Zloději denně ukradnou osm aut. Poradíme vám, jak to své ochráníte

Celkově počet ukradených aut klesá, přesto jich loni bylo 3 052. Bohužel se příliš nemění počet vykradených aut, proti čemuž v podstatě není obrana. Možnosti zabezpečení auta proti odcizení jsou však mnohem lepší než před deseti lety.

Část ochrany na sebe berou i automobilky. Zásadním momentem pro zloděje je totiž auto nastartovat, aby s ním mohl odjet. Imobilizér je standardní součástí startovacího klíčku už mnoho let. S tím, jak se rozšířilo bezklíčové odemykání a startování, zloději přišli na způsob, jak pomocí elektronického zařízení zesílit signál z klíče nebo startovací karty, které měl majitel odložené třeba v předsíni domu. Signál zesílili, auto tak vzdáleně otevřeli a nastartovali. Nově proto automobilky začínají vybavovat klíče senzorem, který automaticky vypíná vysílaný signál, pokud nedojde k pohybu klíče po dobu zhruba 15 minut. Aktivuje se znovu, až když vysílač zaregistruje pohyb klíče. Má ho třeba Škoda Karoq.

Dokonalá ochrana neexistuje. Jak to ale zlodějům co nejvíc zkomplikovat? Ideální je kombinace několika zabezpečovacích prvků:

1. Mechanické zabezpečení

Paradoxně skoro nejúčinnější je nejstarší způsob mechanického zabezpečení. Před 20 lety bylo běžně vidět na ulici auta s tyčí na volantu nebo na řadicí páce. Někdo používal i „botičku“ na kolo, podobnou té policejní. Dnes už jsou tyto systémy vidět méně než dřív, ale jsou nejlevnější a fungují nejlépe proti náhodným zlodějům. Překonat takovou překážku sice zlodějům trvá jen pár minut, ale většinou je taková drobná komplikace odradí předem. Raději si vyberou nezabezpečené auto, které stojí hned vedle. U drahých aut kradených na zakázku to ale smysl nemá a složitě obotičkovávat prolezlou felicii by působilo směšně. A popravdě – i když jde jen o pár pohybů navíc, které lze snadno zautomatizovat – pro řidiče je to prostě nepohodlné.

Komfortnější variantou je zámek řadicí páky, naopak zámky na pedály jsou sice také funkční, ale opravdu nepohodlné i pro samotného řidiče. U zamykání zpátečky jen pozor na to, že pokud chce zloděj vaše auto jen natáhnout na návěs, stačí mu (u mechanické převodovky) prostě vyšlápnout spojku.

A klasikou je také vypískování či vyleptání kódu na skla automobilu – krádeži to nezabrání, leč odstrašující moment to je – zloděj by si přidělal spoustu zbytečné práce, o kterou nestojí.

NA KOLIK TO PŘIJDE: Tyč na volant seženete v internetových bazarech od 150 korun, botičku za přibližně devět stovek. Zámek řadicí páky začíná na pěti tisících. Vypískování skel pořídíte do 2 000 korun.

2. Alarm

Před několika lety to byl podvečerní kolorit - uuuuuuuuuuuú uuuuuuuú. Zvláště na sídlištích, kde parkují pod okny stovky aut, to bylo „radostné“. Stačilo, když kolem rychle projel jiný vůz nebo se karoserie dotkl chodec, který se proplétal mezi parkujícími vozy. Houkání alarmu už v podstatě nikdo nevnímal. A tak alarm není to, co by řidiči k zabezpečení svých aut úplně nadšeně využívali.

Podobně jako u zamykání volantu však platí – když auto začne houkat, náhodný zloděj své činnosti nejspíš nechá. „Když je alarm dobře nainstalovaný, rozhodně nebude rušit sousedy při náhodném dotyku, to byl problém nejlevnějších alarmů v kombinaci s neodbornou instalací,“ vysvětluje autoelektronik Martin Benák.

A pozor. Alarm nemusí být jen nesnesitelné houkání, dokonce nemusí houkat vůbec. Může vám třeba poslat esemesku, že se s autem něco děje. Nebo ve chvíli, kdy detekuje náraz, náklon či neoriginální manipulaci se zámkem, může zafungovat jako imobilizér.

NA KOLIK TO PŘIJDE: Cena začíná na 5 000 korunách i s montáží.

3. Vypínač

Která auta se nejvíce kradou Počet podle značek (2018) Škoda: 1142 Volkswagen: 450 Ford : 281 BMW: 212 Mercedes: 202 Audi: 187 Renault: 186 Peugeot: 159 Fiat: 116 Opel: 105 Citroën: 80 Zdroj: policejní statistiky

Rovněž jedna z „oldschool“ metod, ale také vcelku účinná. Zabraňuje tomu automobil nastartovat, protože vypíná startér, případně napájení benzinového čerpadla. Podobně jako mechanické zabezpečení zabrání především náhodným krádežím. Řidič ale nesmí zapomenout vypínač pokaždé aktivovat.

Skrytý vypínač je možné v autě umístit kdekoli, takže se nemusíte bát, že zloděj otestuje tři místa, kam se nejčastěji dává, a má vyhráno. Klidně může být v kufru auta či pod zadní sedačkou.

Ovládání tlačítka by však mělo být pro řidiče pohodlné a nemělo by být nápadné ani pro okolí – když bude muset šofér po každé jízdě předvést u zadní sedačky tělocvičnou sestavu, brzy bude mít pozorující zloděj o místě vypínače jasno.

NA KOLIK TO PŘIJDE: Montáž skrytého vypínače stojí zhruba 1 500 až 2 000 korun.

4. GPS systém

Do auta se namontuje GPS jednotka doplněná o různá čidla, která nejen informují majitele, že bylo jeho auto otevřeno, ale dokážou auto pak i lokalizovat. V zastavěné oblasti s přesností na desítky metrů, v otevřené krajině zhruba na kilometr.

Dnes se GPS lokátory nepoužívají ani tak jako prevence krádeže, ale firmy jeho pomocí kontrolují zneužívání služebních aut. To však neznamená, že v případě krádeže není účinným pomocníkem. Opět však platí, že důležitá je poctivost montáže: lokátor, který je dostupný při otevření přihrádky u spolujezdce, je k ničemu. Zloděj ho urve, vyhodí a je po vyhledávání. „Dobře instalovaný lokátor by měl být ideálně ukrytý co nejhlouběji ve vnitřnostech vozidla, tak aby jeho montáž (i demontáž) zabrala třeba dvě hodiny,“ doporučuje Martin Benák.

NA KOLIK TO PŘIJDE: Stojí od 6 000 korun výš.

5. Satelitní vyhledávání

Nejdražším způsobem zabezpečení je satelitní vyhledávání. To má přesnost pouhých několik metrů. Systém je napojen na bezpečnostní agenturu, která ve spolupráci s policií okamžitě vyráží ukradené auto hledat. Dražší řešení to kombinují i se systémy elektronického blokování vozu. Způsob montáže je obdobný jako u GPS.

Mnohdy stačí, když je auto označeno samolepkou o tom, že je nějakým tím Defend Lockem či Medvědem chráněno, a zloděje to odradí. Taková označení však pochopitelně zabezpečovací firmy nerozdávají na potkání.

NA KOLIK TO PŘIJDE: Připravte si desetitisíce korun plus pravidelný roční poplatek bezpečnostní agentuře.

6. Kombinované elektromechanické zabezpečení

Jedním z nejnovějších a poměrem cena/ výkon nejlepších systémů je slovenský VAM. Ten dokáže zablokovat až šest elektrických či mechanických součástí v autě. Blokuje některé elektronické funkce, zasáhne ale i mechanicky například pedál spojky nebo plynu. Zlodějům pak nepomůže ani použití duplikátu klíče, výměna spínací skříňky, výměna řídicí jednotky nebo zesílení kódu dálkového ovladače. Firma se chlubí tím, že z 6 000 vozů, které ho mají, nebyl ukraden ani jeden.

NA KOLIK TO PŘIJDE: Stojí zhruba 8 000 korun.