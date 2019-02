Kdo nemá povinné ručení, musí zaplatit příspěvek do fondu

Jak se stane z člověka neplatič povinného ručení? Celkem snadno. Třeba kvůli postoji: „Povinné ručení nemám zapotřebí, jezdím málo a opatrně, takže nehodu nezpůsobím. Je to drahé a nemám na to.“ To je však chyba. I u drobné nehody se škoda snadno vyšplhá na desetitisíce, a když bude někdo zraněn, viník se nedoplatí.

Častější než úmysl však bývá administrativní pochybení. Ačkoli se chyba může stát i na úřadě, spíš si ji způsobí majitel vozu sám. Tím, že auto neodhlásí z registru, když ho prodá, zničí nebo mu auto ukradnou. Závěr je jednoduchý, ať už o auto přijdete jakýmkoli způsobem, vždy ho musíte odhlásit. Úkon zvaný „zánik vozidla“ je bez poplatku a vyřizuje se na obecním úřadu s rozšířenou působností. Nestačí jen přijít a zánik auta ohlásit, budete potřebovat kupní/prodejní smlouvu, potvrzení od policie o krádeži či potvrzení o ekologické likvidaci vozu.

Nejezdíte? Uložte značky do depozitu

Pokud autem vůbec nejezdíte a ani v nejbližší době jezdit nebudete, můžete ho na úřadě uložit do takzvaného depozitu. Tedy nikoli automobil samotný, jen registrační značky. Jednorázový poplatek činí dvě stě korun. Vůz může v depozitu setrvat rok a půl (tj. 18 po sobě jdoucích měsíců) a po tuto dobu s ním nesmíte jezdit. Před vyzvednutím značek z depozitu zkontrolujte platnost technické kontroly, případně zařiďte novou a sjednejte si povinné ručení. Budete totiž potřebovat zelenou kartu.

Oproti ustálené domněnce nemusíte auto odstavovat z pozemní komunikace. „Auto například u chodníku stát může, i když je v depozitu. Podmínkou však je, že je v náležitém technickém stavu. Nesmí jít o vrak, který je zjevně technicky nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla,“ vysvětluje advokát Michal Dlabola.

Pozor by si měli dát příbuzní majitele auta, který zemřel. Než se vyřídí dědické řízení, je třeba povinné ručení platit. Dědici by se měli domluvit, kdo se o to postará.

Příspěvek do fondu je dražší než povinné ručení

Garanční fond slouží k tomu, aby měl kdo zaplatit škodu, kterou způsobí nepojištěný řidič. Nepomůže v případě, kdy je řidič neznámý a odjede z parkoviště, kde vám při otáčení promáčkl dveře.

Když viník od nehody ujede, dostane poškozený peníze z garančního fondu, jen pokud došlo k újmě na zdraví. Fond tak poslouží hlavně tehdy, když je řidič známý, ale nepojištěný. Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která fond spravuje, způsobenou škodu uhradí (aby poškozený dostal, co mu náleží). Peníze pak bude následně vymáhat po viníkovi, který zaplatí třetinu nákladů až do částky tři sta tisíc korun.

Otázka pro Vladimíra Krejzara z České kanceláře pojistitelů Co dělat, když mi napíšete, že mám příspěvek platit, a já si nejsem vědom toho, že bych měl nějaké nepojištěné auto? Pokud máte pocit, že jste výzvu obdržel neoprávněně, neprodleně se obraťte na ČKP prostřednictvím webové aplikace nebo telefonního čísla 221 772 773. Nejčastější důvod problémů bývá prodej vozidla. Mnoho lidí si neuvědomí, že při prodeji auta je důležité provést změnu vlastníka v registru vozidel, a spoléhá, že to učiní nový vlastník na základě plné moci. To není ideální postup. Pokud to nový vlastník neudělá, zůstane v registru vozidel zapsán stále původní majitel a výzvy k úhradě příspěvku jsou zasílány jemu.

Do fondu přispívají ti, kdo vlastní auto, ale neplatí povinné ručení. Nemají tedy na výběr. Povinné ručení je zákonná nutnost a kdo ji neplní, je potrestán právě tím, že pošle peníze do fondu. Je to dražší varianta a hlavně se nevykoupí – povinnost sjednat povinné ručení platí dál. Kdo ji nesplní, dostane výzvu k zaplacení dalšího poplatku.

ČKP pracuje s aktuálními daty a motorista se tak o tom, že nebyl pojištěn, dozví zpravidla do dvou až tří měsíců od zániku pojištění. U menšího auta za tu dobu příspěvek přesáhne tři tisíce korun, což je sice nepříjemné, ale zvládnutelné. Rozhodně se nevyplatí výzvu hodit do koše.

Ceník najdete na stránkách ČKP, v tabulce uvádíme nejčastější sazby. Jednoduchý propočet naznačuje, že se opravdu nevyplatí čekat na výzvu k placení, povinné ručení určitě vyjde levněji. Dvacetiletý řidič zaplatí za povinné ručení Škody Fabie asi jedenáct korun za den, příspěvek do garančního fondu je o 24 korun vyšší.

Kolik musí poslat neplatiči do garančního fondu Druh vozidla Denní sazba * MOTOCYKLY do 50 cm3 4 Kč 50 cm3 – 350 cm3 8 Kč 350 cm3 – 500 cm3 21 Kč nad 500 cm3 25 Kč OSOBNÍ AUTOMOBILY do 1 000 cm3 30 Kč 1 001 – 1 350 cm3 35 Kč 1 351 – 1 850 cm3 47 Kč 1 851 – 2 500 cm3 65 Kč nad 2 500 cm3 93 Kč OBYTNÝ AUTOMOBIL 61 Kč PŘÍPOJNÉ VOZIDLO do 750 kg 4 Kč nad 750 kg 7 Kč VOZIDLA S EL. NEBO HYBRID. POHONEM MOTOCYKL 4 Kč OSOBNÍ AUTOMOBILY do 40 kW 30 Kč 40 – 55 kW 35 Kč 55 – 80 kW 47 Kč 80 – 135 kW 65 Kč nad 135 kW 93 Kč

Poznámka: * platí se za dny, kdy auto nebylo pojištěno, Zdroj: ČKP