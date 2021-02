Začínal v garáži a neměl ani telefon, dnes jeho firmu znají i ve světě

Vaším prvním prostorem pro podnikání byla garáž, a to ještě bez telefonu. Jaké byly vaše začátky?

Je to přesně, jak říkáte. A garáž ani nebyla moje, pronajal jsem si ji od družstva. Ale je to vlastně docela symbolické, že výrobce garážových vrat začínal právě v garáži.

Prodával jsem žaluzie a nabídku inzeroval v místních novinách. Začínal jsem v devadesátých letech, mobily tehdy nebyly a pevnou linku jsem si nemohl dovolit, a tak telefonní kontakt uvedený v inzerátu byl na moji sousedku. Ta přes den vyřizovala objednávky, psala je, jak jinak než na papír. Večer mi papír předala, já pak další dny za všemi zájemci zajel, zakázky zaměřil a po večerech jsem žaluzie v garáži vyráběl.

Měl jsem pouze rodinný dům na půjčku a 10 let starou Škodu 120. Banky o malé žadatele o úvěr neměly zájem a tak jsem musel požádat rodiče. Velice si vážím i pomoci mých sousedů, kteří poskytli první půjčku na nákup materiálu. Dodnes se podivuji jejich odvaze a na druhou stranu jim budu vděčný celý život.

Měl jste už tehdy v plánu mít velkou firmu?

Začal jsem podnikat v době porevoluční a tato doba, plná očekávání a volného trhu byla velkou výzvou. Jednoduché bylo začít něco produkovat, ale složité se všemu naučit a dát tomu nějaký smysluplný směr. Nikdo z rodiny a přátel nám nemohl poradit, nebyl internet a vše bylo jenom na nás, jak se s tím vypořádáme.

Pracovat 16 hodin denně, sedm dnů v týdnu a udělat si první dovolenou po 10 letech podnikání nebylo jednoduché. Bohužel jednoduché cesty bez vizí a cílů nepřinesou očekávaný výsledek a zasloužený úspěch. Cíle a plány se nastavují postupně. Můj první cíl před 29 lety byl uživit sám sebe.

Výrobu jste o pár let později rozšířil?

To byl první velký zlom v historii firmy. V roce 1996 jsem koupil malou nemovitost, abych mohl naši malou firmu rozšířit. Pomohl otec tehdy mého prvního zaměstnance a dodnes váženého kolegy. Tato investice byla pro nás zcela zásadní a stala se základním kamenem celého výrobního areálu v Bořeticích.

Vy jste ale nezůstali jen u žaluzií, v roce 1998 jste začali vyrábět garážová vrata.

Myslím, že jsem nikdy jindy v životě neudělal tak rizikové a nesmírně náročné rozhodnutí. Rok a půl trvalo připravit výrobní dokumentaci a vymyslet válcovací stolici. Další stejnou dobu se vyráběla a ladila pro výrobu. Výroba vratových panelů válcováním a tvářením je velice složitý proces a každá sebemenší chyba stojí hodně nákladů.

Dalším výrobním krokem je výroba vratových sendvičů. Mezi dva plechy se ve speciálních osmimetrových lisech a za velice přísných klimatických podmínek vstřikuje polyuretan. Je to tak náročné, že do dnešního dne žádná středoevropská firma nic podobného nevyrábí. Později jsme jako první na světě začali vyrábět garážová vrata v dekoru dřeva. Během krátké doby se stala světovým tendrem a obrovským způsobem zvýšila popularitu sekčních garážových vrat.

Luboš Dufek (54) Narodil se v Beskydech, v 5 letech se s rodiči odstěhoval na jižní Moravu, kde žije dodnes.



Vystudoval střední stavební školu.



Po vojně pracoval jako vedoucí skladu ve stavebninách.



Ve svých 25 letech začal podnikat v pronajaté garáži, vyráběl žaluzie.



Dnes je jeho firma Lomax největším českým výrobcem garážových vrat.



Má tři děti, dvě pracují v Lomaxu, nejmladší dcera studuje gymnázium.



Jeho koníčkem je cyklistika, miluje Floridu, kde má mnoho přátel a rád jezdí ve starých amerických autech.

Lomax je na trhu téměř 30 let, čím si vysvětlujete takový úspěch?

Vyrobili jsme už více než 100 000 garážových vrat, vyvážíme do mnoha zemí Evropy a několik našich výrobků je dokonce až na Sibiři, v Africe, nebo v USA. Já jsem přesvědčen, že je důležité uvědomit si potřeby a požadavky zákazníků a vždy dodržet slovo.

Vše si v životě můžeme nalajnovat a chtít, aby to tak bylo. Bohužel se to postupně vyvíjí úplně jiným směrem a objevují se nejrůznější překážky. Za dobu podnikání byly tisíce situací k řešení, a každá se stala novou výzvou. Na druhou stranu nenastala za celou historii společnosti situace, kdy bychom neměli na výplaty nebo se zpozdili s nějakou splátkou úvěru, leasingu nebo půjčky.

Když jsme u těch výplat, platíte své zaměstnance dobře?

Finance jsou určitě jednou z hlavních motivací pro co nejlepší pracovní výsledky. A protože se naší firmě daří dlouhodobě prosperovat, můžeme mít i finanční motivaci na vysoké úrovni. Od té se pak odvíjí spokojenost kolegů.

Firemní benefity jsou uvedené v oficiální brožuře, lze tam najít například volnou pracovní dobu, sick days, příspěvky pro rodinu, vzdělávací kurzy či semináře. Samozřejmostí jsou sifonovače na pitný režim a mnoho druhů kávy pro všechny zdarma.

Jste dva společníci, jste vždy zajedno nebo máte nějak rozděleny pravomoce a kompetence?

V podnikání se říká, že jeden je málo a dva jsou hodně. To naštěstí u nás neplatí. Kolega Miroslav Kubík je součástí firmy 27 let, z toho je 17 let jejím společníkem. Veškeré úspěchy posledních let jsou z velké části jeho zásluhou. Já jsem takový supervizor.

Ale myslím, že nadešel čas svěřit řízení společnosti mladším a dravějším, a tak část mé práce a odpovědnosti postupně předávám na svého syna Radka.

Ovlivnila vaše podnikání koronavirová krize?

Musím říci, že patříme mezi ty šťastnější firmy, které nebyly z důvodu nařízení vlády zavřené. Pandemie se nás dotkla v loňském roce na jaře, kdy jsme na přelomu března a dubna na dva týdny uzavřeli centrálu. Zároveň jsme se ale snažili pomáhat, kde se dalo. V době nedostatku ochranných pomůcek jsme zásobovali rouškami a respirátory řadu nejen zdravotnických zařízení na jižní Moravě.

Z hlediska poptávky nás koronavirus naopak ovlivnil spíše pozitivně. Lidé totiž v loňském roce namísto cestování výrazněji víc investovali do domácnosti a její modernizace. U nás jsme to viděli hlavně na rekordním zájmu o stínící techniku, především pak o venkovní žaluzie.

Jaké máte plány do budoucna?

Naším cílem je profesionální, prosperující firma a spokojený zákazník. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku produktů a poskytovat kvalitní služby. Klademe důraz na odbornost a profesionalitu všech zaměstnanců a prodejních partnerů. Jsme přesvědčeni, že nejspokojenější zákazník není ten, který koupil nejlevnější zboží, ale ten, který najde kvalitní výrobek a lidský seriózní přístup.

Momentálně připravujeme projektovou dokumentaci pro dostavbu našeho areálu ve Velkých Pavlovicích, kde se vyrábí předokenní rolety a venkovní žaluzie, a já pevně doufám, že do roka začneme stavět.