Průzkum ministerstva odhalil řadu mezer ve finančních znalostech Čechů

V praktickém testu, ve kterém měli Češi vybrat ze tří variant nejvýhodnější úvěr, propadla většina lidí. Nejvýhodnější půjčku dokázala určit jen necelá čtvrtina dotazovaných. Celkem 52 % testovaných by zvolilo dražší úvěr a dalších 24 % lidí neumělo odpovědět. Význam zkratky RPSN (roční procentní sazba nákladů) je totiž pro Čechy stále velkou neznámou.

Tuto neznalost potvrzuje i další průzkum, který provedla ČSOB. „Význam zkratky RPSN zná přibližně 40 % dospělé české populace, nicméně stále většina Čechů neví přesně, co tato zkratka znamená,“ říká David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně.

„Varovná je dlouhodobá neznalost důležitého ukazatele nákladovosti úvěrů RPSN, se kterým si rozumí pouhá pětina občanů. Je to jasným signálem, kam zacílit úsilí ve finančním vzdělávání,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ostatně prověřte své znalosti a zvolte z následující úvěrové nabídky nejvýhodnější půjčku. Jde o porovnání úvěrů ve výši 10 tisíc korun se stejnou dobou splatnosti.



Vyberte nejvýhodnější úvěr ze tří možností Úvěrová nabídka Úvěr A Úvěr B Úvěr C Výše úvěru 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Doba splatnosti 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců Úroková sazba 15 % 6 % 8 % RPSN 16,2 % 16,6 % 17,8 % Celkem na úrocích zaplaceno 830 Kč 330 Kč 440 Kč Měsíční anuitní splátka 903 Kč 861 Kč 870 Kč Poplatek za vedení účtu

40 Kč/měsíc 40 Kč/měsíc Poplatek za sjednání smlouvy

50 Kč

zdroj: průzkum Finanční gramotnost 2020



Znáte správnou odpověď? Pokud jste vybrali variantu A, v úvěrech se vyznáte. RPSN je v tomto případě nejnižší (16,2 %), což znamená, že je úvěr nejlevnější. Tři čtvrtiny lidí však neumí ukazatel RPSN vůbec použít.



Vytloukání klínu klínem stále přetrvává

Dobrá zpráva ovšem je, že v Česku roste povědomí o riziku spojeném s úvěrem. Potvrzuji to i zkušenosti odborníků z Poradny při finanční tísni. „Lidé si mnohem více uvědomují, že úvěr něco stojí a jeho nesplacení vede k velkým životním problémům. Situace se zlepšila hlavně u mladších ročníků a seniorů díky vzdělání a edukaci. Naopak u lidí dlouhodobě předlužených s nižšími příjmy vidíme neznalosti stále,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Předlužení lidé přitom stále řeší své finanční problémy tím, že si vezmou další půjčku. „Takzvané vytloukání klínu klínem jako největší chyba vedení vlastních financí přetrvává. Málokdo si umí další úvěr odříct, když je ta možnost odsunout prodej majetku nebo bankrot. Obojí nevypadá ani v rodině ani u známých dobře. Tady nastupuje i odpovědnost poskytovatelů úvěrů a jejich dodržování zákonů,“ poznamenává David Šmejkal.

I dlužníci by se však měli chovat odpovědně. Realita je však taková, že dva ze tří klientů Poradny při finanční tísni vyhledají odbornou pomoc až po čtyřech letech vršení problémů a dalších dluhů. „Skutečným okamžikem zlomu bývá první exekuce nebo impuls z blízkého rodinného okolí. Přesto se nejčastější celkové zadlužení našich klientů pohybuje okolo 300 tisíc korun,“ dodává Šmejkal.

„Kreditka“ a „debetka“ se stále plete

A kde vidí odborníci další mezery ve finanční gramotnosti Čechů? „Myslím, že lidé málo rozlišují mezi debetní a kreditní kartou a dokonce si myslím, že i díky této určité neznalosti je právě kreditní karta produkt, který má ze strany klientů nevyužitý potenciál,“ říká Jan Sadil, člen představenstva ČSOB. Průzkum mezi dospělou populací napříč Českem mu dává za pravdu.

