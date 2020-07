Pojištění na cesty do zahraničí je nutné, ale hodí se i do Krkonoš

Jestli se na dovolenou chystáte do zahraničí, nemusíte se bát, že by vás pojišťovny vyšplouchly. Pojistí vás a dokonce nenaúčtují ani žádnou covidovou přirážku. Ceny pojištění do Chorvatska se pohybují od 11 do 23 korun za den, děti mívají pojištění levnější, naopak senioři až dvojnásobné.

Novinky z pojišťoven Allianz

Prázdninová sleva 20 procentu cestovního pojištění. Rozšířili pojištění MůjDomov i na uzamykatelné kufry na motocyklu. Axa

Nově zavedli tuzemské cestovní pojištění. Tolerují 0,8 promile u pojištění odpovědnosti (nikoli u povinného ručení!). Mají cykloasistenci pro případ rozbitého kola. Colonnade

Nové pojištění storna i pro tuzemské pobyty. Na léto úrazové pojištění Auto pro případ dopravní nehody. Pojišťovna nově tuzemské cestovní pojištění. ČPP

Do konce roku sleva 25 procent na pojištění včetně cestovního. Ergo

K cestovnímu pojištění mají technickou asistenci vozidla. Direct

Na léto vylepšují asistenční služby u autopojištění. Generali Česká

Nabízejí storno i pro tuzemské pobyty, mají i variantu bez spoluúčasti. Kooperativa

Asistenční služby cestovního pojištění rozšiřují opomoc s uplatněním nároku na refundaci od leteckého přepravce. Slavia

Mají elektronickou kartičku cestovního pojištění ke stažení do mobilu. U auto asistence na dovolenou zrušili spoluúčast při odtahu vozidla zpět do ČR. Uniqa

Plánují na prázdniny nové online krátkodobé úrazové pojištění. ZP MV ČR

Pro děti cestovní pojištění o prázdninách zdarma – tuzemské i zahraniční.

V naprosté většině případů se pojišťovny budou řídit takzvaným semaforem ministerstva zahraničních věcí. V zelených a oranžových zemích bude vše tak, jako by žádný covid nebyl. Cestovní pojištění s vámi uzavřou, i když se vypravíte do „červených zemí“, léčebné výlohy však uhradí jen při necovidových případech: když si zlomíte nohu, když vás chytne žlučník, když vás potrápí úplavice. Nemoci související s pandemií budou vyloučeny.



Přísnější je Direct, pandemii má obecně ve výlukách, a tak v případě onemocnění covidem plnění neposkytnou. Ve výlukách má pandemii i ČSOB Pojišťovna, ta však vydala veřejné prohlášení, že plnit bude. I zde však platí, že necestujete do „nedoporučených zemí“.

Dvě pojišťovny jsou ke klientům vstřícnější a zaplatí i léčbu související s covidem v červených zónách. Colonnade a Ergo pojišťovna (spolu s ní i smluvní partner Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra). „Naše cestovní pojištění se vztahuje na všechna území cizích států, a to i v souvislosti s onemocněním covid 19. Podmínkou je dodržení místních pravidel pro vstup na území dané země,“ vysvětluje Pavel Šuranský z Ergo pojišťovny.

Z pojišťovny Colonnade upozorňují, že při cestě do zemí mimo Evropu budou uzavírat pojištění individuálně a s možností omezení maximálního limitu.

Ještě jednu situaci zmiňují v pojišťovně Uniqa: „Pokud klient onemocní covidem v ,červené‘ zemi, pomoc mu poskytneme, ale nebudeme ji za něj hradit. Výjimkou je, pokud klient vycestoval do země dřív, než byla zařazena mezi červené. V takovém případě krytí poskytneme v plném rozsahu.“

S karanténou je to složitější

Trochu jinak to je, když vás v zahraničí nepřepadne nemoc, ale zadrží vás karanténa nařízená tamními úřady. Pokud je to takzvaná technická karanténa a nejste nemocní, pojišťovny vám sice prodlouží smlouvu cestovního pojištění, ale pobyt a stravu v hotelu za vás neuhradí. „O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v ní,“ dodává Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Pokud však budete covid pozitivní (a neodjeli jste do červené země), pojišťovny ve většině případů léčbu hradit budou. Některé, například Ergo a Slavia v případě karantény prodlouží cestovní pojištění automaticky, jinde je třeba požádat, stačí telefonicky, pomocí mobilní aplikace či e-mailem.

