Drahá jízda bez řidičáku. Počítejte s tučnou pokutou, i když ho jen zapomenete

Kolikrát ročně to řeším? Pětkrát? Desetkrát? Ráno popadnu jinou kabelu či batůžek, než jsem měla včera, a teprve ve vlaku, když marně hledám lítačku, mi to dojde. Zase jsem dnes bez dokladů. Jízdenku na vlak si umím koupit mobilem, ale řidičák nic nenahradí – naštěstí to mám k vlaku z domova jen pár kilometrů, tak snad mne nechytnou… Ale i kdyby, nejspíš by nenastal konec mého řidičského působení.

Co se může stát, když vyrazíte jako řidič na silnici bez dokladů? Modelové situace jsme seřadili podle závažnosti možného trestu.