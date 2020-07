Sedm tipů, jak se vyhnout nástrahám kyberzločinců a nepřijít o peníze

Na nové technologie a internet nahlížíme většinou jako na něco, co nám usnadňuje život a baví nás. Bezpečnost je přitom v dnešním online prostředí ohrožována mnoha způsoby. Internetoví piráti se však nezajímají jen o platby kartou. Používají důmyslné taktiky a mnohdy se vydávají za jiné organizace.

Ačkoli jsou kyberzločinci velmi vynalézaví a mají k dispozici pokročilou technologii, spoléhají především na to, že lidé často chybují. Obvykle se uživatele pokouší oklamat skrze mobilní telefony, zprávy a e-maily. Jak se před podvodníky na internetu chránit, ať už zrovna nakupujete nebo chatujete? Dodržujte sedm základních pravidel, aby měli mnohem menší šanci vám uškodit.

1. Nesdílejte osobní data s neznámými uživateli

Ve skutečném světě byste také neposkytli osobní informace nebo peníze komukoli, kdo vám zaklepe na dveře. To samé platí, když jste online. S nikým nesdílejte žádná data a nepřevádějte na nikoho peníze, pokud si nejste zcela jisti důvěryhodností příjemce. Nikdo by po vás správně neměl požadovat, abyste sdíleli informace o své kartě nebo osobní údaje přes e-mail nebo SMS zprávu. A už vůbec nikomu nesdělujte svá hesla.

2. Zjistěte si, s kým máte tu čest

Kdyby se někdo objevil u vašich dveří a představil se jako úředník nebo zástupce banky, pravděpodobně byste ho hned nepustili dovnitř, ale požádali jej o předložení nějakého průkazu. Na internetu to funguje obdobně. Většina finančních institucí nebo orgánů státní zprávy vám nebude jen tak zničehonic volat.

Buďte také na pozoru před žádostmi o poskytnutí daru od neznámých firem. Vždy se zeptejte na jméno a další informace o člověku, který vám volá, nebo si společnost vyhledejte, abyste se přesvědčili, že se jedná o skutečný subjekt.

Pokud například dostanete e-mail, ve kterém vás žádají o bankovní informace, neodpovídejte na něj, ale kontaktujte napřímo svou banku a žádost si u ní ověřte. Když dostanete e-mail s odkazem od známé společnosti, místo kliknutí na odkaz si vyhledejte jejich webové stránky. Pomocí těchto metod můžete převzít nad komunikací kontrolu a lépe se tak vyhnete případným nástrahám.

3. Zkontrolujte si zabezpečení používaného zařízení

Technologické firmy neustále vylepšují formy zabezpečení, aby vaše zařízení nebyla zneužita. Vždy si při vyzvání aktualizujte software a používejte nejnovější bezpečnostní technologii.

4. Dříve než kliknete, přesvědčte se

Pokud vám název firmy ani jméno odesílatele nic neříká, neklikejte na odkazy a nestahujte si přiložené soubory. Nesdílejte data ani se svými přáteli a rodinou, pokud si nejste naprosto jisti, že je to bezpečné. Můžete si pomoci tím, že bez klikání podržíte kurzor myši nad přiloženým odkazem. Obvykle se objeví adresa, na kterou vás bude odkaz směrovat. Můžete si tak ověřit, zda se jedná o věrohodnou stránku, nebo zda jde o něco úplně jiného, než se původně zdálo.

5. Pohlídejte si drobné detaily

Mnoho podvodných e-mailů a zpráv prozradí chyby v textu a nesrozumitelný jazyk. Dávejte si také pozor na drobné odlišnosti v adrese odesílatele a v odkazech. Například adresa „ecommerce.com“ není stejná jako „e-commerce.com“. Pokud se vám zdá, že je zpráva formulována ledabyle, nebo e-mail a odkazy vypadají podezřele, může se jednat o podvodný e-mail.

6. Na nic nespěchejte

Podvodníci na internetu se vás budou snažit zmást. Budou znít naléhavě, tlačit na vás a dají vám krátký čas na rozmyšlenou. Pokud nějaká nabídka zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, velmi pravděpodobně se bude jednat o podvod. Jakkoli to bude pro vás lákavé, vždy si nechte dostatek času na ověření a promyšlení.

7. Ověřte si zabezpečení obchodu

Ve skutečném světě je snadné odlišit, zdali obchod či budova vypadají podezřele a nebezpečně. V online světě to může být poněkud složitější a falešné webové stránky mohou vypadat zprvu věrohodně. Jednou z možností ověření je prohlédnout si webovou adresu a podívat se, zda začíná na „https://“. Písmeno „s“ v tomto případě označuje zabezpečené připojení.