Pojištění v Česku za 10 korun denně

I tuzemská dovolená může přinést komplikace. Jistotu však máte v tom, že nebudete mít žádné starosti s hrazením léčby – tyto výlohy za vás bude automaticky platit vaše zdravotní pojišťovna.

Proč si tedy sjednávat cestovní pojištění pro pobyt v Česku? Dovolená je obdobím, kdy člověk nejen relaxuje, ale i buduje, zkouší nové věci – jízdu na čtyřkolce, sjíždění řeky, cyklistiku – a celkově je možná lehkomyslnější. Jestli máte pojištění životní či úrazové a pojištěnou i odpovědnost, kterou byste opravdu mít měli (není drahá a funguje jako povinné ručení pro běžný život), v tom případě pro vás má tuzemské cestovní pojištění jen okrajový význam.

Jinak však stojí za úvahu alespoň na dovolenkové dny si pojistku pořídit. Cena je mezi 10 až 20 korunami za den a kromě úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti kryje například i ztrátu zavazadel, případně storno cesty.

Ministerský semafor ministerstvo zahraničních věcí pravidelně aktualizuje, země se budou přesouvat do jednotlivých skupin podle momentální situace.

Informace jsou dostupné na stránkách ministerstva www.mzv.cz. Jsou zde i platné požadavky pro vstup do jednotlivých zemí.

Nepříjemné situace a pojištění

Vodáci mají půjčené lodě z půjčovny, zastaví na břehu, tam nechají lodě s pádly a vestami a jdou na oběd do restaurace. Když se vrátí, jedna loď chybí.

Jde o škodu na půjčené věci a o prostou krádež (bez násilí) – pojišťovny nebudou plnit z vaší pojistky. Na podmínky při ztrátě je třeba se vyptat u půjčovny lodí.

Cyklisti nechají kolo ve stojanu před restaurací – zamknou ho k němu. Během oběda kolo někdo odcizí.

Některé pojišťovny hradí. Je třeba volat policii, pachatel musí překonat překážku. Pozor na kola z půjčovny. Hradilo by se z pojištění zavazadel (Kooperativa, Allianz) či z pojištění domácnosti (Allianz, Uniqa, ČSOB Pojišťovna, Direct – připojištění, Generali Česká – připojištění).

Rodina jede na dovolenou s koly, která má na střešním nosiči auta. To nechají na parkovišti (nehlídaném) a jdou na vyhlídku. Po návratu kola na autě nejsou.

Lze platit z pojištění cestovního, připojištění zavazadel u havarijního pojištění či připojištění k domácnosti. Podmínkou jsou zamčená kola, bývají vyloučeny noční hodiny. Axa a Slavia podmiňují tím, že jsou kola v zavazadlovém prostoru auta. Ergo má tuto situaci ve výlukách.

Rodina je ubytovaná v kempu, když jdou pryč, symbolicky zamykají stan. Po návratu z večeře našli proříznutou plachtu, zmizelo rybářské vybavení.

Většina pojišťoven takovou situaci nekryje. Šanci mají z pojištění zavazadel klienti Kooperativy, ČPP, ČSOB Pojišťovny.

Rodina je ubytovaná v penzionu, děti si hrály samy a jedno nalilo láhev jaru do studny.

Hradilo by se z pojištění odpovědnosti – ať už sjednaného v cestovním pojištění, v domácnosti, či samostatně. Posuzovala by se způsobilost dětí odpovídat za škody – u předškoláků by věc prošla, u adolescentů nejspíš ne. Direct má ve výlukách – ekologická újma.

Žena přijala pozvání kamaráda, aby si zkusila skalní lezení. Při slaňování si zlomila nohu.

Léčbu zaplatí zdravotní pojišťovna. Pokud jde o odškodné za dobu léčby, dávky v pracovní neschopnosti případně trvalé následky úrazu, lze plnit z úrazového pojištění či cestovního pojištění. Pozor, některé pojišťovny budou požadovat připojištění rizikových sportů (Slavia, Ergo, Generali Česká), ČSOB Pojišťovna má horolezení ve výlukách.