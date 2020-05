Banka v mobilu funguje už devět let. Co Češi nejčastěji využívají

Ve spolupráci s analytiky společnosti Scott & Rose a portálem Finparáda.cz jsme zmapovali aktuální situaci napříč tuzemskými bankami.

Banky hlásí, že na možnost ovládat svůj účet odkudkoliv přes mobilní zařízení si Češi postupně zvykli a počet uživatelů bankovních aplikací se rychle rozšiřuje. „Současná koronavirová pandemie výhody takového vzdáleného přístupu do banky nejen z domova, ale prakticky odkudkoli a kdykoliv, jen podtrhla,“ říká Michal Mošnička, analytik Scott & Rose.

Během koronavirové pandemie zaznamenala prudký nárůst zájmu o banku v mobilu například Česká spořitelna, její mobilní aplikaci George využívá už téměř 800 tisíc lidí, což je zhruba polovina uživatelů internetového bankovnictví George. A roste i počet přihlášení do mobilní banky – v průměru se klienti přihlásí 25krát do měsíce, zatímco do internetového bankovnictví je to zhruba jednou týdně.

Rovněž klienti Komerční banky se přihlašovali do banky v mobilu vícekrát, než bylo obvyklé před koronavirovou krizí. V únoru 2020 šlo o 10,5 milionu přihlášení a v dubnu jich bylo již 11,5 milionu. Prudký nárůst zájmu o své digitální bankovnictví zaznamenala také Equa bank. O 45 procent vzrostl počet běžných účtů otevřených online. Počet půjček, které si klienti zřídili prostřednictvím mobilní aplikace, vzrostl v posledních týdnech nouzového stavu o 40 procent.

Začátky mobilního bankovnictví v Česku

Která banka přišla s bankou v mobilu v podobě aplikace pro chytré telefony v Česku jako první? „Byla to Fio banka a stalo se tak v květnu 2011, kdy banka zprovoznila mobilní bankovnictví pro telefony značky Apple pro iPhony. Zařízení s Androidem přišly na řadu v srpnu,“ připomíná Zdeněk Bubák, analytik a šéfredaktor Finparády.cz.

Postupně přicházely s bankou v mobilu další banky a začaly vyvíjen i nejrůznější funkcionality. S chytrými telefony tak máme dnes pod kontrolou nejen své běžné účty, pomocí QR kódů můžeme hradit faktury a složenky, aniž bychom opisovali údaje, nebo třeba editovat trvalé příkazy. S bankou v mobilu lze uzavírat v některých bankách už i půjčky, nebo dokonce investovat. A samozřejmostí se stává také full-textové vyhledávání, které v roce 2017 nabízely čtyři banky, kdežto v roce 2020 již sedm bank.

Co banky do svých aplikací doplňovaly nejvíc Funkcionality/služby Počet aplikací v říjnu 2017 Počet aplikací v květnu 2020 Čtení QR kódu ze souboru (jpg, pdf apod.) 5 11 Založení spořicího účtu 0 4 Editace trvalého příkazu 5 9 Full-textové hledání 4 7 SEPA platba 3 5 Změna PIN kódu u karty 2 3 Žádost o nový úvěr 3 4 Zdroj: Scott & Rose

Mobilní aplikace získávají postupně další a další funkce. Dnes je možné pomocí banky v mobilu vyhledávat na mapě bankomaty a pobočky bank, provádět platby, nastavovat trvalé příkazy a inkasa. Banka v mobilu umožňuje rovněž zobrazení kurzů měn, správu karet a získávat další bankovní produkty online, kromě půjček a spořicích účtů například i cestovní pojištění.

„Z technologického zorného úhlu nejvíce mobilní bankovnictví získalo po zařazení přihlášení a schvalování transakcí pomocí otisku prstu nebo skenováním tváře, což samozřejmě bylo možné, až tyto funkčnosti umožnily samotné mobilní telefony,“ poznamenává Zdeněk Bubák.

Následující tabulka obsahuje přehled toho, které finanční produkty lze v jednotlivých bankách zřídit prostřednictvím mobilního bankovnictví nejčastěji a které zatím ne.

Jaké produkty lze sjednat přes mobilní aplikace bank Banka Spořicí účet Půjčka Kontokorent Kreditní karta Air Bank Ano Ano Ano Nenabízí Banka CREDITAS Ano Ne Nenabízí Nenabízí Česká spořitelna Ne Předschválení Ano Ano ČSOB Ne Ano Ano Ano Equa bank Ne Předschválení Před Nenabízí Fio banka Ne Ne Ne Ne Hello bank! Ne Ne Nenabízí Ne Komerční banka Ne Předschválení Podpis smlouvy Ano mBank Ano Ano Ano Ano MONETA Money Bank Ano Ano Ano Ano Raiffeisenbank Ano Předschválení Ano Ano Sberbank Ne Ne Ne Nenabízí UniCredit Bank Ne Ne Ne Ne Zdroj: Scott & Rose, květen 2020; KB/Kontokorent: žádost je nutná např. telefonicky nebo přes internetové bankovnictví, pak lze podepsat smlouvu připravenou ze strany KB přímo v aplikaci.



Nejvíce produktů lze aktuálně uzavřít z aplikace MONETA Money Bank, která umožňuje klientům prostřednictvím banky v mobilu rovněž aktivně investovat. V Raiffeisenbank a mBank mají klienti možnost uzavřít prostřednictví mobilního bankovnictví čtyři produkty a tři produkty je možné online sjednat u Air Bank, České spořitelny, ČSOB a Komerční banky.

Inovace a další funkcionality v roce 2020

Vývoj aplikací ale zdaleka nekončí, banky v nich pokračují i letos. V lednu 2020 Air Bank do své aplikace My Air zařadila žádost o bankovní mobilitu, tj. zrušení účtu v jiné bance a úkony s tím spojené, dále možnost otevření spořicího a dalšího běžného účtu a potvrzování online karetních transakcích pomocí mobilní aplikace. Ve stejném měsíci spustila Equa bank službu Apple Pay. A hned v únoru ji s touto službou následovala Banka Creditas. Equa bank od února umožňuje v mobilním bankovnictví provádět SEPA platby. Novinkami únor 2020 neskončil, protože Fio banka v tomto měsíci umožnila ve své aplikaci potvrzování plateb kartou na internetu (pouze ve smartbankingu pro iOS).

Březen 2020 přinesl možnost zřízení účtu pro děti MůjÚčet Junior nebo pojištění Merlin Junior v Mobilní bance od Komerční banky. Dalšími novými funkčnostmi v této aplikaci je doporučení bankovního poradce klienta, které lze zaslat e-mailem, SMS a přes WhatsApp nebo Viber. Doporučovat je možné jak s Androidem, tak s iOS.

V dubnu inovovaly své mobilní bankovnictví Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Raiffeisenbank spustila služby Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay a do své aplikace doplnila komunikační centrum, složku dokumentů a RB směnárnu, která klientům umožňuje směňovat peníze mezi měnovými složkami účtu zvýhodněným kurzem. UniCredit Bank v dubnu nabídla přihlášení prostřednictvím Face ID, upravila přehled plateb a vylepšila detaily o běžných a úvěrových účtech a kreditních kartách.