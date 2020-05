Kdy pojistka pokryje i pandemii? Zeptali jsme se v pojišťovnách

Jak nahlásit pojistnou událost Není třeba chodit na pobočku, všechno se dá vyřídit přes internet. Pojišťovny na to mají na svých webových stránkách či v mobilních aplikacích připravené formuláře. Nutná potvrzení (jejichž seznam tam najdete také) se přikládají jako zvláštní soubor – pro lepší čitelnost se hodí spíše ta naskenovaná, pokud však nemáte potřebnou techniku, postačí kvalitní fotografie dokumentu. Je dobré znát číslo své pojistné smlouvy, ale pojišťovny si poradí i s rodným číslem klienta. Nejčastější požadované přílohy jsou: zpráva ošetřujícího lékaře, propouštěcí zpráva,

neschopenka,

potvrzení o nařízení karantény (pokud ji pojišťovna uznává jako pojistnou událost, či ji zahrnuje do karenční doby). Zbytečně neotálejte. Promlčecí lhůta je sice u životního pojištění ze zákona 10 let (pozor, u některých připojištění tři roky), ale pojišťovny celkem pochopitelně požadují, aby je klienti o pojistné události informovali co nejdříve. Jinak se totiž může stát, že nebudete moci kvůli prodlení doložit potřebné dokumenty. Ostatně asi i vy chcete, aby vám pojišťovna zaplatila co nejrychleji, ne?