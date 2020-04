Nabourali jste nebo potřebujete povinné ručení? Co se dá vyřídit na dálku

Martin Podávka z pojišťovny Pillow popisuje: „Výjimkou nejsou případy, kdy klient ráno ,ťukne‘ svoje auto, dopoledne stihne škodu telefonicky nahlásit pojišťovně, odpoledne nafotí vozidlo s likvidátorem na dálku a večer dostane vyčíslenou výši škody a může se rozhodnout pro výplatu rozpočtem. V takovém případě obdrží druhý den peníze na svůj účet.“



Sci-fi? Nikoli, v případě „jednoduchých“ nehod již nějakou dobu realita. Likvidace v rámci tří až čtyř pracovních dní je standardem i u jiných pojišťoven. A v době rizika pandemie naprosto bezpečná cesta.

Technik přijede s rouškou

Pojistné aplikace v praxi Získáte snadno přehled o svých smlouvách (tedy pokud jste věrnými klienty jednoho ústavu).

Pojišťovna vám včas připomene, že máte zaplatit další pojistné, máte po ruce i platební údaje, QR kod nebo proklik na platební bránu.

Můžete změnit osobní údaje, třeba když se přestěhujte, vdáte...

Můžete požádat o zelenou kartu, když ji ztratíte.

Můžete nahrát dokumenty potřebné k vyřešení pojistné události.

Pokud vaše pojišťovna vypočítává platby podle ročního nájezdu, lze přes aplikaci aktualizovat stav tachometru.

Dají se uzavírat nové smlouvy, které potřebujete.

Každá nehoda nepatří do kategorie těch jednoduchých – vyšetřuje se, kdo je opravdu viník, či pojišťovna nabude porovnáním popisu nehody a fotodokumentace dojmu, že všechno nebylo tak, jak klient popsal.

„Pokud je potřeba návštěva mobilního technika, ten samozřejmě dodržuje přísná hygienická opatření,“ uklidňuje Václav Bálek z Allianz. Technik přijde s rouškou a pochopitelně bude vyžadovat, abyste ji měli také, i když budete třeba u vás doma.

Nela Maťašeje z Directu doplňuje, že technik se s klientem vždy předem spojí telefonicky, a pokud je to možné, naviguje ho ke správnému nafocení poškozeného automobilu tak, aby osobní prohlídka nutná nebyla.

Pojišťovna k tomu účelu má i speciální aplikaci Nafoť to a jeď, která funguje v Androidu i iOS a kde je vše podrobně popsáno i pro fotografy laiky.

Podobně postupuje i pojišťovna Pillow, která má systém zpracovaný ještě sofistikovaněji: klient klikne na link v esemesce, kterou dostal od pojišťovny. A díky tomu se dostane do webové aplikace, kde povolí využití fotoaparátu svého telefonu. V tu chvíli likvidátor skrz telefon vidí klientův poškozený vůz a pomocí reproduktoru v telefonu mu říká, co a jak fotit.

Vytvořte si účet u pojišťovny

Ať už využijete aplikaci na webových stránkách pojišťovny, nebo tu v chytrém telefonu, zjednodušíte si pojistný život. A pojišťovny ocení vaši elektronickou aktivitu i slevami. Aktuálně například Česká podnikatelská pojišťovna při sjednání povinného ručení přes internet přizná mimořádnou slevu 25 procent.

Chatbota jménem Leo využívá zase Generali Česká pojišťovna – jeho pomocí obdržíte unikátní link a nahrané dokumenty jsou okamžitě přiloženy přímo do spisu likvidátora.

V Kooperativě zvládají likvidátoři s klientem komunikovat přes Whatsapp, lze tak též předat i podklady.

Chcete novou smlouvu?

Spočetli jste si, že by pro vás bylo výhodnější přejít s pojištěním k jinému ústavu? Není to žádný velký problém. Vypovíte původní smlouvu, vyplníte formulář na webu či v aplikaci, doplníte přílohy (u havarijního pojištění například fotografie vozu), pak odkliknete, zaplatíte přes internetové bankovnictví nebo kartou a jste pojištěni.

Potvrzení o tom, že je pojištění platné, obdržíte e-mailem včetně veškeré potřebné dokumentace. Pokud snad nemáte internet, vše se i při uzavírání smluv dá zařídit telefonicky.

Kde uzavřete smlouvu hned

Když kupujete auto od původního majitele a chcete s ním hned odjet, potřebujete mít hned také vlastní povinné ručení. Které pojišťovny ho umějí sjednat na dálku a na počkání?

ALLIANZ: Lze sjednat pojistku na webu či telefonicky, e-mailem získáte potvrzení obratem, podmínkou platba do deseti dní.

ČSOB: Nelze, na internetu je možné sjednat pojištění s počátkem platnosti až další den.

ČPP: Lze prostřednictvím klientského centra, je potřeba úhrada bezhotovostním převodem.

DIRECT: Na webu či v aplikaci, platba online kartou.

Generali Česká: online na webu, dokumenty přijdou obratem e-mailem.

KOOPERATIVA: Sjednání online, platba kartou, doklady přijdou obratem do e-mailové schránky.

PILLOW: Lze sjednat online, vyznačí den, ale i čas sjednání. Doklady dostanete obratem e-mailem, platba nutná do sedmi dní.

SLAVIA: Online na webu, dokumenty přijdou obratem e-mailem.

UNIQA: Online či přes call centrum, smlouva vzniká zaplacením (kartou přes platební bránu).