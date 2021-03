Krize ho připravila o klienty. Probudil se s nápadem a už vydělává

Jako malý kluk chtěl pomáhat lidem, ve svých snech byl superhrdinou, v realitě se viděl chvíli jako vědec, chvíli jako lékař, chvíli zase jako superhrdina. V patnácti letech odcestoval na několik týdnů na studijní pobyt do španělské Malagy, to zvládnul sotva pár vět v angličtině. Zjistil, že studium dalšího jazyka pro něj otevírá nové dveře do chápání světa a vnímání souvislostí.

„Není to jen o tom, že víte, jak se nějaká věc nazývá v jiném jazyce, ale nahlížíte na hodnocení věcí úplně jinak,“ popisuje Václav Bolech. Španělština mu nakonec učarovala a ovlivnila i jeho profesní dráhu.

Pobyt ve Španělsku vás inspiroval, španělština ale není zrovna světový jazyk?

Já španělštinu jako světový jazyk od začátku vnímal. A dnes se podle různých zdrojů řadí do TOP 5 světových jazyků, takže jsem rád, že jsem takto zvolil. Při mém rozhodování před mnoha lety ale určitě hrálo roli i Španělsko jako země, která mě vždy přitahovala svou vůní, půvabem a energií. Nemohu nepřiznat, že se mi líbily i Španělky. (smích) Dnes by mě možná ovlivnily i moderní seriály a filmy, ale to dříve úplně běžné nebylo.

Máte titul magistra i inženýra, co jste studoval?

Španělština pro mě byla koníček a vášeň, toho jsem se pustit nechtěl, zároveň ale bylo potřeba se uživit. Proto jsem studoval španělskou lingvistiku na filozofické fakultě a zároveň ekonomii a marketing na ekonomické fakultě na Jihočeské univerzitě.

Španělštinu vyučujete už 14 let. Byl jste někdy zaměstnaný, nebo jste byl od začátku lektor na vlastní noze?

Byl jsem zaměstnaný přibližně šest let, dnes jsem OSVČ, ale živím se i jiným oborem. Výuka španělštiny byla pro mě vždy hlavně koníčkem, a možná právě proto jsem v ní byl úspěšný. Já učil, protože mě to bavilo. Bavilo mě předávat lidem nadšení do nového a nepoznaného a cítil jsem, že je to tak správné. A vracelo se mi to. Studenti, když mohli, preferovali jako lektora mě.

O co byl největší zájem? O soukromé lekce, výuku ve firmách nebo o klasické jazykové kurzy?

Za těch již skoro 15 let jsem vedl mnoho různých kurzů. Od individuálních až po velké skupiny. Od soukromých osob přes velké firmy až po kancelář prezidenta. Od mladých žáků, které nutili do studia rodiče, až po starší jednotlivce, kteří jen chtěli vyrazit za mořem do Španělska. Vždy jsem se snažil maximalizovat svou empatii, napojit se na studenta a dát mu to, co hledá, plus něco navíc.

Uživilo vás to?

U některých jazykových škol máte za hodinu 260 Kč, u jiných 340 Kč. Ale výuka často probíhá brzy ráno nebo večer, kdy lidé nejsou v práci a mohou se věnovat kurzům a lekcím. Tím chci říct, že nemáte a ani nemůžete mít osmihodinovou pracovní dobu, abyste si vydělali a uživilo vás to. Z tohoto pohledu není jednoduché být lektorem. Já to naštěstí nikdy nevnímal jako nutné živobytí. Ale je pravda, že to doplňovalo moje běžné příjmy.

Kolik jste měl studentů, když přišla první vlna epidemie a standardní výuka nebyla možná?

Měl jsem přibližně 18 pravidelných studentů týdně, první vlna to smetla doslova na nulu. Po čase jsme začali řešit, jaké jsou možnosti online výuky. Jenže v tu chvílí vždycky na něco narazíte. Někdo nemá doma počítač, někomu nefunguje kamera, někdo má slabý internet. Když je skupinka, tak je skoro nemožné se domluvit na jednom čase.

Do toho přišly jazykové školy s tím, že se snižuje odměna za online výuku na 85 % standardu. Ano, peníze u výuky nikdy nebyly cílem, ale krize začala být opravdu krizí.

