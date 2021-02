Tradiční řemeslo a ruční práce se cení i dnes, jejich značka slaví úspěch

Jak vzniká bota Vysekávací dílna

Pracovnice u velkých strojů porcují kusy nabarvené hovězí usně. Trochu to připomíná vykrajování vánočního cukroví. Obsluha mašiny vypadá na první pohled namáhavě, ale když si vyseknu pár kousků kůže, jde to skoro samo. Jen tedy stát u toho celý den... „Někdy z toho bolí záda a ramena,“ připouští Jana Šůstková. „Ale není to monotónní práce, každý den se vysekává něco jiného.“ Štípání

Díly budoucího svršku obuvi se poté posílají do výrobní haly o patro výš. Tam se ještě na speciálním stroji sjednotí tloušťka usně (odborný název je štípání), aby pak v botě vše lícovalo a nikde se netvořily výstupky, které by tlačily. „Kráva totiž nemá kůži všude na těle stejně silnou. Nejkvalitnější je ta ze zad, nazývá se jádro,“ vysvětluje Alois Šůstek. Podávat kožené proužky pohybujícím se nožům je snadné, jen si musím hlídat, abych je pustila včas. V téhle fázi se na useň také nažehlují výplně z látky, jsou-li mezi vrstvami kůže potřeba. A podle šablon se značí, kde se vršek boty sešije. Bačkůrková manufaktura

Součástí velké výrobní haly je také speciální pracoviště pro montáž dětské domácí obuvi. Ušité svršky plátěných bačkůrek se tu nahřívají, sklepávají se na nich nerovnosti a lepí se gumová podešev. S kladivem mi to jde dobře, ale natahování bačkůrky na plastové kopyto chce cvik. Šicí dílna

U strojů sedí jen pár dělnic, většina místní produkce se zadává jako zakázka jiným firmám. Šičky si posílají polotovar mezi sebou, každá na něm udělá své a výsledkem je hotový svršek boty. S obdivem sleduji, jak to ženy u šicích strojů „mrskají jako Baťa cvičky“. „Každá má svou mašinu a nerady si je mění. Zvláště, když mají jít na tu modernější, na niž nejsou zvyklé,“ usmívá se Jana Šůstková. Další pracovnice mistrně přišívají vnitřní stélku nebo nalepují molitanové vycpávky, jiné značí dírky pro kroužky na tkaničky či teplem tvarují patu obuvi do oblouku. Kompletovací středisko

Tady už je bota téměř hotová, jen podrážka jí chybí. „Nejrozšířenější metodou je napínání, používá se spíše pro běžné boty, pro barefoot není vhodná,“ vysvětluje obuvnice Šůstková. A ukazuje mi, jak se stélka nejprve připevní na kopyto, na něž se napne svrchní část boty, označí se podešev, aby bylo jasné, kam nanášet lepidlo – to se dělá nadvakrát, pokaždé jiným druhem. Sledujeme, jak jeden z pracovníků nahřívá botu se zavadlým lepidlem, přikládá kaučukovou podešev a pomocí lisu obojí spojuje. Nakonec kopyto vyzuje tak, že je v půli ohne. Pak se hotové boty zkontrolují, případně naimpregnují a zabalí do krabic. Za den jich jsou stovky.