Ošetření úrazu v Rakousku jí stálo 300 euro, pojišťovna proplatila jen část

Paní Lucie trávila dovolenou na kolech s rodinou na jižní Moravě. Při jednom z výletů zajeli do Rakouska, a protože se jim tam líbilo, rozhodli se užít si za hranicemi celý den. Při návratu do Česka se však paní Lucii stal úraz.

„V zatáčce mě předjíždělo auto. Neslyšela jsem ho a ve chvíli, kdy mě upozornilo klaksonem, jsem se lekla, zazmatkovala a z kola jsem sletěla,“ vypráví paní Lucie. Zranění podle jejích slov nebyla nikterak vážná. Měla odřené koleno a naraženou pánev.

„Problém ale byl, že se mi točila hlava a viděla jsem rozmazaně. Proto mě řidič auta přesvědčil a odvezl na místní polikliniku na vyšetření,“ popisuje. Tam Lucii zdravotníci ošetřili odřeniny, zrentgenovali, dali prášek na bolest – a vystavili doklad na téměř 300 euro.

Částku vyrovnala hned na místě platební kartou. Neměla uzavřené cestovní pojištění a neměla u sebe ani evropskou kartičku pojištěnce. Jenže ani ta by jí moc nepomohla.

„Spoléhat se třeba i jen při pobytu v zemích EU pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) není na místě. Nekryje totiž povinnou spoluúčast za zdravotní péči, hospitalizaci, repatriaci a v případě čerpání ošetření od nesmluvního zařízení pak kmenová zdravotní pojišťovna uhradí náklady v českých cenách,“ varuje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Schovejte si doklady a požádejte o refundaci nákladů

A přesně to se stalo paní Lucii. Když se spojila se svou zdravotní pojišťovnou, zda jí účet proplatí, referentka jí vysvětlila, že zdravotní péči v Rakousku poskytlo zdravotnické zařízení, které není smluvně navázáno na tamní veřejný systém. Což znamená, že si všichni jeho klienti včetně těch rakouských poskytnuté služby platí z vlastních zdrojů. Poradila jí ale, že může zažádat o refundaci vydaných nákladů, protože využila takzvané neodkladné zdravotní péče.

„V takovém případě ale musí žadatel o náhradu počítat s tím, že mu pojišťovna neproplatí celou výši vydaných nákladů za poskytnutou zdravotní péči. Tuzemská pojišťovna proplatí takovou částku, kterou by za svého pojištěnce zaplatila poskytovateli za tutéž péči na území České republiky,“ vysvětluje Jiří Matusík.

Paní Lucie musela předložit originální doklad o zaplacení i lékařskou zprávu s doplněným českým překladem. Pojišťovna požadovala i vypsat všechny zdravotnické výkony. Teprve pak zahájila správní řízení o poskytnutí náhrady uhrazených nákladů. Vyřízení žádosti trvalo necelé dva měsíce. Zdravotní pojišťovna jí nakonec na účet poslala o 40 procent méně, než kolik za ošetření zaplatila.

Nepodceňujte cestovní pojištění

Pro cesty do zahraničí je uzavření komerčního cestovního pojištění nezbytností, a to i pro krátkodobé pobyty. V případě pojistné události pak nemusíte zjišťovat, je-li zdravotnické zařízení smluvně navázáno na veřejný systém pojištění či nikoliv, nebudete muset za ošetření zaplatit na místě, a navíc můžete využít asistenční služby v českém jazyce. Při jeho uzavírání byste měli věnovat pozornost smluvním podmínkám, především pak době platnosti, nastaveným limitům a výlukám z pojištění.

„Při uzavírání pojištění nezapomínejte na to, že už samotná cesta do cíle je riziková. Proto nikdy neudávejte do smlouvy jako počátek platnosti pojištění až den příjezdu do místa. Dále je potřeba myslet také na to, aby nastavené limity a případné výluky z pojištění odpovídaly plánovaným aktivitám v cizině,“ doporučuje Jiří Matusík s dovětkem, že kdo by měl pochyby o účelnosti cestovního pojištění, měl by se seznámit s příběhy lidí, kteří například ve Spojených státech prodělali mozkovou příhodu a byli hospitalizováni. Náklady za takovou péči se mohou bez problémů vyšplhat k milionu korun i výše.