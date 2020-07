SPOČÍTÁNO: Kolik stojí ztráta dokladů? Záleží, jak moc na ně spěcháte

1. Občanský průkaz

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu neprodleně nahlaste, a to buď kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kterémukoliv matričnímu úřadu nebo Policii České republiky.

Tyto úřady zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení do informačního systému evidence občanských průkazů, následně je tato informace zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

„Může se totiž stát, že někdo váš občanský průkaz zneužije k trestné činnosti, například si vezme úvěr nebo koupí zboží na splátky, ale vy se pak můžete bránit a budete mít potvrzení, že vám v té době byl občanský průkaz odcizen nebo jste jej ztratili,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Na úřadě obdržíte Potvrzení o občanském průkazu a do 15 dnů musíte požádat o nový občanský průkaz.

POPLATKY: Správní poplatek činí 100 Kč a nový doklad vám bude vystaven nejpozději do 30 dnů. Pokud požádáte o vydání ve zkrácení lhůtě do 5 pracovních dnů, zaplatíte 500 Kč.

2. Cestovní pas

Ztrátu cestovního pasu rozhodně nepodceňujte a také ji nahlaste. „Hrozba zneužití je stejná jako u občanského průkazu, cestovní pas je považován za doklad totožnosti a je podle něj možné třeba i ověřit podpis,“ varuje advokát Pavel Nastis.

K vyřízení nového pasu potřebujete jen občanský průkaz, nepotřebujete ani fotografii, a pokud vás už fotili na novou občanku, zpravidla si fotku stáhnou online. Kromě toho úředník pořídí i vaše otisky prstů.

POPLATKY: Je jedno zda jste pas ztratili nebo vám skončila jeho platnost, za vydání cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 600 Kč, standardní lhůta pro vydání je 30 dnů. Za zkrácenou lhůtu do 5 pracovních dnů zaplatíte 3 000 Kč, do 24 hodin 6 000 Kč.

3. Řidičský průkaz

Řídit auto bez řidičského průkazu vás může přijít draho. Ať už je důvod, že nemáte řidičák u sebe, jakýkoli, dopouštíte se přestupku, za který vám policisté mohou na místě uložit pokutu až do výše 2 000 Kč.

O nový řidičský průkaz nemůžete žádat bez platného občanského průkazu, Potvrzení o občanském průkazu nestačí. Pokud ovšem máte cestovní pas, pak se můžete na úřad pro nový doklad vypravit. Žádost lze podat na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností v celé ČR, na stejném úřadě si ovšem nový doklad musíte i vyzvednout.

Na vyžádání vám vystaví náhradní řidičský průkaz, který ale platí jen na území ČR a jen do doby vydání nového řidičáku.

POPLATKY: Správní poplatek je v tomto případě 200 Kč, nový doklad budete mít nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti. Za žádost o vydání v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů zaplatíte 700 Kč.

4. Malý technický průkaz

Nemáte „malý techničák“ (Osvědčení o registraci vozidla) a tak si možná myslíte, že pokud u sebe bude mít „velký technický průkaz“, stačí to. Omyl, nestačí. VTP je něco jako rodný list auta a můžete jím prokázat, že jste auto neukradli a je opravdu vaše. „Velký technický průkaz není dokladem způsobilým k provozování vozidla, to je pouze Osvědčení o registraci vozidla,“ vysvětluje mluvčí Magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská. Sankce za jeho nepředložení jsou stejné, jako byste řídili bez řidičáku, pokuta na místě až do dvou tisíc, ve správním řízení až 2 500 Kč.

K vydání Osvědčení o registraci silničního vozidla je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v celé ČR. Tady by vám náhradní doklad občanského průkazu spolu s dokladem o nahlášení ztráty nebo odcizení od policie měl stačit. Samozřejmě k žádosti musíte přiložit technický průkaz silničního vozidla, tedy takzvaný velký technický průkaz.

POPLATKY: „Malý technický průkaz“ se vydává zpravidla na počkání za správní poplatek 100 Kč.

5. Zelená karta

Bez zelené karty nejezděte. „Nepředložení dokladu o povinném ručení se podle Zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla určuje jako přestupek a je možné uložit pokutu do výše 3 000 Kč,“ informuje mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Nová.

Vyřídit nový doklad je ovšem velmi jednoduché a ze všech dokladů asi nejjednodušší. Na vyžádání vám pojišťovna může doklad zaslat elektronicky a vy si jej sami doma na své tiskárně vytisknete. Od 1. července navíc už zelená karta nemusí být zelená. Od začátku letošních letních prázdnin podle evropské mezinárodní shody států zelenokaretního systému může být tento dokument vytištěný na bílém papíře.

POPLATKY: Nový doklad o povinném ručení je zdarma, ať už vám jej pojišťovna zašle e-mailem, poštou nebo si jej vyzvednete osobně na pobočce. V případě elektronického zasílání můžete mít potvrzení téměř okamžitě.

6. Bankovní karta

Ztrátu platební karty neprodleně nahlaste bance – prostřednictvím elektronického bankovnictví, call centra nebo osobně přímo na pobočce banky. Banka kartu zablokuje a od té chvíle už s ní nikdo nic nezaplatí, ani nevybere hotovost z bankomatu.

„Vydání nové karty nemusí být vždy zdarma, banka za vydání může požadovat poplatek v různé výši, záleží na jejich konkrétních podmínkách,“ říká poradce České bankovní asociace pro platební styk a kyberbezpečnost Tomáš Hládek. Pokud tedy potřebujete peníze, nezbývá než dojít na pobočku a vybírat na pokladně. „Podpisový vzor by měl stačit, ale banka má právo trvat na předložení osobního dokladu – tady pak stačí pas nebo i dočasný občanský průkaz. Výběr hotovosti ale může být bankou zpoplatněn,“ dodává poradce.