Máte životní pojištění? A jste si jistí, že bude pojišťovna plnit?

Z nedávné historie Po revoluci se u nás objevily kapitálové životní pojistky. Spousta lidí je prodávala a mnoho jiných si je kupovalo s tím, že to budou jejich úspory na stáří. Smlouvu jste si klidně sjednali někde v trafice, nabízely se opravdu masivně. Když se trh vyčerpal, pojišťovny nabídku kapitálového pojištění posunuly dál na východ, třeba do Bulharska, a český trh zavalily modernějším investičním životním pojištěním. Určitě pamatujete reklamy typu „víc na riziko – víc na spoření“. A pojišťováci začali lidem vypovídat dřívější smlouvy a přepracovávat je na investiční pojištění. Když se kupní síla vyčerpala i v této oblasti, vrátily se pojišťovny k tomu, co má v pojištění hlavně být – tedy pojištění rizik, nikoli spoření. To však neznamená, že ten, kdo má „starou“ smlouvu, by ji měl okamžitě běžet zrušit. Naopak – teď teprve nabídnou staré kapitálové smlouvy to, co kdysi slibovaly – kladné zhodnocení. Kapitálové životní pojištění Z klientova pojistného se část platí za riziko a část se spoří.

V prvních letech je spořicí složka minimální (pojišťovna z plateb pokrývá náklady na provize a zpracování smluv).

Smlouvy vypovězené do deseti let po uzavření byly hluboce prodělečné. Pojišťovna se zavazuje při dožití konce smlouvy (například v 60 letech věku klienta) vyplatit určitou domluvenou částku. Při správném nastavení lze využívat daňových výhod. Dnes pojišťovny tento typ nabízejí jen sporadicky, staré smlouvy ale nadále spravují. Investiční životní pojištění Z klientova pojistného se část dává na riziko, část pojišťovna investuje. I zde platí, že v prvních letech je kvůli poplatkům smlouva prodělečná, pokud ji zákazník předčasně vypoví. Investiční pojištění slibuje na konci vyšší výnos, ale nezaručuje ho – při propadu trhů může být i po desítkách let nevýdělečné. Lze využít daňové zvýhodnění (pojistné až 24 000 Kč ročně je možné odečíst z daňového základu, pokud klient má smlouvu do 60 let věku a platí si ji alespoň 5 let), tím se ušetří až 3 600 korun za rok. Rizikové životní pojištění Klient platí, a když dojde k pojistné události, dostane od pojišťovny plnění. Nic se nespoří. Vše je jasné a transparentní, jen pojistné za rizika je o něco vyšší, než když si ho klient pořizuje v rámci smluv spojených se spořením. Ale zase se nic neztrácí v labyrintu nesrozumitelných poplatků.