinou flexibilitou. Vytvořit jeden první skvěle padnoucí trojúhelníčkový střih trvalo přes půl roku. Peníze jsme daly s Togi dohromady, začínaly jsme s 30 000 Kč.

Andrea Kopalová (24 let) Vystudovala psychologii pro manažery na Newton College.

Letos v červnu dokončila studium na VŠ Ambis.

Od roku 2019 podniká ve firmě Paon label.

Je šťastně zadaná.

Ve volném čase se věnuje Naam józe a svým dvěma pejskům.

Nebály jste se konkurence? Je tolik výrobců spodního prádla. Měly jste nějak ověřeno, že o to vaše bude zájem?

Andrea: Pro nás v tu dobu byla konkurence spíše inspirací než potenciální hrozbou. Učila nás a formovala. Začaly jsme jednoduše dělat něco, co nás bavilo a asi bych v ten moment, kdy jsme si řekly, že budeme mít značku Paon, ani neodhadla, že se dostaneme takhle daleko.

Togi: Zjišťovaly jsme, jestli se prádlo líbí našim kamarádkám a vlastně ty byly podnětem pro to, abychom s budováním firmy začaly. Úplně původně jsme si totiž na výrobu prádla chtěly vydělat přeprodejem košilek a dalšího nočního prádla. Naše kamarádky nás ale přesvědčily o opaku a právě díky nim jsme vydaly v roce 2016 naší první kolekci.

Měla úspěch? V čem bylo vaše prádlo jiné? A v čem se liší dnes?

Togi: Bylo a stále je jiné než v komerčních obchodech. Zpočátku bylo i hodně extravagantní, dnes, v roce 2020, se lišíme hlavně tím, že vytváříme prádlo, které je nejenom hezké a svůdné, ale také z materiálů, které nezatěžují životní prostředí.

Značka Paon vznikla v roce 2016, firmu jste založily 1.února 2019, co jste dělaly ty tři roky?

Andrea: Ty tři roky jsme fungovaly na můj živnostenský list, až v únoru 2019 jsme si řekly, že Paon došel do takové fáze, kdy vést značku na živnostenský list není úplně dostačující. Navíc jsme už očekávaly, že naše tržby porostou do milionové výše.

Jak vaše očekávání dopadlo?

Andrea: Zatím stále rosteme a hodně reinvestujeme, ale vnímáme to tak, že se konečně stabilizujeme a víme, co můžeme v následujících měsících očekávat. Ročně prodáme prádlo ve stovkách kusů a obratem jsme o prázdninách protli milionovou částku tržeb za rok.

Liší se nějak Paon z 1.2.2019 od Paonu dnes?

Andrea: Velmi. Jsme organizovanější, máme produkty skladem, vše plánujeme a připravujeme s větším předstihem a zároveň jsme v určitých situacích klidnější. Každý rok vytváříme nové střihy, pracujeme s novými materiály a navazujeme spolupráce s dalšími a dalšími lidmi, kteří nás inspirují a posunují Paon dál za hranice našich osobních možností. Je za námi spousta zkušeností, kterými jsme si musely projít, abychom tu byly dnes a měly to, co máme.

Jak vypadá váš pracovní den?

Andrea: Já se starám se o základní agendu celé značky, tedy účetnictví, management, výrobu i e-shop. Každý můj pracovní den je jiný. Někdy jsem celý den v showroomu, další den můžu proběhat po Praze, shánět materiály, odesílat balíky nebo chodit po schůzkách. To se mi na mé práci líbí, že nesedím na stejném místě, ale můžu být flexibilní a nakládat se svým časem podle potřeby.

Togi: Já se věnuji celé produkci a chodu focení a videí. Tato práce mě nejvíce baví, je kreativní a navíc mám ráda plánování a veškerou organizaci. Starám se i o navazování nových spoluprací s jinými firmami. Mé současné dny jsou kvůli těhotenství klidnější. Když zrovna nejsem v showroomu, tak chodím s Ájou na schůzky nebo pracuji z domova.

Tuguldur Roštínská Burmaa (27 let) Studia na Newton College nedokončila.

Od roku 2019 podniká ve firmě Paon label.

Je šťastně vdaná, právě čeká holčičku Eleanor.

Ve volném čase ráda plave a začala kreslit.



Nelitujete toho, že jste se pustily do soukromého podnikání? Nebylo by vám lépe v zaměstnaneckém poměru? Žádné starosti, jen byste kreslily návrhy.

Andrea: Myslím si, že Paon už je natolik naší součástí, že bychom si těžko zvykaly na klasický zaměstnanecký poměr, který jsme samozřejmě obě dvě zažily. Pokud člověk opravdu chce vytvářet něco vlastního, potřebuje k tomu i svobodné prostředí, které mu není mnohdy v zaměstnání dáno.

Togi: Naše cesta je rozhodně náročnější, ale o to je to větší zábava! Protože vytvářet něco od úplných začátků je neuvěřitelná zkušenost a vidět, jak vaše značka roste, je opravdu velká satisfakce za odvedenou práci, kterou neudělal nikdo jiný než vy.

Jaké máte plány do budoucna? Chcete se prosadit i na evropských či světových trzích?

Andrea: To určitě chceme! Ale nejdřív si pro to musíme vytvořit stabilní základy tady doma v Česku. Do budoucna chceme naši nabídku rozšířit i o noční košilky, pyžama, župánky a doplňky, jako jsou ponožky nebo spací masky. Navíc bychom rády každý rok spolupracovaly s dalšími inspirativními lidmi a značkami.

Togi: Nás prádlo baví, protože vyjadřuje ženskost. Může ženě zcela změnit náladu a podtrhnout její krásu. Chceme teď i do budoucna navrhovat spodní prádlo, které bude splňovat nejenom kritéria na design, ale také bude z udržitelných materiálů a vždy vyrobeno lokálně v České republice.