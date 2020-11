Zavřené školy způsobují rodinám finanční problémy, ošetřovné nestačí

Přestože se rodiče zaměstnanci dočkali navýšení mimořádného ošetřovného z 60 na 70 procent průměrného denního výdělku, mnohým z nich to trn z paty nevytrhne. Paní Eva Poštůlková, která prodává v potravinovém řetězci za mzdu 24 tisíc hrubého měsíčně, je doma se dvěma školáky. Její manžel pracuje ve výrobě za podobnou mzdu.

„Pokud jsem správně spočítala, za 16 dnů v říjnu dostanu 7 630 korun, k tomu mi přijde něco za prvních 14 dnů plné práce. Rozdíl v příjmu dorovnáme z rezervy, která už ovšem není nikterak vysoká,“ říká s tím, že kvůli jarní odstávce se rezerva domácnosti tenčí každým dnem.

Strach má nyní především z toho, že školy zůstanou zavřené po celý listopad a její příjem se propadne na necelých 14 tisíc, a to navíc v předvánočním čase.

„Nejistota u nás panuje i ohledně příjmu manžela, který už byl dvakrát v nařízené karanténě, i to totiž významně ponížilo náš příjem,“ dodává paní Eva.

Problémy mají i živnostníci

Finanční starosti působí zavřené školy i živnostníkům. Kosmetička a kadeřnice Šárka Hořejší je rozvedená, kvůli zavřené škole je se svým synem doma. Za 16 dnů v říjnu dostane na ošetřovném 6 400 korun. Musí vyrovnat odvody na sociální a zdravotní pojištění, a z výdělku za první polovinu měsíce zaplatí jídlo.

„Z části úspor jsem synovi koupila počítač pro domácí výuku, uzavírka po celý listopad je pro mě likvidační po existenční i psychické stránce,“ říká.

Ošetřovné pro dohodáře a OSVČ

Podporu z programu Covid – ošetřovné spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, ke kterému živnostníci mohou již 10 dnů, nejpozději pak do 9. prosince 2020, podávat své žádosti. Náleží jim podpora ve výši 400 korun za každý den péče o dítě do deseti let nebo i starší dítě se zdravotním hendikepem. Úřad vyplácí podporu i za víkendy a dny svátků, vyjmul ale dva dny podzimních prázdnin.

„V součtu jde za říjen o maximálně 16 dnů, za které mohou živnostníci žádat o ošetřovné při péči o dítě kvůli uzavírce škol, to je přesně 6 400 korun,“ potvrzuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Dodává, že úřad avizoval rychlejší vyřízení těch žádostí, jež budou podány datovou schránkou. Přijímá ale i žádosti podané e-mailem s elektronickým podpisem a poštou. Živnostníky přitom upozorňuje na jeden podstatný detail, že ošetřovné nemohou na rozdíl od podpory při jarní epidemie koronaviru kombinovat s jiným typem podpory, konkrétně tedy kompenzačním bonusem. O ten si žádají u svého finančního úřadu a vyplácí jej ministerstvo financí.

Ošetřovné pro zaměstnance

Rodiče zaměstnanci získávají při uzavření škol kvůli covidu ošetřovné ve výši 70 procent z průměrného denního výdělku. Žádat o ošetřovné mohou zaměstnaní rodiče při péči o dítě mladší deseti let. Pokud je dítě závislé na péči druhé osoby, pak až do jeho 26 let, v obou případech po celou dobu uzavření školy z nařízení vlády. Za stejných podmínek žádají i rodiče dětí, které musely zůstat doma kvůli nařízené karanténě i v době otevření škol.

V péči o dítě se mohou rodiče dítěte nebo i jiné osoby žijící ve stejné domácnosti během měsíce střídat, a na rozdíl od jarních měsíců nevyplňují dva formuláře (žádost o ošetřovné a výkaz péče), ale vše je nakombinováno v jedné žádosti. Tu odevzdají po uplynutí měsíce, ve kterém o dítě pečovali, u svého zaměstnavatele. Úřad dávku vyplatí do jednoho měsíce od podání žádosti.

„Ošetřovné se vyplácí i za víkendy, za říjen úřady vyplatí ošetřovné i za dny 26., 27. a 28. října, nikoliv však za čtvrtek a pátek, na které připadly podzimní prázdniny,“ vysvětluje David Kučera s tím, že v říjnu půjde celkem o 16 dní a k žádosti se nedokládá potvrzení ze školy o jejím uzavření.