Výměna řidičáků čeká tisíce lidí napříč Zlínským krajem, čas se krátí

„Přijdou také ti, kteří využili oficiální pardon udělený Evropskou unií během koronavirové krize,“ uvedl vedoucí zlínského odboru správních agend Antonín Šrajer.

Nařízení EU prodloužilo platnost řidičáků o deset měsíců a vztahuje se na majitele průkazů, které vypršely mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. „Zatím nárůst žadatelů nemáme, očekáváme ale, že jich bude víc,“ řekla vedoucí odboru správních agend vsetínské radnice Valerie Ondřejová.

Podobně to vypadá i na dalších místech. „Nemáme jak vysledovat, kolik lidí odklad využilo. Situace u přepážek ale není dramatická, nevidíme žádný nával,“ doplnil Šrajer.



Odhadem může jít o několik tisíc lidí. Například v ORP Zlín si od ledna do konce července, tedy v měsících, na které se výjimka způsobená koronavirem vztahuje, nevyměnilo propadlý řidičák 594 lidí, v Kroměříži 482 a v Uherském Brodě 359.

V těchto počtech jsou ale i ti, kteří už z nějakého důvodu o platný doklad nestojí a měnit ho nebudou. Třeba kvůli vysokému věku. Takoví lidé zůstávali ve statistice při každé vlně výměn dokladů. Správně by sice měli průkaz odevzdat na úřad, čímž by z evidence řidičů zmizeli, to ale udělá jen málokdo.

Pokud budou lidé přicházet postupně a nenechají řešení na poslední chvíli, mohou se vyhnout čekání. Úřady by takové počty měly bez potíží zvládnout.

Není přitom nutné držet se místa bydliště, řidičský průkaz mohou zájemci vyměnit kdekoli v republice. Lze žádat i elektronicky přes eObčanku nebo stále populárnější bankovní identitu. Podmínkou v takovém případě je mít aktivovanou datovou schránku. Nový řidičák si pak žadatel vyzvedne na vybraném úřadě. Příští rok by se možnost elektronického podání měla začít vztahovat i na doklady ztracené či poškozené.

Za jízdu s propadlým řidičákem hrozí na místě pokuta až dva tisíce korun. O 500 korun dražší to může mít řidič, pokud případ půjde do správního řízení.