Přilepšit si podvodem? Pro řadu Čechů sport. Očekává se nárůst případů

Oproti předchozím letům se nyní opět zvedají počty podvodů u pojištěných vozidel. Loni se o něj pokusilo 3 848 lidí, kteří si takto chtěli přilepšit o celkem 341 milionů korun. Pojišťovny přitom zaznamenávaly podezřelé pojistné události i během letošní koronavirové pandemie.

„A nebylo jich málo. Vévodily jim případy, kdy se lidé snažili navyšovat škody na vozidlech i majetku. Během koronavirových měsíců jsme uchránili o 10 až 15 procent škod více než ve standardních měsících,“ říká Nela Maťašeje, mluvčí Direct.

„Vzhledem k povědomí lidí, že páchání trestné činnosti v nouzovém stavu je posuzováno orgány činnými v trestním řízení a soudy přísněji, jsme zaznamenali pokles těchto případů. V květnu a červnu s postupným uvolňováním se ale například počet podvodů u pojištěných aut vrátil k původním číslům a v 1. pololetí 2020 jsou opět v čele ostatních podvodů,“ poznamenává Michal Vlk, odborník na vyšetřování pojistných podvodů v Allianz pojišťovně.

Nejvíc se však pojištění lidé snaží obohatit tím, že navýší škodu za poničený majetek, nebo škodu fingují. Loni šlo o podvody za 401 milionu korun. A stejný trend zaznamenávají pojišťovny i letos.

„Kvůli vyššímu výskytu vichřic a bouřek někteří klienti, ačkoliv nebyli těmto živly zasaženi, uplatňují škody na střechách, oknech a dalších částech domů. Není výjimkou nárokování oprav, kdy po šetření pojistné události prokážeme, že objekt byl dlouhodobě ve špatném stavu, a to zpravidla i před počátkem pojištění. Uchráněné hodnoty jsou v takových případech v jednotkách milionů korun,“ říká Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Šetřené případy pojistných podvodů v roce 2019 Druh pojištění Počet případů Uchráněná hodnota (v tis. Kč) Meziroční změna Pojištění vozidel 3 848 341 240 131 % Pojištění majetku 1 400 401 161 78 % Pojištění odpovědnosti 826 225 513 67 % Pojištění osob 2 400 165 285 89 Celkem 8 474 1 133 199 87 % Zdroj: ČAP

Organizované skupiny mění strategii

„Posun jsme zaznamenali u podvodů páchaných organizovanými skupinami. Ty se dříve soustředily především na autopojištění, v poslední době se však přesunuly do oblasti úrazového pojištění,“ přibližuje nový trend Ivana Buriánková, mluvčí Generali Česká pojišťovna.

Narůstající počty podvodů v oblasti úrazového a životního pojištění potvrzuje i Česká podnikatelská pojišťovna. „Zpravidla se jedná o fingované úrazy, padělání lékařských zpráv, záměrné uvádění nepravdivých údajů o původu a rozsahu zranění či cílené prodlužování doby léčení,“ poznamenává mluvčí ČPP Renata Čapková.

„Klasickým případem je umělé prodlužování pracovní neschopnosti, během které už ale pojištění lidé vykonávají výdělečnou činnost, popřípadě vykazují přetrvávající následky, které jim papírově znemožňují výkon určitých aktivit, ale v praxi je normálně dělají,“ dodává Eva Svobodová, mluvčí UNIQA pojišťovny.

A jak reagují lidé, když jsou prokazatelně usvědčeni z pojistného podvodu? „Postoje se liší. Zpravidla svůj nárok stáhnou. Někteří se stydí a omlouvají, někteří se vymlouvají, že to mysleli jinak a bylo to špatně pochopeno. Další se jen zasmějí a konstatují, že to tedy nevyšlo, berou to jako sport. Záleží ale na tom, zda to jen ´zkusili´ jednorázově, nebo zda to berou jako ´příležitostnou šanci přivýdělku´ či zda jsou to soustavní podvodníci, kteří z toho chtějí mít živobytí. A podle této segmentace se také chovají při odhalení,“ popisuje Eva Svobodová.

Někteří se otevřeně přiznají, že jim šlo o peníze a řada lidí se uchyluje i k výhrůžkám, ohání se soudy, svým postavením i arogancí typu: „Víte, kdo já jsem a kde všude mám známé?!“

Očekává se nárůst pojistných podvodů

Se zhoršováním ekonomické situace se dá očekávat, že se lidé budou k podvodům více uchylovat. „V následujícím období by mohlo dojít k nárůstu pokusů o pojistný podvod,“ připouští Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

„Vzhledem k dopadům epidemie na společnost očekáváme po prázdninách možný nárůst fiktivních škod. Máme vytypované oblasti, kterých by se nárůst mohl týkat,“ dodává Milan Káňa, mluvčí Kooperativy.

„Obecně se dá říct, že pozorujeme jisté souvislosti mezi zhoršující se ekonomickou situací a nárůstem počtu pokusů o pojistný podvod, kdy se při zhoršující se ekonomické situaci lidé více pokouší o pojistné podvody,“ poznamenává Ivana Buriánková.

Jinými slovy – pojišťovny jsou na podvodníky připravené. Každá má své metody a umí rozklíčovat drobné podvody i velké případy, v nichž jde o vysoké částky.

Chytračí se v odpovědnostních pojistkách

A jak si zkoušejí někteří pojištění přilepšit v letošním roce? „Odhalujeme případy, kdy si lidé poškodí vlastní věc a aby mohli získat pojistné plnění, domluví se s někým ze svých známých, aby škodu nahlásil ze svého pojištění s tím, že ji zavinil. Častým znakem u těchto případů je použití jedné věci vícekrát nebo se opakují shodní viníci a poškození, pouze si u další pojistné události své role vymění,“ poznamenává Renata Čapková.

„Řešili jsme případ pána, který byl pojištěný u několika dalších pojišťoven. Snažil se uplatnit svoji odpovědnost za škodu se všemi a byl dohodnutý s poškozeným, že si peníze rozdělí,“ říká Nela Maťašeje.

„S pojistnými podvody z pojištění odpovědnosti občanů se setkáváme stále častěji. Lidé si rozbijí vlastní mobil, poškodí notebook nebo jen potřebují obměnu starého televizoru za nový, a snaží se získat na pořízení nových věcí peníze z pojišťovny a to právě z pojištění odpovědnosti,“ dodává Milan Káňa.

„Díky vyššímu výskytu vichřic a bouřek někteří klienti, ačkoliv nebyli těmto živly zasaženi, se nyní snaží uplatňovat škody na střechách a oknech. Není výjimkou nárokování oprav nemovitostí ve velmi špatném technickém stavu, kdy po šetření pojistné události prokážeme, že objekt byl dlouhodobě ve špatném stavu, a to zpravidla i před počátkem pojištění. Uchráněné hodnoty jsou v jednotkách milionů korun,“ přibližuje Petr Milata.

Pojistný podvod je stále větší riziko

V rozkrývání podvodů jsou pojišťovny stále úspěšnější a zkusit se obohatit pojistnou událostí, která je navýšená nebo fiktivní, je oproti předchozím letům velké riziko. Pro srovnání – zatímco v roce 2015 se pojišťovnám podařilo prokázat podvody za 624 milionů, loni to bylo za více než 1,1 miliardy korun.

„Při odhalování nově pomáhá úplná digitalizace. Například máme k dispozici fotografie všech havarijně pojištěných vozidel při sjednání pojištění a fotografie všech vozidel po škodě. Díky tomu jsme schopni snadno odhalovat typický pojistný podvod – násobné plnění za stejnou škodu. Digitalizace se projevuje i v okamžitém přístupu do externích databází. Podvodníci často netuší, že existuje databáze vozidel s totální škodou v minulosti. Pokud dojde ke škodě na vozidle, zjistíme, zda auto v této databázi je či není uvedeno. Pokud ano, automaticky se rozbíhá detailní vyšetřování a pokus o pojistný podvod je brzy odhalen,“ přibližuje Martin Podávka z pojišťovny Pillow.

Někdy sehrává v odhalení pojistného podvodu i náhoda. Nejpodstatnější roli však hrají schopnosti a zkušenosti vyšetřovatelů. „Máme vlastní tým expertů, kteří využívají svých znalostí, pozorovacího talentu, analytických schopností či léty získaného instinktu. Disponují navíc i technologickou podporou, jako jsou speciální programy pro správu či analýzu dat,“ říká Ivana Buriánková.

„Detektivové na náhody nevěří, spíše lze použít rčení – tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne,“ dodává odborník na vyšetřování pojistných podvodů Michal Vlk.

Podle pojišťoven jsou však Češi k pojistným podvodům stále hodně tolerantní, bez ohledu na to, že od roku 1998 jde o trestný čin. Za jeho spáchání může soud uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let nebo zákaz činnosti, propadnutí věcí anebo peněžitý trest.