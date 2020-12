Platit moc za povinné ručení se nikomu nechce. Vyzkoušejte srovnávače

Jestli chcete vybrat povinné ručení co nejlevněji, máte s pomocí internetu dvě možnosti. Buď proklikáte nabídky pojišťoven a do každé napíšete údaje o sobě, svém autě a o požadovaných parametrech pojištění. Nebo stejné údaje zadáte do některého z porovnávacích serverů. Vypadne na vás tabulka možností – ceny bývají nižší než nabídka přímo z pojišťovny i o několik stokorun. Vzápětí vám ještě zavolají s takzvanou „neveřejnou nabídkou“. A ta může být ještě o něco výhodnější.

Vybírejte z vybíračů

Už jen po zadání sousloví „povinné ručení“ do internetu se na vás vyvalí spousty nabídek. Ve výsledných cenách na jednotlivých porovnávačích zásadní rozdíly nebudou. U modelového případu se nám ani jednou nestalo, že pojišťovna, která by někde byla nejlevnější, by jinde vyšla jako drahá. Roční platby se lišily spíš v řádu nízkých desítek korun.

Jak se formulář vyplňuje

Všechny údaje, které se do formuláře vyplňují, najdete v technickém průkazu auta a ve vlastní občance. Šikovnější srovnávače jsou technicky udělané tak, abyste si volili z nabídky, která se zužuje podle předchozích údajů, což vyplňování hodně usnadňuje. Jinde musíte vyplňovat podle techničáku. Pomocí je, když u okénka vidíte obrázek vzorového průkazu se zakroužkovaným údajem, který máte opsat. Velmi příjemně se pracuje například s Porovnej24.cz, ePojisteni.cz a Srovnejto.cz.

Je to nezávazné, ale…

Podle toho, co vidíte v reklamách, možná věříte, že párkrát kliknete a pak budete mít tabulku, podle které si jednoduše vyberete nejvýhodnější produkt. To jste ale na omylu. Mnohé nabídky jsou „jen na dotaz“.

Například Srovnávač.cz místo rozsáhlé tabulky vybere jen čtyři nabídky (které nepatří k nejlevnějším), pro další si musíte napsat. Na ostatních portálech jste kontaktní údaje už nejspíš zadali v průběhu vyplňování formuláře, stejně jako registrační značku auta, datum narození… Sami můžete zadat počet bezeškodních měsíců, ale lepší je zadat rodné číslo, vyjdou vám ve výsledné tabulce nižší ceny – asi podle hesla důvěřuj, ale prověřuj.

Od pracovníků v řádu minut až hodin očekávejte telefonát, kdy vám budou nabízet sjednání smlouvy. Ale nemusíte se již předem ježit – všichni prodejci, kteří nás v rámci modelového zadání oslovili, byli nesmírně slušní, trpělivě odpovídali na dotazy a vysvětlovali pravidla. I když jsme nakonec žádnou nabídku nevyslyšeli a zůstali u původní smlouvy.



Dozvíte se, co si kupujete?

Název pojišťovny, výše limitů plnění a cena jsou informace, které uvidíte na první pohled. Ale to rozhodně nestačí. Dokonce nestačí ani údaje o dvou až třech největších lákadlech. Vyberte si takový srovnávač, kde snadno prokliknete odkaz na podrobnosti smlouvy a ideálně i na pojistné podmínky.

Pokud to tak nejde, neunáhlete se s podpisem a nejprve si nechte informace poslat, abyste zjistili, co od smlouvy čekat. Stokoruna, kterou ročně ušetříte na pojistném, může totiž třeba znamenat, že nemáte asistenční služby v rozsahu, který je u jiných pojišťoven běžný.

MODEL Kolik stojí povinné ručení

Modelový příklad: Žena 54 let, kancelářská práce, není ZTP, nevozí děti, není lékařka ani záchranářka. Bydlí v Českém Brodě a má vyježděný maximální bonus, jezdí víc než 10 let bez nehod. Najezdí do 5 000 km ročně Fordem Fusion, první registraci má auto v březnu 2007.

Další parametry vozu: motor benzin/1 388 ccm/59 kW, hm. 1 605 kg. Platit bude ročně, smlouvu sjedná přes internet, nemá u pojišťovny jiné pojištění. Požaduje povinné ručení s limitem 50/50 (nebo nejbližší vyšší), nepoptává žádná připojištění.

Kolik stojí roční povinné ručení** Pojišťovna Pojistné v Kč Axa 2 239 Allianz 2 047 ČPP 2 188 ČSOB 2 341 Direct 2 362 Generali Česká 2 211 Uniqa

2 179 Kooperativa

3 053 Pillow

1 584* Slavia 2 119 * lze platit i měsíčně bez navýšení ** nejlevnější při splnění požadavku na limit 50/50 *** od kolika ústavů nabídnou pojištění na první klik (bez individuálně řešených nabídek s prodejcem)



Všechny beztak neporovnají

Ačkoli srovnávače mnohdy mají na svých stránkách loga všech pojišťoven, ceny některých z nich ve výsledné tabulce nenajdete. Například Generali Česká sice se srovnávači spolupracuje, ale v porovnání obvykle není – je právě tou pojišťovnou, jejíž nabídku dostanete až individuálně. Ve srovnávačích nenajdete ani cenu pojištění od Uniqy: „Na srovnávačích se aktuálně neangažujeme,“ potvrzuje tisková mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.



Srovnávejte včas

Pokud auto neprodáváte či jste ho nerozbili, ale chcete si „jen“ přepočítat pojistné, sledujte kalendář. Nelze to totiž udělat kdykoli. Jediná pojišťovna, která klienty nedrží „násilím“, ale dovolí jim bez důvodu ukončit smlouvu, je Direct, u které lze smlouvu vypovědět dohodou. Ke každé platbě umožňují opustit pojišťovnu ČPP, Kooperativa a Pillow.

Jinak smlouvu o povinném ručení sjednáváte na rok a vypovědět ji můžete nejpozději 6 týdnů před výročím. Když si vzpomenete týden před výročím, je už pozdě a u pojišťovny musíte zůstat další rok. Existuje samozřejmě výjimka, když vám pojišťovna zvýší pojistné na další období, což se s velkou pravděpodobností letos stalo. Od té chvíle máte na výpověď měsíc. Pracovníci srovnávačů vás na obojí upozorní, jakmile si vaši smlouvu podle zadaných údajů najdou v databázi.