I za nulovou spotřebu teplé vody zaplatíte. Jak se vyznat ve vyúčtování?

Poskytovatel služeb, tedy společenství vlastníků jednotek, družstvo nebo v případě nájmu pronajímatel, musí vyúčtování doručit příjemci služeb (vlastníku bytu, členu družstva nebo nájemci) nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, tj. do konce dubna.

Vzhledem k pandemii koronaviru byl přijat zákon Lex Covid, který mimo jiné prodlužuje doručení vyúčtování spotřeby vody a tepla, a to do 31. 8. 2020.

„Změnu termínu vyúčtování ministerstvo přijalo z důvodu, že nemohl být všude proveden odečet měřičů tepla nebo indikátorů vytápění, které nemají dálkový odečet,“ informuje Veronika Vároši z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a doplňuje: „Pro finanční vyrovnání nadále platí, že k němu musí dojít nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.“

V rámci bydlení v bytovém domě (ať už jde o byty družstevní či v osobním vlastnictví) přijde za vodu i teplo faktura za celý dům a tento náklad se rozdělí mezi jednotlivé byty. Pravidla o rozúčtování se řídí dvěma základními předpisy, Zákonem o službách a Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. Zákon a vyhlášku dále doplňuje metodický pokyn pro provádění rozúčtování.

1. Teplá voda

Náklady na poskytování teplé vody tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu.

Náklad na tepelnou energii je rozdělen na dvě části: základní složku, která činí 30 % a je rozdělena mezi byty v poměru jejich podlahové plochy k celkové podlahové ploše a spotřební složku, která činí 70 % a je rozdělena poměrně podle odečtů instalovaných vodoměrů. Náklad na spotřebovanou vodu je pak rozdělen jen poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů na teplou vodu.

„V praxi to znamená, že i když budete mít nulovou spotřebu teplé vody, část základní složky, která se rozděluje podle metrů čtverečních, zaplatíte vždy,“ upozorňuje Josef Haumer ze společnosti Enbra.

2. Vytápění

Náklad na tepelnou energii na vytápění je opět rozdělen na složku základní a spo­třební. V tomto případě je ale možnost zvolit si výši základní složky, která může činit 30 % až 50 %, zbytek nákladů bude tvořit spotřební složku. Výši poměrů určuje poskytovatel služby. U společenství vlastníků jednotek je to výbor, je ale také možné, aby rozhodlo shromáždění vlastníků.

Základní složka je rozdělena v poměru započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše, spotřební složka je rozdělena v poměru výše náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

I zde platí, že v případě nulového náměru zaplatíte část základní složky, účtované podle m2.

„Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u uživatelů s měřením či indikací hodnotu o 20 % nižší a o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, nemůžete se tedy v rámci platby za ústřední vytápění dostat pod stanové minimum či nad stanovené maximum,“ upřesňuje Josef Haumer.

3. Studená voda

Způsob rozúčtování je nutné ujednat s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo či společenství. „Obvykle rozúčtování probíhá poměrově podle instalovaných vodoměrů, nebo podle počtu osob a vybavení bytu,“ říká Josef Haumer. Případná změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

Pokud nedojde k dohodě či rozhodnutí družstva nebo společenství, rozúčtují se náklady takto: dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady podle směrných čísel roční potřeby vody. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody na jednoho obyvatele.

Už jste své vyúčtování našli ve schránce? „Jestliže něčemu nerozumíte, chtějte vysvětlení. Můžete požádat o nahlédnutí do podkladů k vyúčtování, vyžádat si doložení nákladů týkajících se jednotlivých služeb a. zároveň máte právo pořídit si kopie všech podkladů,“ doporučuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Do 30 dnů od doručení vyúčtování proti němu můžete podat námitky, poskytovatel je musí vyřídit do 30 dnů od jejich doručení.