Kreditní kartu využívá nyní přibližně pětina (22 %) Čechů. Je to mírně více než před pěti lety, kdy ji využívalo 19 % dospělé populace. I když si již lidé uvědomují, že není karta jako karta, rozdíl mezi kreditní a debetní kartou ve skutečnosti dokáže popsat 56 % občanů. Ti, kdo ji využívají, již většinou umí s kreditkou zacházet, protože splatí závazek vždy nebo obvykle v bezúročném období a půjčí si tak peníze zadarmo. Ovšem 9 % uživatelů kreditních karet splatí půjčené peníze až po uplynutí bezúročného období a hradí tak velmi vysoký úrok.



„Naši klienti spadají do skupiny těch méně zkušených. Jak se má používat kreditní karta znají jen velice matně. Kreditku používají spíš jako výpomoc v případě nouze a zdroj dalšího dluhu. Mají jen povrchní představu, jak se kreditka skutečně splácí a kolik stojí porušení pravidel splácení. U těchto lidí funguje kreditka jako vysavač. Když je úvěrový limit vyčerpán nadoraz, dlužníci často splácí alespoň něco, aby o kartu nepřišli a mohli si zase něco vyčerpat v budoucnu,“ přibližuje Šmejkal z Poradny při finanční tísni.



Běžný účet v bance má už 90 % Čechů

Mezery ve finančních znalostech mají Češi i v pojištění vkladů uložených v bankách. Stejně jako v roce 2015, jen malá část Čechů (16 %) správně ví, že vklady v bankách jsou pojištěny na 100 % do částky 100 tisíc eur, tedy v přepočtu do výše 2,66 milionu korun. Podobně velká část lidí (15 %) sice ví, že se jedná o 100 % vkladů, ale myslí si, že jen do částky 50 tisíc eur.

Obrovský posun však od roku 2010 nastal v Česku ve využívání bankovních účtů. Dnes ho má zřízený a aktivně ho využívá již 90 % Čechů, zatímco před deseti lety to bylo 67 % lidí. Výrazně vzrostlo i využívání spořicích účtů, na který ukládá peníze 56 % domácností, zatímco před 5 lety to bylo 32 % a před deseti lety dokonce jen 23 % domácností.

Obrovský boom nastal v Česku během deseti let i ve využívání internetového bankovnictví. Pro srovnání – v roce 2010 jej využívala třetina obyvatel, v roce 2015 polovina a nyní tři čtvrtiny dospělé populace. „Myslím si a tento průzkum to potvrzuje, že obecně se finanční gramotnost zlepšila a zlepšuje. V oblasti běžných účtů a internetového bankovnictví je to jasně viditelné,“ říká Jan Sadil.

„Jednoznačně pozitivním zjištěním je masivní rozvoj užívání internetového bankovnictví v posledních pěti letech. Současná situace kolem šíření koronaviru jasně ukázala, že digitální řešení nejen v bankovnictví mohou být zcela klíčová, a to jak z pohledu usnadnění a vyššího komfortu práce, tak při ochraně zdraví občanů,“ uzavírá ministryně financí Alena Schillerová.



Další fakta z průzkumu MF ČR V roce 2020 využívá nějakou formu pojištění 66 % domácností, v roce 2015 to bylo 37 %.

Penzijní připojištění či důchodové spoření využívá 51 % domácností.

Hypotéku má 15 % domácností, 12 % využívá nezajištěný spotřebitelský úvěr, 22 % používá kreditní kartu.

Kolektivní investování využívá 10 % domácností, v roce 2015 to byla pouze 2 %, ale pouze 5 % lidí v posledních 12 měsících investovalo do akcií nebo podílových listů.

Nápadně výhodnou nabídku na investování by využilo 51 % Čechů, 35 % osob si uvědomuje, že nabídka může být nereálná a potenciálně nebezpečná.

Celkem 38 % lidí neví, že investiční životní pojištění je produkt propojující pojištění s investováním. Zdroj: průzkum Finanční gramotnost 2020, pro MF ČR zpracovala v lednu společnost ppm factum research

Jak tedy nepřicházet zbytečně o peníze a umět si vybrat nejvýhodnější produkt? Odborníci doporučují řídit se několika osvědčenými radami: