Srážek se zvěří přibývá, viníkem je prý řidič. Kdo zaplatí škodu?

NEJ ve srážkách se zvěří Nejrizikovější úsek

se nachází v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou. Od dubna do září 2020 tam na 759 metrů dlouhém úseku silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi došlo k 41 nehodám a celková výše škod se vyšplhala k 5 115 100 Kč. Nejohroženější zvíře

V období od dubna do října jsou nejčastější srážky se srnčí zvěří. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Pokud právě jejich územím vede silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. Podle expertních odhadů pod koly automobilů nejčastěji končí srnčí zvěř, a to zhruba z 80 procent všech případů. Nejvyšší škoda na kilometr Prvenství co do výše škody na kilometr komunikace drží Praha. Z dat vyplývá, že se škoda ze střetu se zvěří na pražských silnicích zvýšila z 18 217 Kč/km za období říjen 2019 až březen 2020 na současných 24 273 Kč/km. Nejčastější nehody

Největší četnost srážek je evidována v Praze (každého 1,9 kilometru). Nejvíce nehod v absolutních číslech se stalo ve Středočeském kraji. Zdroj: SRNA index Generali česká pojišťovna a Centra dopravního výzkumu