Václav Bolech (32) Vystudoval filologii, marketing a ekonomii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.



Po škole pracoval v marketingu velkých firem.



Lektorem španělštiny je 14 let.



Od roku 2018 je OSVČ, kromě výuky španělštiny se zabývá marketingem.



Vloni na podzim spustil online projekt výuky španělštiny onlinespanelsky.cz a wanttospeakspanish.com.



Je svobodný a bezdětný.



Mezi jeho koníčky patří psychologie, lodě a poznávání nových věcí.

Vymyslel jste své vlastní lekce online. Proč? Nebylo by jednodušší požádat si o kompenzaci pro OSVČ?

Možná je lepší sedět doma a nic nedělat, nic nezkazíte a nemusíte se namáhat prací, ale byl jsem vychován jinak, takto to nastaveno nemám. Navíc, začal jsem mít v sobě pocit, že přeci tento čas, kdy jsou lidé doma zavření, mohou všichni využít ve svůj prospěch a třeba se právě naučit nový jazyk. No a jednoho rána jsem se probudil s nápadem na projekt onlinespanelsky.cz.

Jak dlouho trvala příprava zcela nové výuky, a jak to šlo?

Začátky byly těžké, projekt jsem vyrobil doslova na koleni. Vytvoření e-shopu, napojení platebních bran, doladění obchodních podmínek, práce s grafikou, práce se zvukem apod. A to nemluvím o výuce samotné. Na každém kroku čekalo nové překvapení, kdy jsem nejprve musel zjišťovat, jaké jsou možnosti a pak se s tím vypořádat.

Všechno, zcela všechno, co je na e-shopu s online video lekcemi, je moje práce. Od kostrbatých ikonek, které již vnímám jako identitu projektu, přes online video lekce s procvičováním a slovní zásobou až po namluvené lekce pro nevidomé a slabozraké.

Nebál jste se, že neuspějete? Výuku online nabízí řada subjektů. Navíc možná mají dnes lidé jiné starosti než se učit španělsky?

Pokud práci a své jazykové projekty budu dělat naplno a dávat jim přesně to, co chci, pak nebudu smutný, ani když neuspěji. Určitě máte pravdu, že v dnešním světě je starostí kolem nás hodně, ale doufám, že moji studenti nevnímají studium španělštiny jako starost, ale jako potěšení a určitou formu relaxace. Dát si sklenku španělského vína, pustit si video lekci a potom třeba španělský seriál, to může být pro mnoho z nás dobře strávený večer.

Jak jste dal zájemcům o svých lekcích online vědět a jak dlouho to trvalo, než se ozval první student?

Projekt jsem spustil vloni na podzim, v tu dobu bylo k dispozici prvních 11 lekcí. Jako hlavní komunikační kanály jsem využíval sociální sítě. Trvalo to tři dny a první nadšenec zkusil. Koupil si druhou až čtvrtou lekci a později dokoupil i zbytek. Po pár studentech se začala objevovat první doporučení a první zpětné vazby.

Jaké byly vaše pocity?

Byl jsem velmi příjemně překvapen, takže jsem se rozhodl přitlačit a začal vyrábět další lekce po večerech každý den. Dneska je na světě lekce 23, která se do hloubky dotýká minulých časů ve španělštině. Vznikla ale například i lekce o sprostých slovech, samozřejmě je přístupná pouze osobám starší 18 let. Vyrobil jsem první praktický kompletní přehled gramatiky jako plakát. A do toho jsem rozjížděl projekt v angličtině wanttospeakspanish.com.

Dnes máte 150 studentů, vlastně víc, než před krizí.

Je to tak, v březnu jsem v projektu překonal počet 150 studentů. Ceny mám ceny nastaveny tak, aby jejich výše nebyla překážkou. Abych dokázal oslovit i ty, kteří nechtějí za online výuku platit stovky korun týdně.

Nedá si říci, že díky tomu bohatnu, to vlastně ani není mým cílem. Rozhodně ale pokrývám výpadek této těžké doby, a nemusím se spoléhat na podporu OSVČ. A baví mě to. Baví mě lidem nabízet něco, co mohou ve svém životě využít, co je udělá vzdělanějšími. A baví to i moje studenty.