Pojišťovna všechno srovná, nebo taky ne. Kdy se bude plnění bránit?

1. PENÍZE V HOTOVOSTI

Většina pojišťoven zaplatí náhradu za peníze, které jste měli doma v hotovosti. Ale jen do určité míry – pokud vám shoří igelitka s pěti miliony, budete mít smůlu. Standardně je limit pro náhradu 10 až 30 tisíc korun, záleží na pojišťovně i na zvoleném tarifu. Komerční pojišťovna pojištění tohoto rizika nenabízí vůbec, naopak ČSOB Pojišťovna, Generali Česká a Kooperativa znásobí částku, pokud byly peníze uložené v trezoru.

2. VĚCI V LEDNICI

Ne že by vám pojišťovna zaplatila oběd, když zapomenete v lednici naložené maso a ono se zkazí. Ale například v situaci, kdy jste na dovolené a mezitím se lednice porouchá či nastane dlouhodobý výpadek proudu, se může hodit pojištění pro případ poruchy chladicího zařízení. Pojišťovna pak zaplatí za potraviny, jež přišly k úhoně.

Opět zde platí limit, který se pohybuje od 10 do 30 tisíc korun ročně. V základní sazbě má toto pojištění Allianz, ČPP, Ergo a Komerční pojišťovna, u většiny ostatních ústavů lze riziko připojistit.

3. KOLO

Pokud vlastníte kolo, k němuž máte citovou vazbu, nejlepší by bylo přechovávat ho v ložnici či v obýváku. Tam je totiž relativně v bezpečí, a kdyby ho přece jen někdo ukradl, pojišťovna s tím nebude mít zásadní problém.

Když je kolo na balkoně či ve sklepě, podléhá limitům, které mohou být například kolem 5 000 za kus. Dobrá kola radíme připojistit i pro případ, že vám je někdo ukradne na cestách z nosiče na autě. Pojištění kol nabízí kupříkladu Direct - pojišťuje se konkrétní kolo, při pojistné částce 20 000 Kč zaplatíte 960 korun ročně.

4. VANDALISMUS

Krádež vloupáním (zloděj musel překonat nějaké překážky, nemohl do bytu vstoupit otevřeným oknem) bývá volitelnou součástí pojištění domácnosti.

Znamená to, že když chcete být proti tomuto riziku pojištěni, obvykle za to připlácíte.

Samostatnou kapitolou je vandalismus - někdo váš majetek poškodí, ale vlastně nic nevezme. Zde mnohdy pojišťovny uplatňují další limity, u ČPP je to u levnějšího tarifu 30 % pojistné částky. Komerční pojišťovna vandalismus hradí v tarifu Komfort, ale zaplatí jen za první nahlášenou škodu v daném roce.

5. VĚCI VE SKLEPĚ

Věci umístěné mimo pojištěnou domácnost jsou do jisté míry také chráněny. Musejí však být pod zámkem a pokud možno v prostorách, kam máte přístup jen vy (tedy ne kočárkárna ani společná prádelna v domě). Plnění pojišťovny limitují 10 až 30 procenty z celkové pojistné částky. Allianz stanovuje limit na 100 tisíc korun, s kvalitním zabezpečením však lze částku až zpětinásobit.

6. ŠPERKY, SBÍRKY A UMĚLECKÁ DÍLA

Cenu předmětů tohoto typu pojišťovny chápou podle takzvané ceny obvyklé. Zjednodušeně je to ta, za jakou danou věc pořídíte například v internetové aukci či bazaru.

Nepřihlíží se k emocionální hodnotě. Platí také, že za zničené či odcizené cennosti pojišťovny obvykle nevyplatí více než 20 procent z celkové pojistné částky. Pokud máte doma cenný obraz, měli byste ho už při sjednávání pojištění uvést zvlášť. Pak bude takzvaně připojištěn (jako věc zvláštní hodnoty), ale vám se tím také zdvihne cena pojistného.