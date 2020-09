Zmapovali jsme, v jakých nouzových situacích pomohou pojišťovny zdarma

Když doma praskne vodovod, zabouchnete si dveře nebo nastane jiná havárka, sehnat obratem schopného řemeslníka bývá problém a není to zadarmo. Pokud ale máte pojištěnou domácnost, stačí vytočit linku asistenční služby a nezaplatíte nic. Řada pojištěných lidí na to však zapomíná, nebo si to vůbec neuvědomí.