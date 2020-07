Nabourané auto obejdete s mobilem a pojišťovna může platit. Ale jen některá

Pamatuji si tu situaci jako dnes a určitá dávka vzteku mne neopouští, i když je to už několik let. Do mého zaparkovaného auta natřikrát narazila paní, která se v ulici snažila svým vozem otočit. A ujela. Netušila, že kolemjdoucí dobrodinec si zapsal její registrační značku. Rázem jsem se stala postiženou v dopravní nehodě, se všemi povinnostmi z toho plynoucími. Nekonečné čekání na policii. Komunikace s provinilou řidičkou, její pojišťovnou, s mojí pojišťovnou; den dovolené na prohlídku ve smluvním servisu...

Přinejmenším tu dovolenou strávenou čekáním na prohlídku škody bych mohla ušetřit, kdyby mne podobná událost postihla dnes. Obhlídku škody bych totiž s technikem zvládla udělat na dálku a v čase, který by se hodil jemu i mně. Takzvané videoprohlídky jsou momentálně na vzestupu.

Zatím je u pojištění automobilů sice umožňují jen Generali Česká pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna a Pillow, mnohé další ústavy však hlásí, že tato možnost je u nich také v přípravě.

Kde fotky nestačí

Hlášení pojistných událostí už pojišťovny docela dobře zvládají přes internet. Člověk do formuláře vyplní, co a kdy se stalo, přiloží zprávy, fotografie, svědectví... A odklikne. V jednodušších případech to postačí a pojišťovna na základě takto nahlášené události zaplatí.

Jenomže ne všechny snímky, které klienti pošlou, jsou dostatečně kvalitní, ne všechny ukazují to, co potřebuje technik vidět. A navíc škody na autech dost často svádějí k tomu, aby si poškozený něco přibásnil, přidal starší promáčklinu, a pokusil se od pojišťovny dostat víc, než mu náleží. I proto pojišťovny přicházejí s novou možností, jak škodu nahlásit. Postup videoprohlídky není složitý. Klient potřebuje denní světlo, chytrý telefon, internet a přibližně půlhodinku času.

Videoprohlídka krok za krokem

V zásadě záleží na pojišťovně, jestli vaši událost k videoprohlídce vytipuje – rozhoduje o tom pracovník likvidace. U některých škod může chtít vše vidět na vlastní oči.

Jak to tedy funguje? Operátor se s vámi spojí a domluví termín. Kromě mobilního telefonu s fungujícím internetovým připojením a dobře osvětleného auta je nutné připravit doklady k vozu. Ve sjednaný čas vám operátor zatelefonuje a zašle SMS či e-mail s odkazem do systému.

Odkaz se po prokliknutí sám spustí, požádá o přístup ke kameře a mikrofonu, vyzve vás k souhlasu s nahráváním a začne přenos. Není tedy třeba do mobilu stahovat žádnou novou aplikaci. „Klienti se nemusejí bát o data ve svém mobilním telefonu – technik k nim nemá žádný přístup,“ uklidňuje Jan Marek z Generali České pojišťovny.

Pokud jde o „spotřebu dat“, tu platíte sami, je tedy vhodné být někde, kde je dostupný wifi signál, abyste si data nevyčerpali.

Kolik to stojí

Video je přenášeno online, operátor vše vidí na svém počítači. S technikem tak společně „projdete“ a prohlédnete nabouraný vůz, můžete upozorňovat na poškození, operátor vás zase telefonicky naviguje, co máte snímat. Operátor sám na dálku pořizuje potřebné fotografie a ty se mu okamžitě přiřazují do systému ke konkrétnímu případu.

Kromě poškozeného vozidla takto nafotí například i technický průkaz, takže není třeba ho skenovat a zasílat do pojišťovny. „Pro klienta je tento způsob prohlídky výhodný nejen kvůli rychlosti, ale i proto, že nemusí studovat žádný návod k použití, případně není zatížen zdlouhavým nahráváním a přenosem fotek,“ doplňuje Pavel Borčevský z Hasičské vzájemné pojišťovny.

Samotné video se nikam neukládá, pořízené fotografie pojišťovna uchovává po dobu tří let – než je pojistná událost vyřízena a než uplyne promlčecí doba, v níž klient může vznést odvolání. Z celé akce technik připraví zápis o prohlídce, který vám zašle ke kontrole a k odsouhlasení. To proběhne elektronicky e-mailem.

Hotovo, odklepnuto, nyní již čekáte jen na závěrečné rozhodnutí likvidátora a na to, až peníze přistanou na účtu.

Že je takový postup výhodný časově, je celkem nasnadě. Zároveň šetří peníze – pojišťovna nemusí k nepojízdnému autu vysílat technika a vy netrávíte čas ve frontě na prohlídku, pokud je vůz pojízdný. Prvotní posouzení škody je rychlé a brzy může začít oprava. A u auta, se kterým potřebujete jezdit, je rychlost opravy dost důležité hledisko.