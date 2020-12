Ženu zranil salám. V době koronaviru řeší pojišťovny kuriózní škody

Koronavir ovlivnil i pojistné události. „Až do března letošního roku nám klienti polovinu úrazů hlásili ze sportu. Za normálních okolností se jim v domácnostech stává pouze 15 % úrazů. Teď, v době koronavirové pandemie, je jich ale kolem 70 %,“ uvádí Václav Bálek z Allianz pojišťovny.

Lidé se často zraní při činnostech, které by nikdo za rizikové nepovažoval. Úraz při vaření není ničím výjimečný, zábavný je ale jeho popis: „Dnes asi v 13.30 při ohřívání oběda na plynu jsem se popálil o ucho hrnce, ouvej, ouvej, ouvej…“ napsal poškozený Generali České pojišťovně.

Doma se ale mohou přihodit úrazy i z jiných důvodů a některé vypadají spíše jako z grotesky. „Manžel po mě hodil salámem,“ stálo v popisu úrazového děje. A co napsal do zprávy lékař? „Dnes ji manžel udeřil štanglou salámu do zad.“

Jiná paní při oznámení škodní události uvedla: „Narazila jsem papouškovi doma na zobák pravým okem.“

Klient UNIQA pojišťovny nahlásil vytopený sklep, zároveň ale žádal, aby likvidátor přišel až pozítří. A důvod? Tchyně rozhodla, že před jeho návštěvou se musí celý barák napřed uklidit, aby rodinu nepomluvil, když bude vše kontrolovat a fotit.

A když jsme u vody, ještě jedna ze života: „Při čištění zbraně jsem omylem vystřelil do topení, ze kterého unikala voda a vytopila sousedy. Došlo k poškození malby ve třech místnostech. Vody bylo hodně a museli být přivolání hasiči.“ (ČPP)

„Letos se s pandemií objevily také úplně nové situace, například při hlášení dopravní nehody, když jsme se ptali na důvod, klient odpověděl, že se mu při couvání sesunula rouška přes oči, a proto došlo k nehodě,“ dodává Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Operátoři na klientské lince občas zažívají úsměvné chvíle. U dotazu k dlužnému pojistnému se v ČPP setkali s touto odpovědí: „Slečno, je doba korony, nic nefunguje, ani zákony, tak na to placení taky kašlu.“ Na otázku operátora, zda ještě může s něčím pomoci, odpověděl klient: „Potřeboval bych naštípat dříví a posekat zahradu.“

Sdílená auta frčí, tvrdil zloděj

Pozor na parkování

Řada kuriózních situací se stává i motoristům. Kooperativa v létě řešila případ, kdy špatně zaparkované auto sjelo do moře. (viz foto) „Šlo o totální škodu, klientovi jsme zajistili náhradní dopravu domů a vozidlo prodali v aukci s tím, že zájemce si ho sám odveze,“ dodává Milan Káňa z Kooperativy.

Z hlášení škod:

„Zapůjčil jsem kamarádovi vozidlo i s dálkovým ovládáním na vrata a sloupek. Ten vyjíždí ze země, aby nemohl nikdo vjet na soukromý pozemek. Kamarád ale omylem zmáčkl ovládání na slOupek a ne na vrata. Sloupek se vymrštil a odhodil auto na přední nárazník.“ (GČP)

Jak došlo k odcizení auta: „Když jsem nosil do domu nákup vyložený z kufru auta, přiběhl cizí chlap, sedl si za volant a nastartoval. Běžel jsem k předním dveřím a snažil se mu v odjezdu zabránit. On na mě ale zavolal, že sdílená auta teď frčí, a odjel pryč.“ (UNIQA)

„Nejspíš v noci z 3. 9. na 4. 9. mi neznámá osoba poničila kryt motoru. Po rozhovoru se spolubydlícím jsem pojal podezření, že osoby, které v noci 3. 9. před naší zahradou provozovali koitus a které téže noci nabádal ke klidu, kopulovali též na mé kapotě.“ (GČP)

„Zrovna jsem za chůze psal na mobilu zprávu své dívce, že se s ní rozcházím, a chtěl jsem to napsat nějak citlivě, tak jsem do toho byl zabraný. Přijíždějícího auta jsem si při přecházení ulice bohužel nevšiml.“ (UNIQA)

Od léta letošního roku je nově zavedeno, že formulář „zelené karty“ je tištěn na bílý podklad. Starší muž se ptal: „Já jsem z těch techno vymožeností zblblej. To je teď nějaká novinka, že mi ta karta zezelená až po zaplacení, nebo vám došla barva v tiskárně?“ ( ČPP)

Škody způsobí i zvířata, od psa po velblouda

„Při odchodu do práce mi utekl pes ven, když jsem jej chytil a vracel ho domů, pokousal mi levou ruku – nechtěl být doma, hárají feny!“ (GČP)

„Štípal jsem dříví. Jedno polínko odlétlo a zasáhlo našeho psa, knírače Ralfa. Ten se lekl a domníval se, že dřevo po něm hodila moje manželka. Tak ji na oplátku kousl do lýtka.“ (UNIQA)

„Kůň olizoval kapotu auta a měl asi přilepený kamínek na jazyku nebo zubem udělal škrábance do kapoty.“ (GČP)

„Střetl jsem se s divokým prasetem, přecházelo silnici mimo vyznačený přechod a bez reflexních prvků.“ (ČPP)

„Ve výběhu velbloudů byl zaparkovaný vůz, který prováděl na místě údržbu. Došlo k poškození levého zpětného zrcátka, protože se o něj velbloud chtěl podrbat.“ (ČPP)

Vzhledem ke koronavirovým opatřením a nočnímu zákazu vycházení budou letošní silvestrovské oslavy mírnější. Těm, kteří neodolají odpalování ohňostrojů třeba i z vlastní zahrady, zasílají pojišťováci vzkaz: „Každoročně se dostanou na trh nespolehlivé petardy pochybného původu. V kombinaci s alkoholem se mnozí najednou cítí být pyrotechnikem. Tak vznikají úrazy, často velmi těžké,“ varuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Každoročně jich pojišťovna řeší několik, bohužel i u dětí.

Buďte tedy opatrní. Nezapomeňte venku zbytky „munice“ po oslavě uklidit, aby se nedostala do nepovolaných rukou. „ A také dbejte na to, abyste svým ohňostrojem nepoškodili cizí majetek v sousedních zahradách nebo zaparkovaná vozidla,“ doporučuje Eva Svobodová a na závěr přidává jednu z těch veselejších, kdy klient hlásil vloupání do chalupy: „To, že se u nás zloděj ubytoval, mi až tak nevadilo do té doby, než jsem zjistil, že snědl všechny tuňákové konzervy a přeladil mi kanály na televizi.“