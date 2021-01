Povinné ručení za rok v průměru zlevnilo o 953 korun, připlatí si Pražáci

POVIndex průměruje cenu za celou republiku, v jednotlivých regionech se však cena liší. V Praze se majitelé vozidel musí připravit na ceny v průměru o 8,8 procenta vyšší a ve městech velkosti Benešova naopak ušetří průměrně 10,7 procenta.



Pokles průměrné ceny povinného ručení v lednu 2020 o téměř 11 procentních bodů byl následkem absence nejdražšího povinného ručení zahrnutého do výpočtu indexu. Spojením České pojišťovny a Generali pod společnou značku Generali Česká pojišťovna se snížila průměrná cena povinného ručení za sledovaný vůz.

„Velkým zásahem do automoto oblasti pak byla první vlna koronaviru a výrazné omezení provozu na komunikacích. V dubnu to bylo o třetinu a o čtvrtinu potom v březnu a květnu, jak ukázala data České asociace pojišťoven,“ shrnul analytik neživotního pojištění Broker Consulting Jiří Váchal.

V lednu trh s pojištěním z provozu vozidla zaznamenal ještě jednu zásadní změnu. Novinkou byl odchod pojišťovny AXA z českého, ale i slovenského a polského trhu. Společnost koupila Uniqa Insurance Group. V březnu pak přišel první lockdown a na motoristy to mělo další dopad. Jednak se výrazně omezil provoz Centrálního registru vozidel, což mělo dopad na proces přepisu vozidel. Na druhou stranu výrazně klesly ceny ropy, což přetrvává ještě do současnosti.

Podle dlouhodobého sledování je patrné, že hodnoty POVIndexu pro rok 2019 měly stoupající tendenci a vrcholu dosahuje Index v prosinci roku 2019. To měl hodnotu 7655 Kč. Naopak pro rok 2020 nabral převážně opačný směr, i když na začátku roku to vzhledem ke stále rostoucímu zápornému schodku na vybraném pojistném vypadalo na kontinuální zdražování. Deficit má za následek, že pojišťovny povinné ručení v podstatě dotují. Nejnižších hodnot Index dosáhl v loňském roce v září, a to 6410 Kč. Ke konci roku nastal mírný vzestup na 6702 Kč v prosinci 2020.

Podle České kanceláře pojistitelů, která vychází z průměrných cen na trhu všech členských pojišťoven a započítává i bonusové slevy, se POVIndex od Broker Consulting pohybuje až o více než 50 procent nad reálnou průměrnou cenou pojištění na trhu. Hodnota pojistného za jeden vybraný model vozidla nemůže být vypovídající tak, jako kompletní informace o průměrné ceně se zahrnutím všech aspektů včetně vlivu bonusu či malusu, dodala kancelář.

V Česku v roce 2020 přibylo 169 000 vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem tak má takzvané povinné ručení 8,575 milionu vozidel. Poskytuje jej 12 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy.