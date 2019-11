Má platit pokuty za auto, které prodal. Jak se bránit?

Letos na jaře pan Zdeněk prodával auto. Hned první zájemce souhlasil s inzerovanou cenou, auto si prohlédl, projel se v něm a líbilo se mu. A tak si plácli, sepsali kupní smlouvu, bez problémů proběhlo předání peněz i vozu. Domluvili se, že přepis automobilu na nového majitele zajistí kupující, pan Zdeněk k tomu předal notářsky ověřenou plnou moc a tím měl vše za uzavřené.

Jenže před pár dny mu domů poštou přišla úřední obsílka. Magistrát s ním zahajuje správní řízení, protože neuhradil dvě pokuty za dopravní přestupky. „Zjistil jsem, že jsem překročil povolenou rychlost, ovšem v obci za Ostravou, kde jsem nikdy nebyl. A parkoval jsem v místě, kde je parkování zakázáno, ovšem s autem, které jsem prodal,“ podivuje se pan Zdeněk. Že by omyl dopravní policie či úředníků? Nic takového, jen kupující auto nepřepsal, a tak je v registru jako vlastník stále zapsán původní vlastník. „Jsem povinen pokuty zaplatit? A můžu ještě auto přepsat sám?“ ptá se čtenář.

Za přestupky odpovídá ten, kdo je zapsán v registru

Zákon hovoří jasně. Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích a pokud tuto povinnost nedodrží, dopouští se přestupku. Za provozovatele se přitom považuje vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru vozidel.

„V případě prodeje vozidla je nutné provedení řádné změny zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel, neboť pokud k zápisu změny vlastníka (provozovatele) nedojde, pak prodávající sice nemusí mít vozidlo ve své faktické dispozici, ale nadále může být veden jako provozovatel daného vozidla a tím se vystavuje riziku spáchání přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy tato odpovědnost je objektivní, nezkoumá se tedy zavinění,“ vysvětluje mluvčí Magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská.

Samotná změna vlastnictví bez následného nahlášení v registru vozidel tedy nezprošťuje provozovatele vozidla jeho odpovědnosti, přestupek se totiž posuzuje dle data, kdy byl spáchán, a výpisem z registru vozidel se prokazuje, kdo byl v době jeho spáchání provozovatelem vozidla.

„Pan Zdeněk by se pokutám ubránil pouze tak, že by označil pachatele přestupků, tedy toho, kdo špatně zaparkoval a kdo jel rychle. To ale není reálně v jeho možnostech, protože neví, kdo vozidlo v tu danou chvíli řídil a kdo se přestupku dopustil. A protože je v registru stále zapsán jako vlastník, nezbývá mu, než pokuty zaplatit,“ shrnuje advokát Pavel Nastis. Za přestupek by pan Zdeněk neodpovídal, kdyby již alespoň byla podána žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel, ani k tomu ale v tomto případě nedošlo.

K přepisu vozidla je nutná evidenční prohlídka

Je tedy docela možné, že dokud nebude auto přehlášeno v registru, budou chodit další pokuty. A to ještě zdaleka není všechno. Nepřehlášení vozidla na nového vlastníka v zákonné lhůtě do 10 pracovních dní od prodeje je přestupek, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. A jestliže kupující neplatí povinné ručení, bude panu Zdeňkovi časem určitě doručena výzva České kanceláře pojistitelů k zaplacení příspěvku do Garančního fondu ČKP.



Co je potřeba k přepisu vozidla osobní doklady obou smluvních stran



velký technický průkaz



malý technický průkaz



platná zelená karta



protokol o evidenční kontrole



doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu



úhrada správního poplatku ze přehlášení vozidla ve výši 800 Kč Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

To se dá vyřešit. „Pokud vymáháme příspěvek nepojištěných řidičů a ten nám doloží přes webový formulář nebo osobně kupní smlouvu, řízení zastavujeme,“ říká mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Nová. Když ovšem s nepojištěným autem někdo způsobí nehodu, vymáhání škody půjde za majitelem vozu, který je zapsaný v registru.

S přepisem auta to dnes bude složitější. Pan Zdeněk má ještě docela dobrou pozici v tom, že má v roce kupní smlouvu, ale ani to mu stačit nemusí. „Takzvané „polopřevody“ nejsou možné a bez součinnosti kupujícího nelze docílit odhlášení pana Zdeňka z evidence provozovatelů silničních vozidel. K zápisu změny provozovatele vozidla je totiž nutný protokol o evidenční prohlídce, tj. s vozidlem se musí zajet na stanici technické kontroly,“ upozorňuje advokát.

Určitá šance tady ale přece jen ještě je. „Pokud již došlo k situaci, že nový vlastník vozidlo na základě plné moci nepřevedl, měl by jej původní vlastník k tomuto úkonu prokazatelně vyzvat, nejlépe písemně, doporučeným dopisem, kdy mu stanoví lhůtu pro převod vozidla,“ doporučuje Andrea Vojkovská.

Jestliže v dané lhůtě k převodu nedojde, může pan Zdeněk oslovit registrační místo, kde doloží veškerou písemnou dokumentaci (kupní smlouvu, kopii doporučeného dopisu, doklad o zaslání apod.) Podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bude zahájeno řízení, v rámci kterého registrační místo vyzve nečinnou stranu k převodu vozidla a pokusí se tak narovnat vzniklý stav.

„Pokud se však nový majitel nedostaví, nekomunikuje s úřadem, popřípadě výzvy nepřebírá, je řízení v zákonné lhůtě ukončeno. Po tomto řízení má původní majitel možnost obrátit se na soud, který určí vlastnictví vozidla a případně i odpovědnost za spáchané přestupky,“ shrnuje mluvčí.

A tak pokud se nechcete dostat do podobných problémů, ihned po prodeji auta proveďte evidenční kontrolu vozidla, která je k převodu nezbytná, na kterékoli STK. Poté společně s novým majitelem navštivte kterékoliv registrační místo a vozidlo převeďte.