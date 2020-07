Peníze zapomněla v bankomatu, poctivého nálezce odmítli v bance i na úřadě

Paní Dáša vybírala z bankomatu Fio banky tisícikorunu. Teprve druhý den, když se chystala v obchodě platit v hotovosti, zjistila, že má v peněžence jen pár mincí. A v tu chvíli jí to došlo, včera byla přece u bankomatu, vybírala tisícovku, pak jí zazvonil telefon, a ona odešla. Jenže bez peněz.

Vypravila se tedy do pobočky, snad má šanci zjistit, kde její peníze skončily, banka má jistě kamerové záznamy. Nebo možná měla štěstí na poctivého nálezce. A to opravdu měla. Dozvěděla se, že klient, který byl u bankomatu po ní, tisícovku našel a chtěl ji na pokladně odevzdat. Ale měl smůlu. Pracovnice banky jej odmítla s tím, že takový vklad nemůže přijmout, protože ho nemá jak zaúčtovat.

Doporučila mu ztráty a nálezy na městském úřadě. A tak se tam vydala i paní Dáša. Žádné takové oddělení ovšem úřad nemá, podobné případy prý ale řeší paní vedoucí. A včera skutečně řešila i nalezenou tisícovku - pán s bankovkou za ní byl, ale to není typický nález, hotovost přijmout nemůže ani ona i poslala ho na policii. Zda tam poctivý nálezce došel, to se naší redakci zjistit nepodařilo.

A co na to Fio banka? Standardní postup, který musí její pracovníci dodržet, je následující: „Seznámit nálezce se zákonnou úpravou, podle které je nutné nálezce odkázat na místní správu úřadu, případně přímo na Policii ČR,“ uvádí Róbert Komarovský z Fio banky.

Pokud by nálezce takto postupovat nechtěl nebo by byl těmito institucemi odmítnut, vrací se zpět na pobočku, kde vyplní protokol o nalezené hotovosti.

„Pracovník pobočky je povinen zjistit co nejpodrobnější informace – datum a čas, kdy došlo k nálezu a zda a kdy nálezce zrealizoval v bankomatu autorizovanou transakci. Tento popis nám pomůže rychleji dohledat majitele nalezené hotovosti,“ upřesňuje Komarovský. Ke konkrétnímu případu se zástupce banky nevyjádřil, co ale víme jistě, paní Dáša svou tisícovku nemá.

„Poctivému nálezci opravdu ze srdce přeji, aby si peníze hezky užil. Udělal, co mohl, a že nepochodil, za to vážně nemůže,“ shrnuje svůj příběh čtenářka iDNES.cz.

Zatajit nález je trestný čin

Tak jednoduché to ale není. Zatajit nález věci je v rozporu se zákonem. V případě částky vyšší než 5 000 Kč jde dokonce o trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

„Pokud by si náš “šťastlivec” nechal onu tisícikorunu, dopustil by se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,“ upozorňuje advokát Pavel Nastis, zároveň ale dodává, že i kdyby správní orgán takový přestupek skutečně projednával, uložil by malou pokutu, případně by od uložení sankce nejspíše upustil právě s ohledem na okolnosti případu.

Podle občanského zákoníku je každý povinen oznámit nález věci obci, na jejímž území byla věc nalezena. Zároveň ale, pokud byla věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. A tak nás samozřejmě zajímalo, jak by podobnou situaci řešili v jiných bankách.

Jak to řeší jinde

Pokud vybíráte z bankomatu, který zároveň slouží i pro vklad peněz, zajedou bankovky přibližně po 30 sekundách zpět do vkladomatu. Systém banku upozorní, že má ve vkladovém bankomatu více peněz, než by měla mít. „Pokud peníze zapomněl odebrat klient naší banky, banka jej na to upozorní a peníze mu připíše zpět na účet,“ vysvětluje Jana Karasová z Air Bank.

Pokud by ve vkladovém bankomatu zapomněl peníze klient cizí banky, pak musí podat reklamaci u banky, která mu vydala platební kartu. „Jeho banka nás pak kontaktuje a my peníze klientovi pošleme zpět, tedy peníze odešleme jeho bance,“ upřesňuje mluvčí Air Bank.

Výdejové bankomaty nejsou technicky přizpůsobeny na zadržení peněz, a neodebrané peníze zůstávají venku. O zapomenutých bankovkách se ale banky snaží aktivně klienty informovat. Například Česká spořitelna klientům, kteří si hotovost z bankomatu neodeberou, zasílá SMS zprávu.

„Pokud kdokoliv nalezne v bankomatu zapomenuté peníze, vždy doporučujeme, aby je předal pracovníkům nejbližší pobočky, nebo telefonicky kontaktoval naše klientské centrum,“ dodává Lukáš Kropík z České spořitelny.

Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni, aby zapomenuté peníze od nálezců převzali a zkontaktovali vlastníka karty. „Nálezce má samozřejmě možnost částku předat i na Policii ČR, ale pro urychlení celého procesu dohledání vlastníka je nejlepší obrátit se přímo na banku,“ doporučuje Lukáš Kropík.

U Raiffeisenbank se postup liší podle toho, zda na pobočce funguje pokladna. Pokud ano, pokladník prostředky příjme a vloží je na vnitřní účet, zároveň e-mailem informuje příslušná oddělení s potřebnou informací. Ale i v případě, že na pobočce není k dispozici pokladní místo, nalezenou hotovost pracovníci převezmou a dále řeší prostřednictvím agentury ve spolupráci s hlavním trezorem banky

A tento proces má nastaven Moneta: „Nálezce vloží nalezenou hotovost na pokladně naší pobočky, bankéř od něj zjistí potřebné údaje (umístění ATM, kde hotovost nalezl, datum a čas nálezu) a vydá mu pokladní lístek,“ říká mluvčí banky Zuzana Filipová.

„Pro identifikaci využíváme žurnál každého konkrétního bankomatu, tomu, kdo finance v bankomatu zapomněl, je hotovost připsána zpět na běžný účet a klienta o nálezu a přípisu částky informujeme.“ A pokud poctivý nálezce poskytne své kontaktní údaje, banka jej následně kontaktuje s poděkováním.